Vecinos de Providencia en alerta ante nuevo ante proyecto aprobado en terrenos del hotel Sheraton

Un nuevo conflicto enfrenta a la comunidad de Providencia con el municipio liderado por la alcaldesa Evelyn Matthei. En concreto, en esta ocasión, los denunciantes son la Junta de Vecinos del barrio Pedro de Valdivia Norte, los que denuncian que la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Providencia aprobó un ante proyecto que considera la construcción de dos edificios similares a otros que fueron declarados inadmisibles por la Contraloría General de la República.

Según indican, la DOM aprobó “un ante proyecto que considera la construcción de dos edificios, uno de veinte pisos y otro de seis pisos, en los terrenos del hotel Sheraton”. En concreto, las ubicaciones de estos edificios estarán en Emeterio Larraín Bunster 0390 y Av El Cerro 1745.

Inicialmente los terrenos eran parte de un fondo de LarrainVial (en que participaron Jorge Breitling y Oscar Biderman, socios fundadores del Hotel Intercontinental Santiago), quienes vendieron el complejo hotelero al grupo Alcázar, sociedad inmobiliaria ligada a la familia Urrutia, que fue parte de los socios fundadores de los hoteles Atton, los que posteriormente vendieron al grupo francés Accor.

En concreto, la familia Urrutia pagó unos US$ 15 millones en efectivo por el hotel que tiene más de 500 habitaciones, además de hacerse cargo de la deuda, estimada en alrededor de US$ 57 millones.

Dicho grupo, a través de la sociedad Inmobiliaria Cerro San Cristóbal SPA, logró que a fines de junio de este año, la DOM les aprobara el ante proyecto que permite la construcción de un edificio de 20 pisos para uso habitacional y otro de seis niveles para un nuevo hotel. El anteproyecto visado considera el hotel y 152 viviendas, además de 359 estacionamientos para automóviles y tres locales comerciales. Además, la DOM visó un segundo anteproyecto de ampliación del actual inmueble para una zona de cafetería de casi 200 metros cuadrados.

Los antecedentes que respaldan la denuncia

La polémica y la razón de la molestia de los vecinos de Providencia Norte es que denuncian que “un proyecto anterior, de similares características, fue declarado inadmisible por la Contraloría General de la República”, ya que, según dicen, en su dictamen Nª E 89.540-2021, se establece que “no existe sustento normativo que permita admitir nuevas edificaciones en el terreno en comento”.

Dicho dictamen de Contraloría fue ratificado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime del 22 de febrero del 2023, resolviendo que “se invalida el Permiso de Edificación Nª 35-2019 del director de Obras Municipales de Providencia, en tanto incumple la normativa legal vigente en relación con el coeficiente de ocupación de suelo”.

En dicha instancia judicial, participaron en la ronda de alegatos junto con la Fundación Defendamos La Ciudad, la Inmobiliaria Mirador del Cerro SpA y la Municipalidad de Providencia.

Por lo mismo, tras la aprobación del ante proyecto, “los vecinos del barrio, que permanecen siempre atentos para combatir las amenazas que puedan afectar el carácter residencial, verde y amigable del sector”, con el equipo de urbanismo “revisará las características del ante proyecto aprobado por la DOM y tomará, nuevamente, todas las acciones que sean necesarias para proteger las características del barrio que los vecinos quieren mantener”.

Desde la DOM, explicaron a El Mostrador que “respecto a una denuncia de vecinos del sector Pedro de Valdivia Norte, el Municipio no ha recibido ninguna comunicación formal. El nuevo proyecto actualmente está en revisión de la Dirección de Obras Municipales, por lo que no corresponde emitir pronunciamientos sobre ingresos que todavía no cuentan con la debida aprobación”.

Desde el grupo Alcázar sólo indicaron que “respecto a la junta de vecinos de Pedro de Valdivia Norte, estamos en contacto directo con ellos, respondiendo sus dudas e informándoles de los avances”.

En tanto, Nicolás Urrutia, del grupo Alcázar, explicó en julio al diario Financiero que “desde que compramos Sheraton Santiago, nuestro plan ha sido volver a poner al hotel al nivel de excelencia que siempre tuvo y, junto con eso, generar una estructura financiera cómoda para el largo plazo. Parte de esto incluye el uso de un porcentaje de la constructibilidad del terreno con proyectos que potencien el hotel y el barrio”.