Senadora Sepúlveda y cierre de mesa técnica de pensiones: “No hay voluntad para a un seguro social”

Este jueves concluyó el trabajo de la mesa técnica de pensiones, instancia en la que participaron asesores parlamentarios y representantes del Ejecutivo, con el fin de avanzar en acuerdos que permitan viabilizar el debate de la reforma previsional. Finalmente, el órgano no logró resolver las diferencias en los dos principales nudos del debate: la creación de un seguro social y la separación de la industria.

Así lo confirmó la diputada independiente y miembro de la Comisión de Trabajo del Senado, Alejandra Sepúlveda, quien señaló que recibirán el informe final este lunes, para luego programar la votación de la idea de legislar el proyecto.

“Lamentablemente en los dos temas que yo creo eran centrales y que al mismo tiempo eran parte de la discusión de todos estos meses, no se llegó a acuerdo”, dijo.

En esa línea, insistió en que la idea de legislar es fundamental para gatillar la posibilidad de votar las indicaciones y entrar en el debate en particular, donde el desafío será resolver los desacuerdos que persisten. “Si hay buena voluntad, si existe la capacidad de entender cuál es la urgencia que hoy día tiene el país, los jubilados y jubiladas, sin duda el miércoles podríamos tener una gran oportunidad de votar en general”, agregó.

-¿En qué terminó el trabajo de la mesa técnica respecto a los acuerdos y desacuerdos para que pueda seguir avanzando la discusión en la Comisión de Trabajo?

-Primero agradecer a los abogados y economistas que estuvieron en esta mesa técnica, donde se llegaron a bastantes acuerdos y que fueron fruto del diálogo durante esta semana. Pero lamentablemente en los dos temas que yo creo eran centrales y que al mismo tiempo eran parte de la discusión de todos estos meses, no se llegó a acuerdo, que es la división de la industria y el seguro social con la distribución del 6%. Era algo sobre lo que nosotros creíamos que existía una posibilidad de alcanzar algún acuerdo, pero lamentablemente esto no ocurrió.

El día lunes van a terminar de redactar el acuerdo, y en la tarde al parecer ya nos entregarían a cada uno de los senadores esta propuesta.

-Con estos antecedentes, ¿es posible que este lunes se vote la idea de legislar como es la aspiración del Gobierno? ¿O algún día de la próxima semana?

-Yo creo que el día lunes ya es difícil, porque no vamos a tener el documento a la vista, pero sí está la posibilidad del día miércoles. Si hay buena voluntad, si existe la capacidad de entender cuál es la urgencia que hoy día tiene el país, los jubilados y jubiladas, sin duda el miércoles podríamos tener una gran oportunidad de votar en general.

-Considerando que se mantienen los desacuerdos, a lo que se suman los momentos de tensión en la sesión del miércoles pasado, donde asume el senador Coloma la presidencia de la comisión, ¿cuáles son sus expectativas de que la oposición ceda a votar la idea de legislar en el corto plazo?

-Insisto en que la idea de legislar es fundamental para gatillar la posibilidad de votar favorablemente las indicaciones que va a plantear el Ejecutivo en los temas que tenemos acuerdo. Porque qué conseguimos con seguir dilatando la idea de legislar, si ya a lo menos la primera instancia, que fue el trabajo de nuestros asesores, concluyó de esta forma.

No hay justificación para no hacer este proceso democrático en la Comisión de Trabajo que es votar en general. No entendería, ni el país entendería que la Comisión votara en contra de la idea de discutir el tema de las pensiones. Y con eso gatillar la posibilidad de incorporar las indicaciones ya oficialmente el ejecutivo. Además, esta votación es distinta a la tramitación que se produce en la Cámara de Diputados, que votan en general y en particular en el mismo acto. Nosotros no, primero en general y posteriormente viene todo un trabajo que puede durar mucho tiempo, para estudiar cada una de las indicaciones.

-A la ministra Jara se le vio bastante molesta el lunes e incluso llegó a plantear que habrían retroceso en el debate de la Comisión…

-Precisamente esta semana antes de la Comisión de Trabajo existió la posibilidad de llegar a un acuerdo en términos del seguro social, pero abruptamente se rompe ese diálogo que iba avanzando en muy buenos pasos. Lamentablemente esto se corta y ahí es donde dice la ministra que esto retrocede, que es la misma información que tengo yo. Entonces, creo que ahí tuvimos la esperanza de llegar a un acuerdo en el seguro social y lamentablemente esto no ocurrió.

-¿Qué le parecen estas otras propuestas que han estado sobre la mesa respecto al seguro social, por ejemplo, el senador Gastón Saavedra ha planteado una gradualidad distinta de 5 puntos, con una distribución del 3% y2%?

– Yo diría que todas esas hipótesis de la distribución, se cierran con la falta de acuerdo en el seguro social. Porque lo que tenemos que hacer es votar a favor el seguro social y posteriormente cómo se hace la distribución de ese porcentaje, sea un 6 o sea un 5.

Entonces creo que lo importante es darnos cuenta que por cada punto que tenemos en el seguro social nos permite entregar certezas en la jubilación. Por ejemplo, una garantía que para nosotros es muy importante es el 0,1 UF con un tope de 30 años. Podemos discutir quizá una gradualidad distinta, un porcentaje distinto, pero sí con la certeza que tú le puedas entregar en el pilar contributivo a las personas que cotizan, un estímulo para que se cotice efectivamente, pero con la garantía que si tienes 20 o 30 años, vas a recibir 0,1 UF por año cotizado.

