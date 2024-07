Zona de rezago: la fórmula para potenciar a Tiltil

“Ahora tenemos agua gracias al camión aljibe, pero estuvimos por años con solo dos horas de suministro en la mañana y dos horas en la tarde. Durante la pandemia fue horrible, nos decían no use agua estancada, lávese las manos frecuentemente y nosotros con nuestra realidad cómo lo hacíamos… Era angustiante”, recuerda Herna González, vecina de Rungue. Una de las ocho localidades que conforman la comuna de Tiltil. Las otras son: Huertos Familiares, Polpaico, Tiltil, Montenegro, Caleu, Santa Matilde y Huenchún. En conjunto forman parte de las 18 comunas rurales que integran la Región Metropolitana.

Pero esta realidad ha comenzado a cambiar desde que Tiltil fue declarada Zona de Rezago.

Impulsado por el Gobierno Regional de Santiago, el Plan aprobó el desarrollo —en un plazo de 8 años (2022-2030)— de 133 proyectos de infraestructura, transporte y desarrollo urbano, con un presupuesto total de $176.319.420.000 millones.

“Todo el mundo sabe que la región y la ciudad de Santiago tienen una deuda, hace mucho tiempo, con la comuna de Tiltil que, a través de lo que estamos anunciando, esperamos saldarla. Hemos decretado, en conjunto con el Consejo Regional (Core), de manera unánime, que Tiltil es zona rezagada de la Región Metropolitana”, dijo el gobernador, Claudio Orrego.

A dos años de la aprobación del Plan hay ansiedad entre algunos vecinos. “No vemos los proyectos”, se quejan.

Desde la alcaldía de Tiltil y la gobernación de Santiago explican que movilizar los fondos y comenzar a trabajar en obras de la magnitud de las que se están proyectando, significa mucho trabajo previo: cálculos estructurales, diseño, la aprobación de los presupuestos y permisos para comenzar. Y eso lleva mucho tiempo, a lo que se suma que los fondos vienen de distintos sectores. Un 60% de los recursos proviene de los ministerios, el resto del Gobierno Regional y parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).

“Por ejemplo, la posta, el Cesfam y el Cosam nuevo, dependen del ministerio de Salud. Las obras de aguas están a cargo del ministerio de Obras Públicas, donde destaca la construcción de un acueducto que traerá agua dulce desde Llay Llay hasta Rungue y Montenegro”, explica el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela (RD).

Y agrega que les costó comenzar a diseñar porque la Secretaría de Planificación de la municipalidad, está compuesta solo por dos personas.

“Carecemos de los profesionales necesarios para elaborar estos proyectos, y los recursos para contratar especialistas, no se pueden financiar a través del Fondo de Rezago. Tuvimos que levantarlos por otro lado”, agrega el alcalde.

Lo hizo a través de ProTiltil, la corporación que reúne a las principales industrias de la comuna.

“Gracias a esta unión con los privados, apalancamos recursos para la ejecución de una veintena de proyectos fuera del Plan de Rezago. Con ellos estamos trabajando el diseño de proyectos significativos para luego, con el diseño en la mano, ir a buscar recursos y ejecutarlos. Entre estos proyectos está la reposición de cuatro colegios, la construcción de una posta, de estaciones médico-rurales, de la casa de la mujer, de un centro del adulto mayor y un Cosam nuevo. Yo soy el primer vecino de Tiltil que quiere que estos proyectos estén listos mañana mismo, pero hay que cumplir con plazos, hacer los estudios, obtener las certificaciones de cada servicio, etc. De aquí a fin de año esperamos tener en carpeta la ejecución de proyectos muy importantes. Si mis cálculos no me fallan, estaremos ejecutando obras por más de $18 mil millones en marzo del próximo año. Más otras que vamos a comenzar, como los de los comités de viviendas, donde se construirán cerca de 400 casas. También la construcción del Cesfam de Huertos Familiares que está partiendo ahora en julio”, explica Valenzuela.

El alcalde dice que ha existido lentitud desde el gobierno central en la ejecución de estos proyectos. “Por ejemplo, con el acueducto de Los Loros de Rungue que está totalmente parado y no por diseño. Desconozco por qué, lo mismo con otros proyectos relacionados con canales de riego. También esperamos que la Contraloría resuelva pronto la toma de razón del electro corredor. El Presidente, en su cuenta pública, anunció que para el próximo año deberíamos tener operando un electro corredor. Me reuní con la empresa que se adjudicó la licitación y que está esperando la toma de razón para enviar la orden de compra de 42 buses eléctricos que van a operar entre Santiago y Tiltil”.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, explica que desde que fue anunciado el Plan en 2022, se ha estado trabajando.

“De hecho, ya hay 12 finalizados. Y van desde agua potable rural, una cancha especial, distintos pozos para sacar agua, estudios de diseño e ingeniería, hasta la pavimentación de caminos. O sea, los proyectos son de distinta envergadura y diversa complejidad”.

