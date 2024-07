Elecciones en Venezuela tensionan al oficialismo tras apoyo de diputados PC a resultado

En medio de la tensión generada por el apoyo de diputados comunistas al resultado de las elecciones en Venezuela, el presidente del Partido Comunista (PC) de Chile, Lautaro Carmona, declaró: “Yo creo que es la hora que hablen los venezolanos. Ese es un país, tiene un Estado, es una sociedad. No toca que hable un partido de otro país”.

“Es un tema de los venezolanos”, reiteró Carmona, consultado por la prensa, tras una reunión en La Moneda sobre la inscripción ante el Servel de la lista “Todos y todas por Chile” de cara a las municipales y regionales de octubre.

No obstante, el PC quedó en una posición complicada después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificara el triunfo de Nicolás Maduro con un 51.2% de los votos, frente a un 44.2% de Edmundo González, en un proceso electoral cuestionado por la oposición venezolana debido a su transparencia. Y es que, diputados comunistas, como Boris Barrera, han defendido los resultados, lo que ha generado críticas dentro del propio oficialismo.

“La ultraderecha venezolana sembrando la duda para argumentar fraude, diciendo que hace más de 3 horas se cerraron urnas. Eso es completamente falso, la urnas como en Chile, no se pueden cerrar si queda gente en la fila como sucedió hoy. Y para que ultraderecha y los que se encargan de replicar sus mentiras no tengan más excusas, en las mesas hay que contar manualmente los votos en papel impreso para contrastarlo con la información que arroja la máquina. Si no se hace eso, tal vez sería irresponsable dar un conteo solo con los datos digitales, además, de argumento para que la #ExtremaDerechaVenezolana y su coro internacional acusen fraude”, declaró el diputado Barrera en la red social X.

Senadores del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD) respondieron con dureza a la postura comunista. El senador Ricardo Lagos Weber (PS) declaró en radio Infinita: “No hay ninguna condición para creer lo que informa el régimen de Maduro, claramente se están robando la elección (…) No quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”.

Por su parte, Paulina Vodanovic, senadora y timonel del PS, también criticó la defensa del régimen de Maduro, y el senador Juan Luis Castro (PS) afirmó que aquellos que avalan el “fraude electoral” no merecen estar en la misma coalición de gobierno.

“La dictadura de Maduro intenta perpetuarse. No podemos validar un proceso viciado, sin observadores imparciales; pretenden convencer al mundo de un triunfo inexistente. La comunidad internacional debe impedir el #fraude y luchar por la democracia para #Venezuela”, posteó la senadora Vodanovic.

En tanto, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) afirmó que “no se puede reconocer el supuesto triunfo de nadie sin primero tener el acceso a los resultados de todos los colegios electorales en detalle y el acceso a todas las actas”.

Lautaro Carmona, consultado sobre la posibilidad de que el PC considere salir de la coalición de gobierno por esta controversia, respondió: “¿Quién tiene esa titularidad para definir eso? Entiendo que cada partido define si está o no está, no otro partido”. Carmona añadió que el PC tiene razones propias en Chile que justifican su pertenencia a la coalición.

La controversia también afecta al Frente Amplio (FA), cuyos miembros han respaldado la postura del Presidente Gabriel Boric, quien fue uno de los primeros en decir que Chile no reconocerá el triunfo de Maduro hasta que las cifras sean verificadas. La diputada Lorena Fries (FA) subrayó la necesidad de una postura común y transparente respecto a las elecciones en Venezuela.

“La democracia se debe imponer y ser la expresión real de la soberanía popular. Dar margen a incertezas nos debe preocupar. Maduro debiera abrirse a una auditoria electoral que de garantias a todos y todas de los resultados. La transparencia es fundamental para las democracias”, declaró Fries en la red social X.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo (PS), se pronunció sobre la situación, indicando a través de su cuenta de X que “la democracia no es una pantomima al capricho del poder”. A su juicio, “las elecciones o son serias o se convierten en un instrumento burdo para perpetuarse en el poder. Quienes defraudan al pueblo son siempre gobernantes fracasados”.

La situación representa un desafío significativo para la cohesión del gobierno de Boric, que enfrenta la presión de mantener la unidad en medio de diferencias ideológicas profundas respecto a la situación en Venezuela.