Lo otro que para nosotros es muy importante que quede en el seguro social si se vota favorablemente, si la derecha nos da el pase para el seguro social, es la posibilidad de equilibrar las pensiones entre hombres y mujeres. Es muy importante, nosotras tenemos esa diferencia en la jubilación porque vivimos más, porque tenemos más laguna previsional, porque tenemos un 30% menos de salario frente a la misma responsabilidad, por todos esos factores tenemos una diferencia importante en comparación con los varones en la jubilación. También era parte de lo que el seguro social quiere suplir.

Otras dos cosas que para nosotros son muy relevantes, que también va a depender de cuál es el porcentaje que esté en este seguro. Por ejemplo, el de incorporar también un estímulo de 24 meses de cotización para las cuidadoras o cuidadores, que en un 95% son mujeres. Y lo cuarto era poder haber fortalecido este bono por hijo nacido vivo. Entonces, estas cuatro cosas eran parte importante del seguro social con los seis puntos de cotización.

-Entonces para aclarar, ¿en la mesa técnica ni siquiera hubo acuerdo respecto a la existencia de un seguro social o las diferencias radican solo en la distribución? ¿Cuáles son las magnitudes de la distancia para alcanzar un acuerdo en ese sentido?

-La información que me ha entregado mi asesor, es que aquí no hay voluntad del seguro social. Entonces lo lamento profundamente, porque es la fórmula de subir las pensiones hoy día, de subir las pensiones hoy a los jubilados, tanto de retiro programado, como de renta vitalicia. De crear el equilibrio entre hombres y mujeres, la posibilidad de entregar una bonificación a las madres por hijo nacido vivo, estimulando su jubilación, o la política de cuidado. Entonces, esos cuatro pilares que son muy importantes y donde está fundamentalmente la clase media de este país.

La alternativa que coloca la oposición es que esto no sea un seguro social, sino que sea a través de rentas generales. Pero, por otro lado, tenemos complicaciones para que recién nos aprueben un pacto fiscal que es bastante acotado, que además el uso de esos recursos es para construir hospitales, las listas de espera, vivienda, o sea, hay miles de otros usos que necesita también el país teniendo la posibilidad de tener este seguro social. Si no hubiese otra alternativa, está bien, pero existe otra alternativa que es el seguro social.

-Existe también la idea desde la oposición de este préstamo desde la cotización de los trabajadores para aumentar las pensiones de manera inmediata, ¿qué le parece?

-Esta propuesta sale aproximadamente en mayo, precisamente al mismo tiempo el ministro de Hacienda dice que no podemos con esto. A mí las incoherencias son las que me preocupan, porque lo que ha dicho permanentemente la oposición en la sala del Senado, es que cómo es posible que nos estemos endeudando y que tengamos que seguir pagando esta deuda permanentemente, con las complicaciones que tenemos en los rankings internacionales, con la posibilidad de tener un endeudamiento a menor tasa de interés, etc. Pero todo eso se cae cuando nuevamente plantean este préstamo y después tengamos que pagarlo parecido a lo que es un bono de reconocimiento.

Frente a esa situación se cae el argumento que han dado durante todo este tiempo. Entonces, no nos podemos seguir endeudando como lo estamos haciendo, y vuelvo a repetir, teniendo una alternativa que es el seguro social.

-El ministro Marcel dijo que nunca habían estado tan cerca de alcanzar un acuerdo en pensiones. ¿Después de la mesa técnica mantendría ese optimismo o sería más cauta?

-Lo que hemos logrado en el pasado ha sido fundamentalmente en el pilar no contributivo, o sea, con la pensión básica solidaria, con la PGU, y hoy día con las modificaciones que podamos hacer a la PGU. Nunca hemos podido entrar al sistema de pensiones propiamente tal, a las AFP, comisiones, cotizaciones, cómo se administran, cómo se hacen las inversiones, quién las regula. Ahí sigue existiendo esta tremenda muralla china que no nos deja pasar porque no tenemos los votos, porque somos minoría, y porque el quórum para poder hacer estas modificaciones es alto.

Yo quiero conservar el optimismo hasta el final, tratar de que se entienda que la única forma es si colocamos en el centro de nuestro quehacer el aumentar las pensiones de los jubilados hoy día, tanto de renta vitalicia, como retiro programado. Así vamos a conciliar alguna respuesta positiva para las personas. Vamos a seguir luchando para que eso ocurra, hemos llegado a muchos acuerdos que son muy positivos, pero no en estos dos temas que son muy importantes, seguro social y separación de la industria.

-Para cerrar, ¿cuáles son a su juicio los principales acuerdos que se han alcanzado hasta ahora?

-Yo creo que una de las cosas importantes es la licitación de cartera, que nos va a permitir bajar las comisiones y tener competencia en el sistema. Y lo segundo, el tema de las lagunas previsionales, donde tenemos alrededor de un 40-49% de lagunas previsionales en un periodo laboral de una persona. Por lo tanto, eso también es una buena noticia, porque vamos a poder, entre comillas, parchar esas lagunas previsionales a través del fondo de cesantía.