Diputada Karen Medina explica su salida del PDG: acusó “violencia política” de Franco Parisi

La diputada independiente y exmiembro del Partido de la Gente (PDG), Karen Medina, arremetió contra el líder del partido, Franco Parisi, acusándolo de ejercer hacia ella “violencia política”, lo que finalmente motivó su salida del partido. Medina, quien ingresó a la política inspirada por el proyecto del PDG, lamenta que la administración del partido y las dificultades internas llevaron a varios diputados a apartarse, hasta quedar ella sola en la Cámara.

“Nosotros fuimos un muy buen proyecto, de hecho yo ingreso a la política a causa de este proyecto y no de otro”, señaló Medina en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Sin embargo, expresó su frustración por la manera en que el partido no supo llevar ni direccionar el trabajo conjunto, lo que generó serias dificultades para ella al trabajar sola en la Cámara, un entorno diseñado para funcionar en bloques y bancadas.

La diputada explicó que la violencia política que experimentó dentro del partido, especialmente durante el proceso de elección de candidatos, fue uno de los factores decisivos que la llevaron a tomar la difícil decisión de dejar el PDG. “Se demora tremendamente en pronunciarse, donde yo no me entero hasta como treinta horas después de lo que ocurrió el hecho, y ya eso impulsó definitivamente mi salida del partido”, comentó Medina.

En sus declaraciones, Medina relató un incidente grave en el que un concejal del PDG agredió a la secretaria general de Renovación Nacional. A pesar de la gravedad de la situación, el partido no tomó una postura clara ni retiró su apoyo al agresor. Medina expresó su desilusión al descubrir que, al consultarle a Parisi sobre cómo el partido planeaba manejar la situación, no recibió ninguna respuesta concreta. “Franco Parisi no me comenta nada, no me dice nada, por lo tanto, yo me quedo con la sensación de que el partido no va a hacer nada, y yo decido, finalmente, no avalar eso”, explicó.

La diputada también reveló que no solo fue testigo, sino también víctima de violencia política por parte de Parisi. Según Medina, Parisi tiene una manera despectiva de referirse tanto a la ciudadanía como a las autoridades en ejercicio, utilizando un lenguaje que consideró inaceptable. En una reciente entrevista, Parisi se refirió a los habitantes de Los Ángeles, una comuna del distrito de Medina, como “los tontos, los tontitos”. Este tipo de comentarios, dijo Medina, reflejan un liderazgo negativo y una falta de respeto que ella no podía seguir tolerando.

“Sin duda, su liderazgo ha sido negativo. Cuando yo digo que me hago parte de este proyecto porque es un cambio en la política, lo primero que yo debo demostrar con acciones es que efectivamente mi manera de ver y de hacer política es basada en el respeto, en la colaboración, en la proposición, que son las cosas que yo siempre he defendido”, enfatizó Medina.

Medina subrayó que, como representante electa, sentía una responsabilidad de ser un ejemplo para la ciudadanía y para aquellos que desean involucrarse en la política. “Cuando uno tiene un cargo, cuando uno está en la responsabilidad del ejercicio, como es nuestro caso como parlamentaria electa, también debes ser ejemplo para el resto de la ciudadanía”, concluyó.

La diputada lamentó profundamente que el proyecto del Partido de la Gente, en el cual depositó tantas esperanzas, haya terminado de esta manera. “Yo sigo creyendo en que fortalecer el centro hoy día es la solución para esta política tan polarizada que tenemos, y eso venía a ser el Partido de la Gente. Es triste ver cómo se ha desviado de su propósito original”, cerró.