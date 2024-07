Exembajador Ramírez apunta a fractura comunista en Chile tras elecciones en Venezuela

Pedro Felipe Ramírez, exembajador de Chile en Venezuela (2014-2018), hizo un contundente análisis sobre las recientes elecciones presidenciales en Venezuela y su impacto en La Moneda, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la victoria de Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición.

Y es que, tras el polémico triunfo de Maduro en las elecciones del pasado domingo, desde La Moneda fueron claros en su postura al indicar el propio presidente Gabriel Boric que desde Chile no se reconocerá ningún resultado que no sea verificable. Esta posición fue contrastada por el Partido Comunista, ya que algunos parlamentarios del PC, como Boris Barrera y Carmen Hertz, defendieron los resultados favorables al actual mandatario venezolano.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exministro del gobierno de Salvador Allende, manifestó que no le sorprendió que Maduro anunciara que se mantiene en el poder. “Maduro ha sido un dictador durante al menos ocho años, y ha demostrado lealtad a una decisión que tomaron hace mucho tiempo: no entregar el poder mientras puedan”, expresó el exembajador. Además, calificó como una “grosera mentira” que el CNE haya presentado un resultado que, según él, contradice la realidad de lo ocurrido durante las elecciones.

El exdiplomático sostuvo que la acusación de fraude se ejecuta de manera “muy simple”, con el CNE declarando la victoria de Maduro y ofreciendo cifras que considera falsas. “Siempre se dijo que no era posible (el fraude), pero yo siempre pensé que sí lo era, y al final, resultó serlo”, afirmó Ramírez.

El también exdiputado Pedro Felipe Ramírez señaló que la esperanza de una victoria de la oposición existía entre la ciudadanía, pero el escepticismo sobre si Maduro aceptaría una posible derrota era palpable. “El silencio del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sugiere un debate interno dentro de las fuerzas armadas”, agregó. A su juicio, este debate es comparable al que se vivió en Chile durante la dictadura de Pinochet, cuando las fuerzas armadas también enfrentaron divisiones sobre la aceptación de los resultados del plebiscito.

En ese sentido, en relación a la postura de la izquierda chilena sobre la situación en Venezuela, Pedro Felipe Ramírez indicó que no hay cohesión en el Partido Comunista de Chile. En el PC, dijo, “no hay unanimidad respecto al tema”, asegurando que “hay sectores que opinan lo mismo que opina el Presidente Boric y lo que opino yo”.

Ramírez afirmó que, a pesar de las críticas iniciales, informes como los de Michelle Bachelet, ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, han ayudado a muchos en la izquierda a reconocer la naturaleza dictatorial y el carácter ineficiente del gobierno venezolano.

“Ahí empezaron a darse cuenta que no era una fantasía mía, sino que era una cosa real y seria. Y eso también ha afectado a sectores internos del Partido Comunista. No solo jóvenes, sino que también sectores mayores que se dan cuenta que eso que hay ahí en Venezuela, aparte de ser una dictadura, es un gobierno ineficiente que ha empobrecido al país de una manera increíble, al punto de que yo puedo sostener que ese gobierno no tiene nada de izquierda, absolutamente nada”, sentenció.

Cabe mencionar que las elecciones en Venezuela han generado tensión en el oficialismo. Senadores del PS y el PPD condenaron la postura de diputados del Partido Comunista, quienes llamaron a respetar los resultados, poniendo en duda la convivencia en la coalición de gobierno. El timonel del PC, Lautaro Carmona, sostuvo que cada partido define su pertenencia y justificó la continuidad del PC en la coalición.

“Venezuela, para mi, es una dictadura no solo ineficiente, sino que una dictadura que se ha llenado de miles de millones de dólares. Sus dirigentes, le han robado eso al país y se dedican básicamente a eso y quieren seguir teniendolo”, concluyó el exembajador Pedro Felipe Ramírez.