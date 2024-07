Altos contrastes en Huechuraba entre el hijo de un magnate y la hija de una asesora del hogar

El domingo 27 de octubre se realizarán las elecciones generales de 2024, donde se elegirán los cargos de gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales. Aunque en muchas comunas y regiones aún no se conocen todos los contendores, en Huechuraba tanto la oposición como el oficialismo tienen sus candidatos definidos, y el contraste es evidente: por un lado está Maximiliano Luksic Lederer, respaldado por una amplia coalición desde Amarillos a Republicanos y, por el otro, Carolina Rojas Charcas, del PPD.

Hasta ahora, la carrera electoral en Huechuraba complica más al oficialismo, ya que en la izquierda compiten tanto Rojas como el concejal independiente Ignacio Silva, cercano al gobernador metropolitano Claudio Orrego. Sin embargo, quienes están cercanos a la negociación anticipan que el nudo central de la campaña se verá entre el hijo de Andrónico Luksic y la concejala Rojas, delfín del actual alcalde Carlos Cuadrado, también del Partido por la Democracia.

El apoyo de la mayoría de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, junto con las historias personales contrastantes de los candidatos, tensiona aún más la campaña en una comuna donde ninguno de los dos nació.

Maximiliano Luksic

El lunes 1 de julio, Maximiliano Luksic oficializó su candidatura para las elecciones municipales por Huechuraba. Su incursión en la política era conocida desde hace tiempo, ya que se le había visto recorriendo la comuna y reuniéndose con vecinos, pero no había un acto oficial que lo confirmara.

“Muchos creían que me iba a quedar en el mundo privado, porque mi formación fue para eso. Podría haber seguido ese camino, pero fueron las ganas de ponerme al servicio de las personas lo que hoy me lleva a postular a la alcaldía de Huechuraba”, expresó Luksic en un video comunicando su decisión. Anticipándose a cualquier crítica, agregó: “Uno no escoge donde nacer, pero sí donde servir”.

Maximiliano Luksic es el tercer hijo de Andrónico Luksic Craig, controlador de Quiñenco, matriz principal del Grupo Luksic que agrupa a empresas como el Banco de Chile, CCU, CSAV, Enex, SM SAAM y la multinacional francesa Nexans. La familia también posee intereses en el sector minero a través de Antofagasta PLC. El grupo es además propietario de Canal 13, del que hasta hace muy poco el actual candidato por Huechuraba era su director ejecutivo.

Nacido en Las Condes, Luksic vivió gran parte de su vida fuera de Chile. Estudió en un internado en Boston y más tarde en Babson College, donde se graduó con honores. Continuó sus estudios en Suiza, obteniendo un MBA en Le Roches International School of Hotel Management. Su experiencia profesional incluye trabajos en el Shangri-La de Beijing y en la administración de hoteles en Hong Kong y Croacia. En 2016, se unió a Canal 13, asumiendo la dirección ejecutiva en 2019.

Carolina Rojas

Carolina Rojas está cursando su segundo periodo como concejala. En su primera elección obtuvo la segunda mayoría y, en la última, logró la mayor cantidad de votos entre los concejales de la comuna.

Hace 30 años que es vecina de Huechuraba, aunque, al igual que su contendor, sus primeros años los vivió en Las Condes. Pero, a diferencia de Luksic, Rojas vivió su infancia y adolescencia en esta comuna debido a que su madre, de ascendencia aymara, trabajaba como asesora del hogar. Su padre falleció en 1973, cuando Rojas tenía cinco años.

Tras terminar la escuela, estudió técnico en Administración de Empresas y dio sus primeros pasos como dirigente social. Actualmente, está terminando una ingeniería en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos. Su experiencia política incluye haber sido presidenta del movimiento ciudadano Coordinadora Huechuraba y directora de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. También ha trabajado en la oficina Municipal de Derechos Ciudadanos y el Departamento de Integración, y actualmente es presidenta de la Comisión Nacional de Concejales de Chile.

Panorama complejo para la izquierda

El panorama actual preocupa a la izquierda. Por un lado, creen que la diferencia de recursos en la campaña puede ser significativa y que el apellido Luksic podría arrastrar votos en una elección obligatoria. En la elección pasada, que dejó a Carlos Cuadrado como alcalde y a Rojas como concejala con la primera mayoría, votó el 50,66% del padrón de la comuna, y el alcalde obtuvo 20.724 votos.

Otro factor a considerar es la candidatura de Ignacio Silva. Su cercanía con Orrego podría dividir los votos de la izquierda y facilitar la victoria de Luksic en Huechuraba. Silva, quien optó por correr como independiente, logró juntar las firmas necesarias para inscribirse y representa una amenaza significativa para la cohesión del voto izquierdista.