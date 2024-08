Diputado Ilabaca: Alejandro Navarro “ha madurado” al pedir mayor transparencia en Venezuela

El diputado PS Marcos Ilabaca defendió la decisión del oficialismo de respaldar la candidatura de Alejandro Navarro para la gobernación del Bío-Bio, pese a su histórico apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, sus últimas declaraciones, en las que pide “mayor transparencia” en el proceso presidencial reciente, son sinónimos de que Navarro “ha madurado”.

“Qué bueno, no conocía ninguna postura. Yo conocía la misma que tú habías leído con anterioridad, una postura de un acérrimo defensor al gobierno de Chávez y de Maduro, era la postura conocida”, comentó Ilabaca en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Ahora, si es que ha cambiado de opinión y plantea esto, creo que ha madurado y ha logrado dar un paso en consonancia con lo que el mismo oficialismo, el presidente de la República y todo el mundo hoy día le está exigiendo a Venezuela”, continuó el diputado.

“Es necesario que se muestren las actas, que éstas sean auditadas, que sean transparentes y en definitiva que prime la democracia y las bases del Estado de Derecho también en Venezuela”, enfatizó Ilabaca.

El diputado PS también expresó su crítica respecto al tema de Venezuela. “Yo soy un súper crítico respecto del tema de Venezuela en particular. No comparto en ningún caso ni la postura del Partido Comunista, ni la postura del ex senador Alejandro Navarro respecto a ese tema en particular”, afirmó.

“Claramente nos une un pasado común con Alejandro, la posición respecto a la política interna. Y como te dije, costó tanto para el oficialismo llegar a acuerdo que en términos políticos, nosotros como Partido Socialista vamos a respaldar la candidatura de Alejandro Navarro, como hemos defendido también la postura que el Partido Comunista es parte hoy día del oficialismo”, explicó Ilabaca.

El diputado aclaró: “Pero en ningún caso voy a compartir la postura de él respecto al tema de Venezuela. No lo hemos escuchado respecto a lo que ocurre hoy día. Pero su postura histórica en ningún caso la he compartido ni la vamos a compartir desde el Partido Socialista”.

“Yo lamento mucho el tono que ha tomado el proceso de discusión respecto al tema de Venezuela en términos internos. Porque ha significado una verdadera cuña al interior del oficialismo”, señaló Ilabaca.

“Hace pocos días atrás, cuando estuvo en Asia, los hechos que ocurrieron en Medio Oriente aquí, la política nacional e internacional está a cargo del presidente de la República y es él el que toma todas las decisiones en materia internacional”, indicó el diputado.

“La línea del gobierno es una y los partidos que somos parte del oficialismo tenemos dos opciones respecto a esta medida: o apoyamos la postura del presidente, que en lo particular yo creo que es correcta, o bien podemos tener diferencias respecto a esta materia”, expresó Ilabaca.

“En el caso del Partido Comunista, en su historia siempre, al igual que la historia de Navarro, que ha mantenido una posición única, defensa irrestricta de los gobiernos tanto de Chávez como de Maduro, la última elección del 2019, el Partido Comunista tuvo la misma actitud que hoy día”, explicó el diputado.

“Ahora, yo puedo entender eso. Puedo entender que ellos son consecuentes con una postura histórica respecto al régimen de Venezuela. Postura que no comparto. Porque yo creo que efectivamente allí existe una dictadura, que se están violando los derechos humanos y que hoy día Venezuela se ha transformado en un tremendo problema para el país”, opinó Ilabaca.

“Lo que no me gusta es el tono de la discusión interna que termina con extremos y palabras desafortunadas de lado y lado”, criticó el diputado.

“La posición que ha asumido en alguna ocasión algunas parlamentarias del Partido Comunista es absolutamente excesiva en términos de respeto al interior de partidos que conviven en una alianza de gobierno, como somos tanto los partidos del socialismo democrático como los mismos partidos al interior de la pro dignidad”, comentó Ilabaca.

“He leído también declaraciones del exdiputado Gutiérrez que son absolutamente ofensivas respecto a militantes del Partido Comunista. Entonces, cuando un conflicto externo empieza a significar una cuña tan fuerte al interior del gobierno, no es grato y puede llegar a generar algún tipo de complicación mucho más grave”, advirtió.

“Eso a mí me preocupa mucho, porque cuando vivimos un periodo de extrema sensibilidad al interior de Chile, con temas súper complejos, estamos enfrentando decisiones complicadas en materia de seguridad, en materia de derechos sociales”, afirmó Ilabaca.

“Claramente lo que requiere el gobierno y el país es tener un oficialismo unido detrás de las decisiones que se están adoptando”, concluyó el diputado PS Marcos Ilabaca.