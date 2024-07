Mirosevic a Cubillos: “No se puede exigir democracia en Venezuela con la foto de Pinochet en casa”

El diputado oficialista del Partido Liberal (PL), Vlado Mirosevic, respondió de manera breve y contundente a la crítica de la exministra y actual candidata a alcaldesa de Las Condes, Marcela Cubillos (exmilitante UDI), respecto a la declaración de la expresidenta Michelle Bachelet sobre las recientes elecciones en Venezuela.

La exmandataria había expresado su “profunda preocupación” por el proceso electoral y solicitado la publicación de las actas para asegurar la transparencia, en medio de acusaciones de fraude y represión por parte de la oposición venezolana ante la proclamación de la reelección de Nicolás Maduro como presidente.

Cubillos, también exintegrante de la extinta Convención Constitucional, criticó a través de la red social X que la declaración de Bachelet “es una vergüenza para los chilenos”. A su juicio, la expresidenta “calla ante las violaciones a Derechos Humanos de cuya defensa ella estuvo a cargo en la ONU”.

“Ni una sola palabra ante la violencia, represión, y 12 muertos”, comentó Cubillos.

Mirosevic no tardó en contestar, arremetiendo contra Cubillos. “Marcela, no se puede exigir democracia en Venezuela con la foto de Pinochet en la casa”, escribió el parlamentario oficialista. Al cierre de esta nota, no se ha recibido respuesta de la candidata al sillón municipal de Las Condes.