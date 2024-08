Gobierno se reúne este jueves con el Colegio de Profesores tras masiva manifestación nacional

En respuesta a la masiva movilización que —según la organización—tuvo una adhesión cercana al 100% del profesorado en Chile, el Gobierno convocó al Colegio de Profesoras y Profesores para una reunión de urgencia. La manifestación, que se extendió a lo largo de todo el país, incluyó multitudinarias marchas en las capitales regionales y comunas, demandando mejoras en las condiciones laborales y la protección de los derechos de los docentes.

Mario Aguilar, presidente nacional del Colegio de Profesores, informó sobre el llamado que le hizo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, durante su discurso en la concentración realizada en el sector Los Héroes de la Alameda, en Santiago. Aguilar detalló que la reunión con el Gobierno se llevará a cabo mañana, y dejó claro que el gremio irá con la intención de exigir respuestas concretas. “Vamos a exigir que se ponga este tema en el centro de la agenda. Los problemas graves que afectan a las comunidades educativas deben ser resueltos”, afirmó.

Cabe mencionar que la manifestación comenzó con un minuto de silencio en homenaje a Katherine Yoma y Albano Muñoz, dos docentes que se quitaron la vida debido al agobio y maltrato en sus lugares de trabajo.

Aguilar hizo un llamado al Ejecutivo para que garantice la seguridad y el buen trato hacia los docentes, y que resuelva los problemas críticos que afectan a los centros educativos. “Nosotros vamos a hacer nuestra parte, pero también esperamos que el Gobierno haga la suya”, subrayó el líder gremial.

El titular del Colegio de Profesores también hizo un llamado al Congreso, criticando a la derecha y a Chile Vamos por su oposición al proyecto de convivencia escolar. “Ellos votaron en contra de la idea de legislar, el proyecto se aprobó por un voto en la Comisión. Eso nos preocupa, nos molesta e indigna. No queremos que esta discusión se convierta en una rencilla política, no queremos que usen a nuestras profesoras y profesores, y a los asistentes de la educación, como moneda de cambio de sus intereses y apetencias políticas. No queremos que esto sea una pugna Gobierno-Oposición o en la pugna electoral. Les exigimos que recapaciten”, concluyó.

Por la Alameda Bernardo O’Higgins de Santiago se estima que marcharon unos 40 mil asistentes, transformándose en la marcha gremial más multitudinaria durante el gobierno de Gabriel Boric.

Misma tónica se registró en regiones tanto en sus capitales como en el resto de las comunas. En Valparaíso la marcha tuvo por objetivo llegar al Congreso Nacional para que los honorables escuchen las demandas del profesorado; masivas fueron también las marchas en Concepción y Los Ángeles en la Región del Bío Bío, en las Regiones de Atacama (Copiapó), Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins (Rancagua, ), Ñuble (Chillán), Maule (Talca, Curicó) Los Lagos (Puerto Montt) , de Los Ríos (Valdivia y Castro), Aysén (Puerto Aysén), Magallanes (Punta Arenas).

Recordemos que este paro y movilización fue convocado por cuatro ejes “No Más”: Agobio, Acoso, Maltrato y Agresiones que sufren casi a diario docentes, funcionarios, trabajadores de la educación.