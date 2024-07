Piergentili y apoyo del PC a Nicolás Maduro: “No es un tema ideológico, es tener ceguera”

La vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili criticó las declaraciones de algunos militantes del Partido Comunista (PC) chileno, quienes pidieron respetar el triunfo de Nicolás Maduro en Venezuela, pese a que Chile -junto a otros países- ha pedido transparencia en la entrega de resultados y que no reconocerán al ganador hasta que aquello ocurra.

Esto ha generado roces dentro de la coalición de Gobierno y el PC. Según Piergentili, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, este es el momento más complejo de la alianza.

“Primero, porque efectivamente tú puedes tener una alianza de gobierno con alguien que tiene matices, que tiene puntos de diferencia, pero cuando el sentido de la democracia lo entiendes de manera distinta, yo creo que hay un problema más profundo”, dijo.

“Creo que no es posible, porque por mucho tiempo era posible hacer esta distinción, porque estaba el PC chileno miraba a Venezuela con cierta ensoñación, y en Chile nosotros podíamos decir que el PC chileno siempre ha tenido credenciales democráticas. Pero resulta que hoy día tenemos casi más de medio millón de venezolanos viviendo en Chile, en la diáspora más grande que ha tenido un país que no está en guerra. Es un socio de nuestra región y no podemos hacernos los locos de que ya no es un tema ideológico”, agregó.

“De verdad, después de toda la información que tenemos, creer que en Venezuela hay una revolución bolivariana en que la gente lo está pasando bien, que hay derechos garantizados, que hay paz, que hay tranquilidad, que hay democracia, no es un tema ideológico, es tener ceguera”, dijo.

“Frente a eso, claramente yo te diría que es difícil poder tener un punto de convergencia toda vez que si para un sector de la alianza de gobierno la democracia se entiende tan distinto como la entendemos otros, tenemos un problema”, cerró.