Estaba preocupado: senador Macaya llamó a defensor de la Niñez para discutir caso de Eduardo Macaya

Tras el destape del caso de Eduardo Macaya Zentilli, condenado a 6 años de cárcel por abuso sexual contra menores de edad, su hijo senador, Javier Macaya (UDI) realizó al menos dos llamadas telefónicas al defensor de la Niñez, Anuar Quesille, para discutir el caso de su padre.

Según un reportaje del medio Ciper, en ambos llamados, Macaya buscó averiguar cuáles eran los lineamientos de la Defensoría de la Niñez y conocer el estado del caso.

“He tenido dos llamadas con el senador Macaya. Una llamada fue el miércoles 24 de julio y otra en abril. Precisamente, a propósito del caso, donde el senador me comentó que él sabía que nosotros éramos querellantes y que, en definitiva, esto era un tema político y que quería saber en qué estaba el caso”, aseguró Quesille en conversación con el citado medio.

Según el defensor de la Niñez, en las llamadas, Macaya buscó clarificar la intervención del organismo en el caso y le preguntó si correspondía a sus lineamientos institucionales, a lo cual respondió afirmativamente. “Yo le comenté que en la Ley de la Defensoría hay distintas causales que nos permiten intervenir judicialmente. Una de ellas tiene que ver con delitos de alta connotación. Y este, evidentemente, corresponde a los lineamientos de la institución”, sostuvo.

En tanto, Macaya también confirmó los llamados, aunque dijo que fueron más que dos y que no solicitó detalles del caso.

“El único foco de conversación con él siempre ha sido (…) plantearle la inquietud por la divulgación de datos de la causa por redes sociales, declaraciones de prensa, que podrían vulnerar los derechos de menores. Me transmitió haber recogido esa inquietud, y entiendo realizó y realizará gestiones para lograr el resultado, lo que obviamente a la fecha no ha sido del todo efectivo, ya que la causa ha sido bastante expuesta, causando daños en menores que no tienen porqué sufrir. Descarto absolutamente haber hablado del caso con él en su calidad de querellante del mismo”, dijo.

Cabe recordar que Macaya renunció este martes a la presidencia de la UDI tras sus declaraciones en donde defendió a su padre y cuestionó los testimonios y las evidencias entregadas por las víctimas.