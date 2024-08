Crisis carcelaria actual es peor que cuando se quemó la cárcel de San Miguel en 2010

Dos décadas sin cárceles. El anuncio del Gobierno –el jueves 18 julio– instaló sorpresivamente la polémica por la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad en Santiago, generando movilizaciones y requerimientos ante tribunales para impedir que dicha iniciativa se concrete. La crisis carcelaria se transformó en una prioridad para La Moneda.

Terrible coincidencia. Esta semana se conoció el fallo que ordena indemnizar a 307 familiares de los 83 reclusos que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010, considerada la peor tragedia carcelaria en la historia del país. Nunca el Estado había tenido que indemnizar a un número tan grande de personas. La situación carcelaria actual es peor que la de 2010.

Ninguna cárcel nueva desde el incendio de San Miguel. Ese caso marcó a la primera administración de Sebastián Piñera y su entonces ministro de Justicia, Felipe Bulnes, que en esos momentos cuantificó la sobrepoblación penal en 60% y, al salir de una presentación ante el Senado en mayo de 2011, dijo: «Estamos empezando a escribir las mejores páginas del sistema carcelario chileno». Hoy, solo dos regiones no tienen sobrepoblación carcelaria.

Tema de campaña. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ha hecho del tema un asunto central para su intento de reelección en las próximas municipales. Mientras, el candidato de Chile Vamos, Mario Desbordes, advierte que el debate puede ser un «tongo» para favorecer la candidatura de Hassler. El ministro de Justicia aclaró el asunto diciendo: «Yo no estoy preocupado del resultado de las elecciones y no me extrañaría que los candidatos me echen la culpa si no ganan la elección. Lo importante es que este país vuelva a construir cárceles». En Justicia preocupa el efecto del ambiente electoral en una discusión tan relevante para el país.

Indulto general. El caso de la cárcel de San Miguel hizo evidente la sobrepoblación de nuestras cárceles y obligó al primer Gobierno de Piñera a implementar un indulto general para descomprimir los centros de reclusión del país. En la actual crisis de seguridad, no existe espacio para una medida de este tipo.

Sorpresa. La única nueva cárcel de las últimas décadas es la de La Laguna, en Talca, que comenzó su construcción en 2008 y recién entrará en funcionamiento a fines de este año, para recibir a 2.320 reclusos. Sorprendió la declaración del Presidente Boric en cuanto a que está «disponible a escuchar otras voces» respecto al lugar donde construir la nueva cárcel de alta seguridad, dada la urgencia que tiene el tema.

El Mandatario luego aclaró que «acá no hay decisiones perfectas, lo importante es no seguir postergándolas». Los especialistas coinciden en que no hay alternativa más rápida de construcción para la nueva cárcel de alta seguridad que el terreno aledaño a Santiago 1.