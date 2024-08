Van Klaveren apunta al “régimen dictatorial” de Maduro: “Probabilidad de fraude es muy alta”

En una comparecencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller Alberto Van Klaveren se dirigió a los legisladores para discutir la actual crisis en Venezuela, marcada por la reciente elección presidencial y la expulsión del personal diplomático chileno.

Van Klaveren reafirmó la postura manifestada por el Presidente Gabriel Boric, que fue el primer líder internacional en pedir transparencia en los resultados, respecto a los resultados de las elecciones en el país caribeño, declarando que Chile no reconoce la victoria de Nicolás Maduro.

“Nosotros no reconocemos el triunfo de Nicolás Maduro y no estamos disponibles para validar ningún resultado que no esté verificado por organismos independientes, autónomos y preferentemente de carácter internacional”, afirmó el canciller. Además, reiteró su posición sobre el régimen venezolano, calificado previamente como “dictatorial”. “Yo efectivamente califiqué como régimen dictatorial al régimen venezolano y no tengo problema en reiterarlo”, señaló.

Durante la sesión, el canciller fue cuestionado por los parlamentarios sobre la postura del gobierno chileno hacia el líder opositor Edmundo González, quien también se ha autoproclamado presidente de Venezuela. Van Klaveren explicó que la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos y la Unión Europea, no han reconocido a González. “Los países que han reconocido como presidente electo a González son muy pocos. La mayoría de los países ha optado por no reconocer”, dijo, añadiendo que solo Perú y Panamá han hecho tal reconocimiento.

El secretario de Estado también expresó su preocupación sobre la alta probabilidad de fraude en las recientes elecciones venezolanas. “La probabilidad de fraude es muy alta”, comentó. Además, aclaró que el gobierno chileno ha decidido no repetir la estrategia del Presidente encargado Juan Guaidó, considerándola “no efectiva”. Van Klaveren indicó que no se ha recibido una solicitud de la oposición venezolana para reconocer a González como presidente electo.

En cuanto a la búsqueda de una salida democrática para la crisis, el canciller mencionó que Brasil podría desempeñar un papel importante en las negociaciones, aunque sin ofrecer “una fórmula mágica”. A la salida de la sesión, Van Klaveren expresó su preocupación por la “investigación que se ha anunciado en contra de Edmundo González y Corina Machado”, subrayando el apoyo chileno a las medidas para frenar la “ola represiva” en Venezuela.

Sobre la expulsión del personal diplomático, el embajador Jaime Gazmuri explicó que “no están rotas las relaciones. Cuando se rompen las relaciones, un país amigo se hace cargo de las instituciones. Se han roto relaciones sólo con Perú, con Argentina todavía no se rompen relaciones, pese a que Brasil se hizo cargo”.