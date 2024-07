Mejor Niñez en su peor momento: Consejo de Expertos incapaz de sesionar por falta de quórum

Fue en la última sesión del Consejo de Expertos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, también conocido como Mejor Niñez, el pasado 29 de mayo, donde se advirtió que desde agosto del año pasado el organismo asesor estaba sesionando con tres consejeros y, como consecuencia –señala el acta de dicha reunión–, “se ha mermado la perspectiva interdisciplinaria y solo se cuenta con el quórum mínimo que requieren las votaciones según Ley”.

Esa no era la única preocupación en ese momento. En esa misma sesión, el presidente del Consejo de Expertos, Juan Paulo Sánchez Errázuriz –nombrado en 2021, tras el respectivo concurso de Alta Dirección Pública–, consultó por avances respecto al proceso de reclutamiento de otros dos cargos faltantes en la instancia: un consejero abogado y un consejero psiquiatra.

Hasta ahí, con tres consejeros, se contaba con el número mínimo de miembros para sesionar. Sin embargo, fuentes cercanas al Servicio Mejor Niñez afirman que, en junio recién pasado, coincidiendo con la publicación del informe del Poder Judicial que reveló condiciones de hacinamiento en hogares administrados por el Estado y con el remezón provocado por el caso de las gift cards, se produjo una nueva renuncia, dejando al Consejo de Expertos incapaz de sesionar.

En la sesión del 29 de mayo, la consejera María Carolina Velasco –también nombrada en 2021 a través del respectivo concurso de Alta Dirección Pública—solicitó que, aunque ya lo había mencionado reiteradamente en sesiones anteriores, quedara consignado en acta que el Consejo ha sesionado por casi dos años sin psiquiatra y nueve meses sin abogado. A su juicio, esto era inadecuado para el apropiado cumplimiento de lo que se definió por ley como objetivo del organismo: asesorar al Servicio Mejor Niñez.

Existen al menos dos funciones que el Consejo de Expertos debe realizar, donde el servicio no podría finalizar la ejecución de dichas acciones si no son votadas por los consejeros. Por lo tanto, tales procesos quedan detenidos: aprobación o rechazo de solicitud de acreditaciones y aprobación o rechazo de solicitud de administraciones provisionales, con la consecuente solicitud o no de cierre.

No hay quórum, como tampoco consejero psiquiatra y consejero abogado, aunque este último cargo ya estaría cubierto. El secretario ejecutivo del Consejo de Expertos, Francisco Parra, informó que el proceso de reclutamiento concluyó y se seleccionó a una profesional. El Consejo de Expertos sigue a la espera de que les informen el resultado.

Cabe destacar que –según el artículo 11 de la Ley 21.302, el consejero abogado será nombrado por el Consejo de la Sociedad Civil de la Niñez (Cosoc Niñez), sobre la base de la nómina entregada por el Consejo de Alta Dirección Pública. Respecto al cargo de consejero psiquiatra, el secretario ejecutivo informó que ha solicitado información al respecto, pero no ha recibido respuesta. El Consejo de Expertos también insistirá con esta consulta.

La falta de quórum preocupa al interior de Mejor Niñez, que por estos días también enfrenta múltiples desafíos. Hace un mes, hubo manifestaciones por parte de trabajadoras y trabajadores del servicio en todo el país. Denunciaron que, al parecer, el “fin al Sename” fue solo un cambio de nombre, porque al día de hoy persisten residencias sobrepobladas y listas de espera en los distintos programas a cargo del Estado.

Las mismas fuentes cercanas al organismo afirman que los procesos de reclutamiento para el Consejo de Expertos ya están en curso. En ese sentido, apuntan a que durante la tramitación en el Congreso de la Ley de Armonización de Normas de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, quedó fuera una propuesta para poder designar consejeros subrogantes, por lo que la reactivación de la instancia queda sujeta a los tiempos de los concursos de Alta Dirección Pública.

Ausencias y reunión suspendida

El Consejo de Expertos también indicó que es importante que, aparte de la participación y la visión de los consejeros y el representante del Ministerio de Hacienda –Sebastián González Massardo– en cada sesión, es relevante la presencia de la directora nacional subrogante de Mejor Niñez, Victoria Becerra, quien llegó a la cabeza del servicio tras la salida de Gabriela Muñoz en abril pasado.

Desde el Consejo de Expertos revelaron que ya se han realizado dos sesiones sin su presencia. Además, en su última sesión, sostuvieron que no se les ha informado formalmente sobre las “deficiencias” en la implementación del servicio de protección especializada, así como tampoco se ha presentado alguna planificación para subsanar dichas deficiencias.

Debido a la ausencia de la directora nacional (s) en la última sesión, se decidió no abordar los nuevos lineamientos y directrices generales para el diseño de la nueva estrategia del servicio, a pesar de que era uno de los temas cruciales esperados por el organismo asesor. Incluso, se mencionó la necesidad de modificar el reglamento de acreditación, sin embargo, este tema también quedó pendiente, debido a las circunstancias antes mencionadas​.

Los expertos indicaron que, debido a las dificultades planteadas en la última sesión, no participarían en la reunión con el Consejo del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil fijada para junio. Por lo menos, hasta que se reciba respuesta sobre todos los puntos señalados.

Como ya se puede entender, ese encuentro no ocurrió. “Se informa que ha sido postergado por dicho servicio, razón por la cual se eliminó este punto de la tabla de la sesión”, señala el acta del 17 de junio de este año del Consejo de Estándares y Acreditación (CEA) –dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos–.

En la medida que el Consejo de Expertos se complete, podrán tomarse decisiones de una manera articulada, en virtud de lo que los niños, niñas y adolescentes necesitan, pero, hasta ahora, siguen a la espera.