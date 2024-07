Ministro Valenzuela y consecuencias del congelamiento de la cuentas de la luz: “Las farras se pagan”

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, se refirió al alza en las cuentas de luz, lo que tiene al ministro de Energía, Diego Pardow, a punto de ser interpelado por el Congreso.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Valenzuela dijo que los alimentos afectados por el alza de la energía son “más acotados, porque felizmente panaderías, por ejemplo, usan leña o carbón pero la ciudad con contaminación hace rato está más con combustibles fósiles”.

“Aquí es muy importante el esfuerzo que está haciendo el Gobierno porque más de la mitad de las personas va a tener subsidio, tienen que hacerlo de una manera muy concreta de terminar con estas pésimas políticas que terminan afectando a la gente cuando se congelan los precios y no se indexan adecuadamente con moderación”. En ese sentido, dijo que “las farras se pagan”.

“Se está haciendo un trabajo, en el caso de Agricultura en la política de adaptación al cambio climático y felizmente eso se ha movido en los últimos tres gobiernos. Ha habido mucho trabajo del propio ministro Pardow a favor de todos los sistemas de paneles solares. Nosotros lo incorporamos en los programas de riego de agua”, agregó.

Caso incendios y ley

En otro tema, el ministro Valenzuela habló sobre los últimos incendios en Valparaíso y la posterior tramitación de la ley de incendios. “Toda esta tragedia de Viña del Mar, Quilpue, es un dolor enorme. En esa comisión, en la última citación, fue muy impactante a mí ver cómo estaban muy tocados los directivos de Conaf de la región de Valparaíso, todos ellos funcionarios de carrera, todos ellos personas que tienen mucha experiencia en incendios. Recordemos que el Gran Valparaíso, después del conflicto en Ercilla, son los dos puntos de mayor cantidad de incendios intencionales en el país en las últimas décadas, con una recurrencia enorme. Y esto fue además un atentado y ahora vemos este grupo que se coludió, estas personas, para provocar el incendio”, dijo.

“Sin lavarse las manos, aquí como decimos en el campo, no se trata de que la papa caliente esté de una mano en otra, sino que hay que escuchar el informe de la comisión, hay que observar brechas de gestión, sacar lecciones y cómo se mejora. Pero no lo decimos nosotros, lo dice la comisión de la Unión Europea, que estudió este incendio con mucho detalle, que en pocas palabras para quienes nos ven y nos escuchan, desde que ellos cuantifican incendios en Europa y en países de Sudamérica, este es el tercer incendio más voraz. Por eso hemos enviado, hemos transmitido ya en la Cámara, el proyecto de ley de incendios y estamos muy fuertemente trabajando con la Comisión de Agricultura del Senado para aprobar de una vez el Servicio Nacional Forestal y sacar la ley de incendio con amplio consenso para que sea obligatorio, obligatorio y operativo desde ahora, la limpieza del interfaz urbano rural y no vuelvan a repetirse tragedias como esta”, añadió.

“Es evidente que todo esto es corresponsabilidad. De privados que no dejan y tienen abandonados los bosques, de los que hacen basurales, de la explosión de campamentos, de la falta de estos instrumentos obligatorios, que son simplemente recomendaciones, y por eso la Ley de Incendios multa y permite que el Estado ingrese a los predios en los entornos urbanos rural para tener esta seguridad estratégica. Yo creo que esa es la gran lección y espero que sea un componente muy esencial, pero no muy fácil del informe final de la comisión, el pedir el máximo de celeridad a esta tramitación de la ley de incendio que tenemos en este momento esperando en el Senado”, cerró.