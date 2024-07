Hugo Gutiérrez: “La nostalgia de Nuñez por Teillier puede terminar causando el quiebre del PC”

El exdiputado Hugo Gutiérrez es vecino de la familia Vergara Toledo desde 2003. El abogado de derechos humanos del Partido Comunista se fue a vivir al sector de 5 de abril, en Villa Francia, se instaló a pocas cuadras de la casa de Luisa Toledo y Jorge Vergara. Meses más tarde, el también exconcejal por Estación Central hasta 2008, se transformó en el abogado querellante por el asesinato de los jóvenes miristas en la causa contra dos carabineros.

Hugo Gutiérrez recuerda cuando, en 2012, uno de los condenados por el asesinato de los hermanos Vergara, le envió una carta desde Punta Peuco donde confesaba el crimen: “Me detalló en esa carta cómo Rafael Vergara había sido detenido vivo y había sido acribillado después en una comisaría (…) (Jorge) Marín, salió de la cárcel y se suicidó de una forma bien terrible (…) la culpa”, recuerda.

Por estos días su colectividad, la que preside Lautaro Carmona desde agosto del 2023 cuando murió Guillermo Teillier, atraviesa un invierno siberiano. En ese marco, Gutiérrez explica la guerra fría del PC por divisiones sobre el origen de las armas encontradas en Villa Francia; el liderazgo de Carmona y el de Teillier; la detención de Daniel Jadue; el apoyo de la alcaldesa Irací Hassler a Claudio Orrego (exDC) para gobernador y el fin de su sentencia política: la suspensión de su militancia por un año por apoyar a un candidato a concejal que no era comunista.

-¿Coincide con el senador Núñez en que en el PC “hace falta Teillier”?

– Yo lamento los dichos del senador Núñez, porque se podrían entender como una retórica para deslegitimar a quien es actualmente el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. En términos prácticos, Nuñez puede terminar causando un problema de mayor trascendencia. La nostalgia de Nuñez con Teillier puede terminar causando el quiebre del Partido Comunista. Por un lado se podrían ubicar los nostálgicos de Guillermo Teillier, entre quienes está Daniel Núñez, y no sabemos quién más. Y, por otro lado, quienes respaldamos el liderazgo de Lautaro Carmona, que ha surgido desde los órganos regulares. Los dichos del senador Núñez hacen un flaco favor al legado de Teillier al contraponerlo a Lautaro, porque cada uno tiene su propia relevancia histórica y a ambos hay que expresarle nuestro respeto. Además, el liderazgo de Lautaro no es nuevo ni circunstancial, sino producto de su compromiso y coherencia con la lucha partidaria desde la Unidad Popular, pasando por la lucha clandestina, la exclusión de la que fuimos víctimas en la transición democrática, y donde Lautaro Carmona ha ocupado el cargo de secretario político durante la presidencia tanto de Gladys Marín como de Guillermo Teillier.

-La senadora Paulina Vodanovic (PS) dijo que había dos PC. ¿Tenía razón si se considera que en la Comisión Política hay una disidencia que lidera Nuñez y la ministra Camila Vallejo?

– Mire, el Partido Comunista de Chile es uno solo y en tiempos de su XXVII Congreso Nacional, las diferencias son constituyentes del debate. Además, todo militante tiene el derecho a la crítica y el deber de la autocrítica. Por lo tanto, quienes hablan de dos almas lo que quieren es ver al Partido Comunista destruido y eso, no lo van a conseguir.

“Lo que aconteció en Villa Francia no son detenciones propias de un Estado de Derecho”

-¿Cuál es su opinión respecto al operativo realizado en Villa Francia?

-Los hechos de Villa Francia no me son ajenos. Soy vecino del sector, tuve el honor de llevar la querella por los homicidios de los hermanos Vergara y lograr la condena de sus asesinos, funcionarios de Carabineros. Con mi experiencia, lo ocurrido parece un operativo diseñado y concertado entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y Carabineros. Me parece que hay algo muy extraño e ilegal ahí.

– La ministra Tohá relató que el fiscal de Alta Complejidad Sur, Claudio Orellana, halló una lista de armas. ¿Qué le pareció ilegal en el decomiso?

