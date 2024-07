A la casa: Eduardo Macaya ahora estará con arresto domiciliario por abuso sexual de menores

La Corte de Apelaciones de Rancagua decidió modificar la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a Eduardo Macaya Zentilli, reemplazándola por la de arresto domiciliario. Esta decisión sigue a la sentencia de seis años de presidio efectivo dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, en la que Macaya fue condenado por abuso sexual a menores de 14 años.

La modificación de la medida cautelar responde a que la sentencia aún no está ejecutoriada. Esto permite que la defensa de Eduardo Macaya presente recursos judiciales para intentar revertir la condena. La medida de arresto domiciliario se aplicará hasta que se resuelvan los posibles recursos y la sentencia quede firme.

Los magistrados del TOP de San Fernando habían decretado la prisión preventiva del condenado por peligro de fuga, sin la fijación de una caución. Ahora, Macaya Zentilli, estará con arresto domiciliario total, arraigo y prohibición de acercarse a las víctimas.

Durante la audiencia de preparación del juicio oral, celebrada en abril, el acusado negó las acusaciones en su contra, afirmando que: “Si no fuese por el cargo de mi hijo, esta causa no existiría y por eso que me alegré de que se inicie el juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia”, declaró en su minuto Macaya Zentilli.

Para proteger la integridad y privacidad de las víctimas, el tribunal decretó la prohibición de difusión de sus identidades y de los detalles del caso. Además, se restringió el acceso a los medios y al público general a las audiencias.

Tras la sentencia del Tribunal el lunes 15 de julio el senador Javier Macaya se refirió a la situación judicial de su padre. “No necesariamente tiene interés público cuando se trata de situaciones personales“, remarcó. “En términos personales, puedo comentar que sí, es una situación dolorosa, familiar, que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes”, dijo.