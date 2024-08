La tensa relación entre Evelyn Matthei y Marcela Cubillos a un año de las presidenciales

Una cita en España entre Marcela Cubillos, la candidata a alcaldesa de Chile Vamos por Las Condes –que renunció a la UDI en 2012 para apoyar la opción presidencial de Andrés Allamand– y Rodolfo Carter (también ex-UDI), el autodenominado precandidato presidencial. El encuentro ocurrió días después de que Carter afirmara que “le ganaría en primarias” a la más probable abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), palabras que generaron incomodidad no solo en el círculo de la alcaldesa, sino también en el gremialismo y un sector de RN.

La llegada de Carter a Madrid, donde está la sede de la Secretaría General Iberoamericana (Segir), organismo internacional que encabeza el segundo esposo de Marcela Cubillos, Andrés Allamand (RN), se produjo una semana después que Carter afirmara también que no se entiende que los “liderazgos sean a través de un dedazo” y expresara que con la alcaldesa de Providencia tienen “un testimonio de vida distinto” y diferencias sobre cómo enfrentar la delincuencia.

En la UDI dicen no tener dudas: en la participación del alcalde de La Florida en el Foro Atlántico en Madrid –junto a expresidentes como Guillermo Lasso (Ecuador), Felipe Calderón (México) e Iván Duque (Colombia), y que organiza anualmente la Fundación Internacional para la Libertad (FIL)– colaboró Cubillos, quien también expuso esa jornada, poco después de Carter, aunque sobre distintas materias.

Ese era un contragolpe de Cubillos a Matthei, advierten en el gremialismo, y pone de manifiesto la tensa relación política, al menos, que mantienen desde hace una década las exdiputadas de la UDI y exministras de Sebastián Piñera. A la que, a su vez, se suman una serie de desencuentros, intermitentes, entre Matthei y Allamand desde que ambos militaban en RN, cuando él era líder del partido.

Según explican en el pacto opositor, la llegada de Carter a Madrid fue interpretada como “una reciprocidad”, debido a que la alcaldesa y líder del gremialismo habría buscado a posibles candidatos independientes del sector para competir con Cubillos en las próximas elecciones municipales de octubre. Entre ellos, mencionan al excandidato presidencial Sebastián Sichel, al exministro Enrique Paris –un hombre cercano a Matthei– y un tercero, también de alto perfil público.

Sichel, excandidato a diputado por Las Condes, consultado sobre si conversó con Evelyn Matthei acerca de una candidatura por Las Condes, dice: “No”. En el círculo del doctor Paris, en tanto, explican que apoya a la alcaldesa Matthei, pero que “de candidaturas solo conversó con partidos” y que no aceptó por estar a gusto en la docencia universitaria. El tercero, no respondió.

El liderazgo de Matthei y las cartas de los Allamand Cubillos

Pero es conocido en el sector que Matthei cuestiona en privado la irrupción de Cubillos y su cercanía con el Partido Republicano, el cual la apoyó en su nominación. La alcaldesa de Providencia planteó al electorado, poco antes de la inscripción de alcaldes, que “nunca voten por uno que se fue con las mil firmas”.

“Cuando yo me refiero a las mil firmas, es básicamente a la gente que va por fuera y que resta votos al candidato oficial, porque eso es lo que hace prácticamente imposible que alguno de nuestros candidatos salga electo. Obviamente que no es el caso de Las Condes”, dijo Matthei, “con un particular carisma”, recuerdan en Providencia.

En T13, Cubillos retrucó: “En el ideario del partido en que milita Evelyn Matthei está garantizar la participación de los independientes (…). Creer que los partidos políticos tienen que tener el monopolio de la participación creo que es una confusión de base (…). Fui alumna de derecho constitucional del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y recuerdo como si fuera hoy que los partidos son esenciales en la democracia, pero, ojo, que no pueden tener el monopolio de la participación ciudadana”.

En la derecha elucubran además que, si bien la tensión entre ambas viene desde 2013, lo que podría tensar la cuerda en la actualidad es un triunfo de Cubillos en Las Condes por un 75% de los votos. Ella podría instalarse en las encuestas como posible carta presidencial para 2026 y “de desplomarse Kast, podría ser una opción que atrapa más el voto de mujeres”, dicen.

Pero en la UDI tampoco hay dudas: Cubillos tiene liderazgo, pero en un sector conservador que no crecerá. Matthei es una figura nacional, tiene una máquina electoral en marcha hace meses y una cantidad de rechazo muy baja al lado de Cubillos. “Por lo tanto, no se bajará Kast mientras haya inmigración ilegal y delincuencia; Cubillos no es competencia para la Evelyn. Allamand podría ser otra cosa… pero no vuelve”, dicen en el sector.

Las cosas se remontan a junio de 2013, cuando el abanderado de Chile Vamos para la presidencial era Pablo Longueira (UDI), luego de derrotar al de RN, Andrés Allamand, por 51 contra 49 por ciento en primarias. Sin embargo, Longueira depuso su postulación por “una depresión” y se abrió un debate sobre quién sería el sucesor. Allamand estuvo disponible y era el que naturalmente debía ser el abanderado. Sin embargo, su postulación fue objetada por un sector de la UDI. En ese contexto, el expresidente Piñera y los jefes de RN y la UDI escogieron una carta de consenso: Evelyn Matthei.

