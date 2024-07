Republicanos vuelve a sorprender a Chile Vamos y anuncia a Gral(r) Bassaletti para Maipú

Temprano esta mañana Republicanos concretó un anuncio importante para sus aspiraciones municipales. Es que el asesor en materia de seguridad de José Antonio Kast, Enrique Bassaletti, aceptó finalmente ser el candidato de la tienda por la comuna de Maipú. Así, buscan competir contra el alcalde Tomás Vodanovic que hasta ahora parece no tener inconvenientes para lograr su primera reelección.

“Queríamos compartir una gran noticia para los vecinos de Maipú. Ha aceptado nuestro desafío de ser candidato a alcalde el general en retiro Enrique Bassaletti, con una trayectoria ligada al mundo de la seguridad”, dijo temprano en la sede del partido el presidente de Republicanos, Arturo Squella. Por su parte, el general (r) agradeció la oportunidad: “Es la segunda comuna más habitada en nuestro país, pero muy afectada por el crimen organizado y los delitos. Este desafío tiene que ver con usar la experiencia y mi tiempo en una comuna para poder volver y recuperar la tranquilidad y paz para Maipú”.

Desde Republicanos reconocieron que no hubo aviso previo a Chile Vamos, lo que incrementa la presión sobre la centro derecha para lograr acuerdos en comunas que aún tienen dos o más alternativas. La tienda de Kast ya ha anunciado candidaturas en comunas como Peñalolén, Arica Valparaíso y Recoleta, en donde la centro derecha aún no define a quién llevará o si apoyará a los candidatos republicanos. Chile Vamos había solicitado usar encuestas u otros mecanismos para no llevar dos alternativas del sector y evitar la dispersión de votos, que podría acarrear sendas derrotas en las distintas comunas.

El general (R) Enrique Bassaletti es hombre de confianza de José Antonio Kast y asesor en materia de seguridad del excandidato presidencial y del partido Republicano. Acompañó al exdiputado en su viaje a Hungría para ver de primera mano el muro que Viktor Orban construyó para evitar la inmigración ilegal. También, estuvo en la gira que Kast hizo a El Salvador para conocer de cerca las prisiones y metodologías del presidente Bukele para controlar a las Maras. En carrera en Carabineros, su última función fue ser director nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales. Durante el estallido social estuvo a cargo del anillo de Plaza Italia, en la comuna de Providencia.