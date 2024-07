Diputado Guzman le hace la cruz al INDH: “Sufre de una instrumentalización extrema”

El diputado y jefe de bancada Evópoli, Jorge Guzmán defendió la petición de remoción que se aprobó en la Cámara de Diputados, para remover a Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y del consejero Francisco Ugás, debido a la negligencia que denuncian en Chile Vamos luego de la fallida querella del INDH sobre tráfico de influencias, que salpicaba al exministro Mario Desbordes.

“Yo creo que hoy día el INDH sufre de una instrumentalización y una politización extrema que está afectando su autonomía y su independencia y sobre todo, su credibilidad ante la opinión pública”, aseguró.

“Este es un procedimiento que está en la ley y que permite a la Cámara de Diputados solicitar la remoción de consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando estos hayan incurrido en una causal de una acción grave, negligente e inexcusable. Y la verdad que la situación de Francisco Ugás es una situación particular por cuanto él es creyente en una causa que se está tramitando en índole o en sede judicial en la cual él tiene un interés directo y que tiene que ver justamente con la decisión del INDH de accionar, de presentar una querella a nuestro juicio fuera del ámbito de sus competencias”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, agregó que la situación de Ugás, “a nuestro juicio, es una situación de una implicancia, de una intención manifiesta de la cual él debió haberse omitido, no debió haber participado. Y respecto de la directora, Consuelo Contreras, creemos que ella es quien impulsa, quien promueve, quien incita a tomar esta decisión al resto de los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos, diciendo incluso cosas que no son verdades, porque planteó que esto había sido discutido en forma con tiempo, con dedicación, y que la decisión se había tomado luego de escuchar y tener todos los antecedentes, lo cual fue desmentido por otros consejeros. De hecho, varios de estos consejeros se abstuvieron de votar esta decisión argumentando que se estaba tomando a la rápida sin tener todos los antecedentes ni las consideraciones específicas”.

“Es por ello que nosotros recurrimos respecto del accionar negligente e inexcusable de dos consejeros. El caso de Francisco Ugás es por la implicancia, por no haberse abstenido de participar en una discusión en que tiene intereses directos, y respecto a la directora Consuelo Contreras, por impulsar de forma, a nuestro juicio, poco meditada, una querella que a todas luces escapa del ámbito de aplicación y de las potestades que se le ha entregado al INDH”, agregó.

“Nosotros tenemos una legítima valoración de lo que significa el INDH. Y hablo no solamente como Evópoli, sino que también como Chile Vamos. Nosotros creemos que el INDH juega un rol muy importante en nuestra democracia. Y ese rol está entregado por ley. La ley que crea el INDH dice que la función principal es proteger y promover los derechos humanos en Chile. Cuando uno ve una acción judicial en una causa que tiene que ver con tráfico de influencia, uno no ve que ese tráfico de influencia esté vulnerando, afectando los derechos humanos de los chilenos. creemos que el INDH actúa fuera del ámbito de sus competencias y no solo nosotros, así como Consuelo Contreras dice que tiene la convicción que actuaron dentro del ámbito de sus competencias nosotros tenemos la convicción que lo hicieron fuera de estas y la constitución política establece que nadie en Chile puede atribuirse facultades que no le ha entregado la ley. Consuelo Contreras y el INDH actúan fuera del ámbito legal y por eso no solamente hemos hecho esta solicitud de remoción a la Corte Suprema sino que también hemos hecho una presentación ante la Contraloría General de la República para que justamente establezca que se ha actuado fuera del principio de legalidad”, agregó.

Guzmán explicó que “hemos llegado al convencimiento que el INDH en este caso particular actuó fuera del ámbito de legalidad. Pero también es muy importante darle la adecuada protección al INDH. Y para nadie es un misterio que a nivel público, a nivel político, a nivel social, hace mucho rato que se está cuestionando el actuar del INDH. Yo me pregunto, legítimamente, y creo que es una pregunta que se pueden hacer muchas personasarse si el INDH está cumpliendo o no con su rol”.