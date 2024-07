Golpe a fiscal Chong: tribunal absuelve a excarabinero Sebastián Zamora por caso “Pío Nono”

El Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago determinó este viernes, y de forma unánime, la absolución de Sebastián Zamora, excabo de Carabineros acusado de homicidio frustrado contra un manifestante en el denominado caso Pío Nono, desestimando de esta manera la tesis de la Fiscalía Centro Norte, asestando un golpe a la fiscal Ximena Chong.

A juicio del tribunal, se probó que “Anthony” participaba de la manifestación violenta y que huía de Carabineros con el rostro cubierto. “Existían indicios que de todas formas justificaban el proceder de Zamora (para detenerlo)”, señaló la jueza presidenta del tribunal, Patricia Bründl.

Si bien el manifestante quedó con lesiones graves, nunca estuvo con riesgo vital, lo que se contradice con la acusación contra Zamora, a quien se le acusaba de homicidio frustrado.

La jueza también acusó que la declaración de la víctima en el proceso ha sido “confusa”, particularmente sobre el actuar del excabo en su contra. “Nunca nombró haber sido siquiera alcanzado de un hombro y un brazo y además, según lo relatado por su madre, Zamora lo tomó con los dos brazos desde atrás, y lo levantó para lanzarlo al río. Es decir, nuevamente existe contradicción en la acción desplegada por el acusado”, fue parte de lo observado por la magistrada.

Además, Bründl comentó diversos testimonios de testigos que difieren de cómo fue el actuar de Zamora el día del hecho. Incluso, mencionó que en la causa hubo testigos que ni siquiera vieron directamente lo que pasó.

También se descartó la imputación realizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que decía que también hubo apremios ilegítimos.

“Ahora bien, más allá de que se trata de un hecho que no puede entenderse aún establecido por no contar el término del sumario, lo concreto es que de todas formas planteaba una dinámica diversa a la consignada en la acusación, siendo más acorde con lo planteado por el acusado en cuanto a la existencia de una colisión y no a un acto deliberado de tomar con los brazos a Anthony para impulsarlo hacia el río”, zanjó la jueza.

El próximo 25 de julio se dará a conocer el fallo definitivo por este caso.