Señala que construir una cartera de proyectos es lo más importante en un plan así de grande. Y eso ha sido lento porque Tiltil no tiene los recursos profesionales y el financiamiento no se puede utilizar para contratarlos. “Los gobiernos no podemos pasarle plata a los municipios. Y te diría que uno de los aportes más importantes que estamos realizando es la asistencia técnica para diseñar estos proyectos. Porque el eterno problema de Tiltil ha sido la dificultad y relativa incapacidad de formular proyectos. Hay que formularlos, diseñarlos y sacarle lo que se denomina en la jerga del Estado ‘el famoso RS’. Sin la recomendación del ministerio de Desarrollo Social no se puede financiar nada. Entonces, lo que nosotros hicimos este año fue, primero, entregarles una asistencia técnica por $60 millones a través de la Universidad San Sebastián, y ahora estamos pidiendo otros $45 millones para contratar profesionales para que puedan trabajar los proyectos más grandes”, dice Orrego.

Apunta a la falta de difusión en la “ansiedad” de los vecinos.

“Hay una labor de comunicación que debe hacer el municipio. De lo contrario, nadie va a saber nunca en qué consiste este plan. Hay que explicarle a la gente que hay cosas de corto plazo, como los 11 vehículos que llegarán este año. Pero el Cesfam se va a demorar otros tres años en estar listo. Tenemos que contar que esta es una agenda de corto, mediano y largo plazo, y ahí se requiere de un tremendo esfuerzo comunicacional de la municipalidad para moderar las expectativas, explicar lo que se está haciendo y que hay distintos responsables. Yo puedo responder por lo que vamos a hacer con el gobierno regional, pero no puedo responder por lo que hace el ministerio de Salud. Y ahí es donde uno esperaría que el municipio juegue como director de orquesta”, señala Orrego.

En el caso del transporte, una obra que escapa al Plan, anuncia que el ferrocarril podría regresar a la comuna.

“Hasta ahora el tren estaba contemplado solamente hasta Batuco, pero ya planteamos la posibilidad de que llegue hasta Tiltil. Incluso hemos ofrecido el financiamiento”.

Esto se uniría el electro corredor, anunciado por el Presidente Boric para el próximo año.

En 2015 ya se había intentado una ayuda para Tiltil a través del Plan Tiltil que fue lanzado por Claudio Orrego, siendo intendente. La idea era revertir una situación de injusticia ambiental. El documento parte diciendo que en Tiltil hay muchas instalaciones que tienen externalidades negativas y que hay que cambiar esto. Se hicieron mesas intersectoriales con empresas, la sociedad civil y también con diferentes niveles del gobierno. Pero el plan no se concretó.“El liderazgo tiene que venir de la comuna. Y en esa ocasión hicimos mucho esfuerzo por sacar el plan adelante, pero al final los recursos del municipio se invertían en la fiesta de la aceituna, en la fiesta de no sé qué cosa, pero no en formular proyectos. Entonces estaban los compromisos de financiamiento, pero no los proyectos. Ahora hicimos algo distinto, fuimos capaces de invertir recursos en la asistencia técnica y el municipio está impulsando que esos proyectos se lleven a cabo”, agrega Claudio Orrego.

Lo que se quiere nivelar

A la sequía que ha experimentado toda la región, en Tiltil se suma la precariedad del suministro hídrico. Además de Rungue, Montenegro, La Cumbre, el Rincón de los Valles, varios sectores de Caleu no tienen conexión a ninguna red de agua potable y la reciben 100% de camiones aljibes. Otros lugares se abastecen de las pequeñas sanitarias o Agua Potable Rural (APR), que se encargan de elevarla y distribuirla en red hacia cada una de las casas, pero con agua comprada por la municipalidad. Por la falta de precipitaciones, también se acentúa la alta susceptibilidad del territorio a la propagación de incendios. Y un dato no menor, solo dos áreas —Tiltil centro y El Manzano— tienen alcantarillado, el resto funciona con fosas sépticas y soluciones similares.

Esta realidad, a 60 kilómetros de Santiago, donde viven 17 mil personas, es la que el Plan de Rezago quiere nivelar con el resto de la Región Metropolitana.

Se suman dificultades con el transporte. Quien no tiene auto se pueden demorar tres horas de ida y otras tres de vuelta en cubrir la distancia entre la comuna y el centro de Santiago. Quienes viven fuera de los polos urbanos, además deben tomar pequeños servicios subvencionados para llegar a sus casas. Al agua y al transporte, se suman problemas para acceder a la educación y la salud. Y por supuesto, la contaminación medioambiental, que para los vecinos es relevante y por lo que se han movilizado en años anteriores.

“Lamentablemente, desde la década del 90 en adelante, nuestra comuna fue visualizada como el patio trasero de la región y el relleno sanitario o los relaves mineros que nadie quería, se instalaron aquí”, dice el alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela.

Herna González, además de vecina es presidenta de Acción Ambiental y Salud Rungue y ha estado desde 2014 movilizándose en contra de la instalación de una planta de residuos industriales de la empresa Ciclo.

“Ha sido agotador, pero no hemos perdido la esperanza. Ahora está todo en trámites legales, en manos de abogados. La mayoría somos mujeres que llevamos luchando años para dejar a nuestros hijos un lugar mejor para vivir”, señala.

Cuenta que ella es del sur y al casarse con un runguino, hace 23 años, cambió el aire puro por Rungue, un sitio rodeado de empresas contaminantes. “Esto nos afecta la salud. Tenemos dolor de cabeza, problemas estomacales, vómitos. Los niños no pueden jugar en la placita porque el olor es muy fuerte. Hay un desgaste emocional importante, nos afecta la salud mental, siempre pensando que puede pasar algo peor. Además, podemos quedarnos sin agua de nuevo”, añade.