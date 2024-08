“No aplaudan tanto”: el lapsus de la ministra Tohá al confundir a Boric con Piñera en la Cámara

En una sesión especial de la Cámara de Diputados, la ministra del Interior, Carolina Tohá, protagonizó un inesperado momento de confusión que rápidamente captó la atención de los presentes. Mientras defendía la postura crítica del Gobierno hacia Nicolás Maduro y abordaba las tensiones internas por el proceso electoral en Venezuela, Tohá cometió un lapsus que provocó risas y aplausos.

“Para eso está el liderazgo, para zanjar diferencias cuando los acuerdos no son posibles, para diferenciar lo que se puede relativizar y lo que no. Y para saber cuándo se debe eludir un tema y hacerle el quite y cuándo se debe enfrentar, aunque tenga costos, aunque genere incomodidades. Y en eso el Presidente Piñera tiene a todo su gobierno detrás, sin excepción, sin matices”. Las palabras, dirigidas a enfatizar la unidad del Gobierno en torno a las decisiones difíciles, provocaron una ola de aplausos desde la oposición, quienes vieron en el error una oportunidad para celebrar.

El lapsus, que pasó rápidamente de la sorpresa a la corrección, fue detectado por el ministro Elizalde, quien se inclinó para informarle a Tohá sobre el desliz. La presidenta de la Cámara, Karol Cariola, tomó el micrófono para rectificar: “Presidente Boric”.

Tohá, visiblemente sorprendida, se disculpó de inmediato con una sonrisa: “Perdón, presidente Boric, me equivoqué. No aplaudan tanto, queridos”. La aclaración provocó risas en el recinto y disipó el momento incómodo con un toque de humor.

El momento fue compartido en sus redes sociales por el exministro del gobierno del fallecido Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, quien manifestó: “No puedo estar más de acuerdo con la ministra. Según Freud, los lapsus linguae revelan los deseos inconscientes de las personas”.