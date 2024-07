Se desconoce paradero de extranjeros que iban a ser expulsados del país por agresión a Carabineros

Los dos ciudadanos colombianos que fueron detenidos la semana pasada por agredir a carabineros en el barrio Franklin de Santiago, y que estaban destinados a ser expulsados del país, se encuentran actualmente inubicables. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había anunciado la expulsión de los aprehendidos tras el incidente ocurrido la tarde del jueves 18 de julio.

El altercado comenzó cuando los funcionarios policiales, que se encontraban realizando un operativo en el sector de Franklin, procedieron a fiscalizar a un sujeto de nacionalidad colombiana que se identificó como Roberth Zúñiga Ruiz. La situación se tornó violenta cuando Zúñiga se mostró molesto y varios individuos se unieron a él para agredir a los carabineros.

Finalmente, y después de que uno de los carabineros desenfundara su arma, se logró detener a tres personas, dos de ellas de nacionalidad colombiana. Uno de los detenidos fue identificado como Zúñiga y el otro como José Tobar Valencia, quien según las acusaciones, amenazó a los oficiales diciendo: “Te voy a matar, traigo mi pistola y también los mato”.

Tras su formalización, realizada el pasado lunes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se les decretaron medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Sin embargo, el subsecretario Monsalve anunció el viernes por la mañana que los imputados serían expulsados del país. Esto no ha ocurrido, ya que los sujetos están inubicables.

Desde la Subsecretaría del Interior precisaron que, “como establece la ley, estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial de los imputados”. En ese sentido, desde el Gobierno tienen “la firme convicción que, en casos como este, las expulsiones deben ejecutarse de manera inmediata”. Por lo anterior, agregaron en un comunicado, como es de conocimiento público, desde la subsecretaría se presentó con fecha 13 mayo de 2024 un proyecto de ley que permite la expulsión inmediata con la autorización previa del juez.

“El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es querellante en esta causa, solicitó la prisión preventiva para ambos imputados, no obstante el tribunal sólo determinó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Por considerar a los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad el ministerio apeló con el objeto de lograr la prisión preventiva”, sentenciaron desde la cartera dirigida por Manuel Monsalve.

Según informó La Segunda, los individuos ingresaron de forma irregular al país y habrían comprado identidades falsas. Proporcionaron direcciones en Maipú y Estación Central para cumplir con el arresto domiciliario, pero desde la Subsecretaría del Interior desconocen si los acusados se encuentran en esos domicilios. Además, Carabineros no ha respondido si los encontró en dichas viviendas.

“Se instruyó a la Policía de Investigaciones la noticiación presencial, la cual se realizó en los domicilios respectivos los días 23 y 24 de julio”, confirmó la Subsecretaría del Interior.

Por su parte, la Fiscalía Centro Norte señaló a radio BioBio que durante la formalización se solicitó la prisión preventiva, pero esta no fue otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Por ello, se ha presentado una apelación para revertir la decisión y que los extranjeros sean puestos tras las rejas.

El diputado Andrés Longton (RN) de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, dijo que “una vez más, decisiones sin entender la realidad que está ocurriendo en el país por parte de tribunales termina dejando en libertad a extranjeros ilegales que agredieron a carabineros y que deberían haber sido expulsados de nuestro país”.

“El arraigo domiciliario y nacional no sirve para nada, considerando que son extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados y por lo tanto no les cuesta nada arrancarse por ahí mismo”, añadió.

Según el parlamentario, “ya tenemos experiencia de sobra de extranjeros ilegales que hacen lo que quieren en nuestro país, cometen delitos graves y después se arrancan”. Estos extranjeros que agredieron a carabineros, dijo, “deberían haber estado privados de libertad y el criterio Valencia precisamente busca eso, aprobado en el Congreso con los votos en contra del Partido Comunista y del Frente Amplio y que está pronto a ser ley para que los tribunales no cometan más discrecionalidades que terminan generando una impunidad evidente en nuestro país”.