Ello no cayó bien a los Allamand Cubillos, especialmente al actual titular de la Secretaría General Iberoamericana (Segir) y excanciller. Andrés Allamand no regresará a Chile antes de 2026, cuando termina su periodo en la Segir, cargo desde el cual –explican cercanos– no puede abordar la contingencia de Chile.

Desde el caso Cuadra al funeral de Piñera

La tensión y las diferencias se mantienen intactas desde hace 30 años entre los últimos activos de la otrora llamada “Patrulla Juvenil de RN”, un grupo de populares parlamentarios con ideas liberales en los 90 –entre ellos, Andrés Allamand, Evelyn Matthei y Sebastián Piñera–.

Incluso, en uno de los actos del funeral de Estado del Presidente Piñera, donde concurrió desde España Andrés Allamand, dirigentes de Chile Vamos le oyeron comentar que “es difícil que a Matthei le vaya bien y que se mantenga arriba en las encuestas a medida que se acerquen las presidenciales”.

Cuando ambos militaban en Renovación Nacional –explican–, Allamand, que respetaba a Sergio Onofre Jarpa, “sentía que su favorita era Evelyn”. Si bien en RN aseguran que el expresidente Piñera se reconcilió con Evelyn Matthei tras el caso Kioto, Andrés Allamand nunca hizo las paces con Matthei por un confuso incidente del “caso Cuadra”, en cuyo marco Allamand considera que Matthei apoyó al exministro secretario general de Gobierno de Pinochet (ex-RN), cuando en una entrevista en la revista Qué Pasa afirmó: “Algunos parlamentarios consumen drogas”.

En 1995, cuando Cuadra generó meses de conmoción con la denuncia, en el partido recuerdan que el entonces diputado Allamand era presidente de la mesa y la, en ese tiempo, diputada de RN Evelyn Matthei recibía un coaching de filosofía política del exministro de la dictadura. Ese episodio tensionó la relación entre Allamand y Matthei.

Cuadra renunció a Renovación Nacional antes de ser detenido por la ley de Seguridad del Estado. Allamand planteó que la relación del coaching ofrecido por Cuadra a la hija del general (r) Matthei podría ser una operación para dañar a RN por su distancia con la dictadura, a meses de la detención de Manuel Contreras por el asesinato de Orlando Letelier. Y poco después, cuenta Ascanio Cavallo en su libro La historia oculta de la transición, Matthei y Longueira dieron el beneficio de la duda a Cuadra. Ahí habría comenzado la división.

Matthei en 1988 entró a militar en RN y renunció en 1993, luego de conocerse su participación en un escándalo político conocido como Piñeragate o Kiotazo, donde en una grabación ilegal se oía a Sebastián Piñera pedirle a un amigo que intercediera para que un periodista “apretara” a Matthei en una entrevista televisiva. La exministra del Trabajo fue independiente hasta 1999, cuando ingresó a la UDI.

“Allamand (como carta presidencial) parece otra excelente opción”

En ese contexto, en RN las adhesiones están divididas. Un sector considera que la colectividad que preside Rodrigo Galilea no debe entregar un apoyo a Matthei sin una buena negociación o, incluso, que debe buscar una carta de sus propias filas para el proceso. Por lo tanto, un regreso de Allamand a la política le agrega cierto suspenso a esa posibilidad.

“Un sector cree que hay que tener una carta. Unos pocos han sugerido que Allamand regrese. Los más conspirativos consideran que un éxito de 75% en Las Condes podría generar espacios para posicionar a Cubillos. Un regreso a Chile de Allamand es posible, pero que regrese a competir con Matthei sería hostil en el sector. Él hasta ahora no quiere volver públicamente”, puntualizan en los círculos políticos de la colectividad presidida por el senador Galilea.

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), considerado un hombre moderado y “cercano a Allamand, pero tampoco distante de Matthei”, considera que llegará el momento, tras las municipales, de ver liderazgos al interior de la colectividad y tomar definiciones para 2025 con miras a una candidatura propia.

“Debemos abordarlo después de las elecciones municipales y regionales. La misión de hoy es abocarnos al triunfo de nuestras candidatas y candidatos, con todos nuestros liderazgos, militantes, simpatizantes y adherentes desplegados”, señala a El Mostrador.

En el comité de RN hay voces más entusiastas, como la de otro cercano a Allamand, el senador por Los Lagos Carlos Kuschel: “Allamand (como carta presidencial) me parece otra excelente opción, como Evelyn, Marcela Cubillos o Rodrigo Galilea”, asegura el senador.

Con todo, Renovación Nacional vive días convulsionados, después que no pudiera inscribir en el Servel a 129 candidatos, poniendo en riesgo que puedan estar en los votos de octubre próximo. El caso afecta, principalmente, a postulantes de las regiones de Los Lagos, Metropolitana y O’Higgins.