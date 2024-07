Senadora Vodanovic advierte que para enfrentar crisis de seguridad se requiere “coordinación penal”

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abordó la crisis de seguridad que afecta al país, tras un fin de semana en la Región Metropolitana que dejó 15 homicidios.

“Estamos enfrentando una criminalidad desconocida en Chile, una forma muy distinta de delinquir y para combatir aquello, creo que los esfuerzos que se han hecho van en el sentido correcto, pero evidentemente no producen el efecto inmediato que todos quisiéramos”, dijo para agregar que la reunión que se realizó en La Moneda para abordar esto “es necesaria, pero no es solamente necesario hacer reuniones, es necesario establecer un sistema de coordinación, yo lo vengo diciendo hace largo tiempo”, señaló Vodanovic en conversación con en “Al Pan Pan” con Mirna Schindler.

“Vengo señalando la complejidad que tiene esto de abordar del sistema judicial, es lento, es ineficiente. Aquí se requiere una coordinación verdadera del sistema penal para que opere y castigue a los culpables. La impunidad termina finalmente facilitando la delincuencia y la criminalidad organizada, como hemos visto hoy día. Por lo tanto, ahí creo que falta un énfasis”, añadió la senadora.

“Aquí tenemos un problema, porque finalmente, ¿dónde la gente delinque? ¿En qué partes? ¿En qué países? ¿En aquellos países en que hay impunidad? ¿En qué zonas va a delinquir donde haya menos control? Entonces aquí no se trata solo de dotar a los policías, al Ministerio Público de mayores recursos, al propio Poder Judicial, sino más bien se requiere que actuemos como Estado. Entonces falta esa coordinación en que pongamos, por decirlo en el lenguaje de los auditores, la matriz de riesgo se concentre en estos delitos que son de mayor gravedad y por cierto, aquellos que tienen que ver con el crimen organizado y dentro de eso, estos que hoy día hemos visto cometidos en contra de niños, porque cual sea la motivación que sea, no puede ser que niños o adolescentes que estén en la calle no puedan estar tranquilos en nuestro país”, criticó.

En esa línea, criticó los llamados de la oposición para sacar del Ministerio del Interior al subsecretario Manuel Monsalve. “Lamentablemente vemos siempre esta rotativa ministerial, entre comillas, así como existieron antes, están empezando hace tiempo con poner un ministro de turno para pedir su salida y condicionar a la salida de tal o cual ministro. La derecha flexibiliza sus posiciones tributarias en materia previsional y sigue manteniendo las mismas tácticas, digamos, de negativa y de no aprobación de nada”, explicó.

“Primero, yo creo que sería un gran error mover a quienes han estado a cargo del combate de la delincuencia y del crimen organizado en forma eficiente, porque evidentemente los resultados no se trata de temas personales ni de defensas personales ni tampoco corporativas, pero sí hay que hacer un reconocimiento que la situación de falta de orden que recibe gobierno”, argumentó Vodanovic.

“Aquí hubo un deliberado, creo yo, abandono en materia de seguridad. El crimen organizado no empezó el día que asumió el Presidente Boric. En el norte del país no empezó ese día, así como tampoco la situación de la Araucanía”, subrayó.

“De manera tal que todos estos esfuerzos que se han hecho por mantener estados de excepción constitucional en ambas zonas, norte y sur, y digo esfuerzos porque aquí también hay que reconocer un despliegue de las fuerzas policiales y particularmente de las fuerzas armadas, un despliegue hace años donde la situación ha ido mejorando, no es la situación óptima, en la Araucanía seguimos teniendo atentados de índole terrorista”, añadió la senadora.

“Por eso la necesidad de que aprobemos prontamente el proyecto de ley terrorista que en el Senado, como ustedes saben, se aprobó tras la muerte de los tres carabineros de Cañete, pero que ahora está en la Cámara de Diputados”, comentó Vodanovic.

“Por lo tanto, ahí también hay que hacer el esfuerzo de que esa ley sea aprobada prontamente y no soy yo de aquellas que creen que todo se arregla con leyes, pero evidentemente cuando carecemos de una ley antiterrorista, también quienes cometen estos actos saben que la penalidad de sus actos va a ser la del delito común y en consecuencia son penalidades bastante bajas. Necesitamos, por ejemplo, fortalecer aquello”, concluyó.