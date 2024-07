Manuel Antonio Garretón: “Derecha democrática chilena no ha sido capaz de romper con ultraderecha”

El sociólogo y politólogo Manuel Antonio Garretón analizó los resultados de la segunda vuelta parlamentaria en Francia, donde la izquierda se impuso y la ultraderecha sufrió un revés, quedando en el tercer lugar, después del macronismo, y comparó esa situación con lo que ocurre en Chile, asegurando que la “derecha democrática no ha sido capaz de romper en Chile con la extrema derecha”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast “representa hoy día, sin duda, la extrema derecha, pero a mi juicio, la extrema derecha y el liderazgo de Kast se ha impuesto sobre el resto de la derecha, salvo excepciones. Eso es un dato clarísimo. Incluso los sectores democráticos y menos duros de derecha, más liberales, si se quiere, en el fondo, juegan sus cartas por Kast”.

“Por lo tanto, yo tengo la impresión que en el caso chileno, desgraciadamente, la derecha liberal, la derecha más democrática, no ha sido capaz de romper con la extrema derecha. Y es tal su problema, a mi juicio, respecto de lo que es hoy día el oficialismo, respecto de lo que han sido las fuerzas democráticas que la derrotaron en el plebiscito en 1988. Eso es una herida que la tienen presente”, añadió.

Según Garretón, esto queda demostrado cuando esta ultraderecha bloquea propuestas del Ejecutivo: “Por ejemplo, en materia de pensiones, que es un problema fundamental para la ciudadanía y para la población, fundamental, no estén dispuestos a conceder nada respecto al rol que el Estado obligatoriamente debiera tener al respecto, muestra que estamos en presencia de una derecha, de un conjunto de la derecha, no sólo un sector, que en conjunto es más duro que las derechas de otros países. Y eso, yo creo que es un problema del cual hay que hacerse cargo”.

“Frente a eso, tú tienes que hacer dos cosas. Una, en principio, el cordón sanitario, respecto a cualquier posibilidad de un triunfo de una derecha hegemonizada, no es que toda la derecha sea así, pero está hegemonizada por Kast y por los sectores más duros, por la extrema derecha. Ellos son los que tienen la hegemonía, ellos son los que mandan ahí. Frente a eso, el establecimiento de una especie de cordón sanitario, lo que significa, que el mundo de la izquierda, y voy a hablar de eso, tiene que ser capaz, hoy día, de hablarle a lo que eran, de hablarle, de entenderlos, de incorporar, de convocar a lo que eran los electores de centro, porque hoy día, desgraciadamente, ya el país no tiene un centro político orgánico fuerte como lo tuvo la época en que era, en viejas épocas, el Partido Radical, y en largas épocas posteriores, la DC. Ya no lo hay. Entonces, la izquierda no tiene un centro con el cual establecer ese

cordón sanitario. Tiene que asumir ese liderazgo”, agregó.

En ese sentido, para Garretón es mejor hablar de “izquierda que de solo un sector de ellas. Y esa izquierda, el conjunto, está compuesta, a mi juicio, indispensablemente de tres vertientes. No si tú quieres de tres partidos, porque una de las grandes cosas que ha pasado en este país en el último tiempo es la unificación del conjunto de fuerzas políticas del Frente Amplio en un partido. Tenemos una izquierda más social demócrata, que es el Partido Socialista, y que tiene además una capacidad de diálogo mayor con lo que queda del centro político orgánico y también con un cierto electorado de centro”.

“En segundo lugar, la izquierda comunista, que es una izquierda, a mi juicio, claramente democrática, pero con una

visión más crítica y donde la relación con la institucionalidad que se respeta absolutamente va acompañada de un

énfasis en los temas de movilización social. Por último, está el Frente Amplio, que es de alguna manera la nueva izquierda. Las otras dos son clásicas. Se vinculan con la tradición de la izquierda chilena. Han aprendido de lo que ha ocurrido. Esta es nueva. Esta ha aprendido de los nuevos tiempos, de las nuevas generaciones, de los nuevos movimientos sociales. Le falta aún el vincular todas estas cosas con un proyecto que sea capaz de incorporar en el plano de igualdad, de competencia electoral sin duda, pero de igualdad, de autonomía de los otros dos sectores”, explicó.

“Yo creo que la conformación que ya se ha comenzado en este gobierno de una coalición de izquierda que tenga que tiene esas tres vertientes es capaz de ampliar su convocatoria a aquel mundo social que no vota, que rechaza, que a veces que tampoco tiene hoy día que apelar a un centro político. El problema va a ser la capacidad que tenga las fuerzas políticas democráticas mayoritarias, que son en general de izquierda o de centro izquierda, de vincularse a los sectores de centro, el gran problema sigue siendo la vinculación con la ciudadanía, cosa que estaba garantizada hasta hace veinte años en Chile y que hoy día no lo está para nada”, cerró.