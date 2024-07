Senador Sandoval (UDI) descarta reforma previsional antes de elecciones de octubre: “Tiempos no dan”

El senador UDI David Sandoval dijo que “no dan los tiempos” para tramitar la reforma al sistema de pensiones antes de las próximas elecciones municipales de octubre, en medio de rumores de que la oposición no quiere aprobar esta reforma aún para no pagar costos políticos en las próximas elecciones.

“Las próximas elecciones son en 89 días más. Yo no sé si mañana la Comisión de Trabajo va a analizar el tema de votar o no en general. Hoy día probablemente no. Los tiempos no dan por más que tú quisieras ponerle fleco al tema”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, reiteró que no dan los tiempos “para que esto sea tratado antes de esta elección” pero que él cree que la reforma al sistema de pensiones “debe resolverse ojalá en la medida de lo posible, pero no estaría, no se va a resolver un problema que lleva años y años de tramitación”.

“Estoy absolutamente de acuerdo con las apreciaciones que hace la comunidad respecto de la necesidad que los partidos, más allá de sus diferencias, sean capaces de centrarse en los acuerdos pertinentes para avanzar. Yo creo que hoy día hay un proceso en el cual, desgraciadamente, las relaciones políticas que se han establecido desde que se instaló el gobierno, han generado profundas desconfianzas con quienes tenemos al frente”, agregó.

Sandoval dijo que adhiere al mecanismo del 6% “pero con una gran diferencia. Esto no es reparto. Lo que estamos planteando es que básicamente entendemos que aquí hay una realidad en el sistema. Piensa que hoy día el 84% de los cotizantes del país tiene menos de 20 millones de pesos de ahorro. ¿Sabes tú cuántas personas tienen más de 100 millones de pesos que le asegura una jubilación de 600, 650 mil pesos en el sistema? El 1,2%”.

“Yo creo que lo que falta es simplemente sentarse a la mesa para definir los técnicos, los especialistas, porque es un tema muy complejo desde el punto de vista de los cálculos. Cuáles son las alternativas reales financieras y ponerse de acuerdo en ese tema y lo segundo, es el tema ideológico respecto de las AFP propiamente tal como una entidad que evidentemente no goza

de las simpatías de la comunidad”, dijo.

“Ahí evidentemente habrá que introducir todas las modificaciones, pues estamos absolutamente de acuerdo en lo que dice relación con especialización, con el mecanismo con las licitaciones de los afiliados, con el cambio de los mecanismos de cobro de las comisiones, hay toda una línea de acuerdo y yo creo que si salimos de ese tema, definimos el problema y esencialmente, en mi opinión, en punto de vista concreto, el tema financiero y el punto de vista político, es el salir de la trinchera para llegar a una construcción de una institucionalidad que se haga cargo de este tema que afecta a todos los chilenos”, cerró.