– Lo que aconteció en Villa Francia no son detenciones propias de un Estado de Derecho, sino de un Estado que arremete en contra de grupos que consideran subversivos, enemigos del Estado. Lo ocurrido parece diseñado. Me recuerda cuando, en la dictadura, desde el Ministerio del Interior se emitían órdenes a los Tribunales Militares, para que estos, con la CNI y Carabineros, realizaran operativos. Lo que tenemos es un Gobierno, supuestamente de izquierda, que se aboca a la persecución de la disidencia política, lo que es en buena cuenta una defensa al modelo neoliberal.

“Lo que hace Hassler y Reyes es una evidente presión para que el PC apoye a Orrego”

-La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler y su par de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), dieron su apoyo al candidato para Gobernador Claudio Orrego (ind, ex DC) ¿Diría que una decisión partidaria?

-Desde hace un año, no integro el Comité Central del Partido, pero tengo entendido que no se ha hecho público ningún apoyo a candidaturas de Gobernación Regional, en particular en la Región Metropolitana. Lo que hicieron las alcaldesas Hassler y Reyes es una evidente presión para que el PC apoye al exdemócrata cristiano Claudio Orrego. Yo no estoy de acuerdo con darle el apoyo a Orrego, sino estaría sumándonos a sus intereses, que son pavimentar su camino a una candidatura presidencial. Vamos a estar concordando desde ya con el programa de un ex demócratacristiano, que no es más que la legitimación del modelo neoliberal en Chile.

– ¿Hassler y Reyes abandonaron a Marx por Fukuyama y Friedman o una campaña municipal para llegar al centro?

-Pareciera más importante sacar alcaldes y concejales que hacer una política unida a los intereses populares. Apoyar a Orrego es una derrota estratégica para aquellos que queremos las transformaciones reales del país. Lo correcto es que el PC de Chile tenga su propio candidato a gobernador. De no hacerlo, se cometería un error político de proporciones que puede terminar afectando el apoyo popular que el partido tiene hasta el día de hoy .

– ¿Cree que Hassler y Reyes debieran tener la misma sanción suya o hay más indulgencia sin Teillier?

-Entiendo que la opción por Orrego que hacen algunas alcaldesas y consejeras regionales de Santiago, es para incidir en una decisión aún no tomada por el Partido, y creo que por ahora no ameritan ningún proceso disciplinario. En todo caso de ameritarlo, espero que puedan ejercer el derecho a la defensa, el que a mi se me negó.

-¿Por qué se le negó el derecho a defensa? ¿En la era Teillier?

-En un principio se dictó una medida cautelar de suspender mis derechos militantes, pero eso duró dos meses hasta que el tribunal supremo revocó la medida. Tiempo después se aplicó una sanción que consistía es suspender por un año mi participación en los cargos de dirección que tenía. En ese proceso nunca tuve posibilidad de defenderme y refutar los cargos y con posterioridad a la sanción no tuve posibilidad de apelar a la misma. Sin duda esto, como abogado, me parece totalmente reprochable. En todo esto no tuvo nada que ver Guillermo Teillier.

-¿Ud cree que Daniel Jadue es inocente?

-Nunca he tenido ninguna duda, Daniel Jadue es inocente de los cargos que se le han formulado y dentro de breve tiempo se podrá demostrar. Hay diversos intereses en juego para sacar a Daniel de la vida política, entre ellos su eventual candidatura presidencial.

-¿En el caso de la detención de Daniel Jadue comparte que…?

-Daniel Jadue nunca debió estar privado de libertad. Su prisión responde más bien a una cuidadosa construcción realizada por uno de los integrantes de la empresa Best Quality, quien está actualmente imputado en la causa y es amparado por la Fiscalía. Me refiero a César Ramírez Ramírez, condenado por estafa y falso testimonio en la causa de su empresa Frutti di Bosco. Este sujeto es artífice de la primera querella contra Daniel Jadue, junto con Eduardo Lagos (ex diputado del Partido Radical, desaforado por falsificación ideológica de su licencia de Enseñanza Media) y Mario Vargas (quien está solicitando que no se conozcan sus mensajes con Luis Hermosilla). Todos ellos están financiados por el prestamista Fernando Cassorla, dueño de Factoring de Chile y quien se enriqueció gracias al negocio del futbol. Todos estos hechos son de conocimiento de la Fiscalía, del Consejo de Defensa del Estado y Poder Judicial, pero han preferido inculpar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Todo esto se va a desmoronar, esperamos en un tiempo breve.