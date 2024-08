Encuesta Signos: posición del PC sobre Venezuela afectaría al oficialismo en las elecciones

La crisis de Venezuela ya golpea al oficialismo y la centroizquierda y repercute en la política interna de Chile. La encuesta Signos de esta quincena muestra una clara opinión en contra del presidente Nicolás Maduro y una reprobación del apoyo del Partido Comunista (PC) chileno a su reelección. Ello es percibido, por quienes participaron de este estudio, como que inevitablemente golpea la unidad del oficialismo entre el PC y los que quieren desconocer por fraude electoral la elección de Maduro.

El primer efecto que se puede apreciar es la aceleración de la campaña presidencial de 2025, dándole un tinte plebiscitario a las elecciones regionales y locales de este año. El segundo, podría poner en el centro de una crisis al PC, que en las menciones ciudadanas aparece fuertemente cuestionado y sin apoyo social en sus opiniones.

Ante la pregunta, con tres opciones de respuesta, “En relación con las recientes elecciones en Venezuela, ¿usted considera que Maduro?”, las personas que participaron respondieron: Ganó las elecciones, 11,4%; Hizo Fraude, 80,1%; No sabe, 8,5%.

Al consultarles sobre la postura inicial del Presidente Gabriel Boric, también con tres opciones de respuesta: “El Presidente Boric dijo que Chile no validará resultados no verificados por entes independientes. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con esa postura?”: De Acuerdo el 85,6%; en Desacuerdo, 8,9%; No Sabe, 5,5%.

Y preguntados: “¿Considera usted que Maduro debe entregar las actas con los resultados a un organismo internacional que dé plenas garantías de imparcialidad?”: el 88% dice que sí; el 7,2% dice que No; y el 4,5%, No sabe.

Sobre el PC y su postura

Pero el estudio de opinión fue más allá y consultó: “¿Considera usted que la postura del Partido Comunista de apoyar y reconocer como ganador a Maduro es contraria a la postura mayoritaria en Chile y del Gobierno?”: el 90,5% dice que Sí; el 6,5% responde que No; y el 3%, No sabe. “¿Considera usted que la postura del Partido Comunista respecto de Maduro le va a afectar en las elecciones de octubre?”: el 83,5% dice que Sí; el 11,3% dice que No; y el 5,2%, No sabe.

En el fondo, el estudio de opinión muestra un reproche por parte de los consultados sobre la postura que ha tomado la tienda de Lautaro Carmona. Más aún considerando la tensión interna en el propio partido, según se desprende de las posiciones divergentes de militantes pertenecientes a generaciones más jóvenes.

La competencia presidencial

La Encuesta Signos de la quincena anterior mostró cambios en el grupo de front runners con la irrupción fuerte de Michelle Bachelet y la aparición de José Miguel Insulza. Esta quincena se confirman los nombres de Evelyn Matthei, muy arriba del resto de los competidores, con 26,4% de adhesiones; seguida por Michelle Bachelet, con 14,3%; José Antonio Kast, con 12,8%; Carolina Tohá, con 6,8%; y Mario Marcel, con 5,5%, que superó a José Miguel Insulza, quien cayó a menos de 4% y perdió el quinto lugar.

En los grupos de identificación política el Frente Amplio marca 12,5%; Chile Vamos (RN + UDI + Evópoli), 12,8%; Partido Republicano, 9,9%; ex Concertación (DC + PPD + PS + PR), 7,7%; PC, 4,9%; Partido Social Cristiano, 4,1%; Partido de la Gente, 3,9%; y Amarillos, 2,3%. Todo el resto, 33,6%, ninguna identificación.

Los hechos de coyuntura

La crisis eléctrica amenaza con golpear el modelo de concesiones en servicios públicos. La Confianza de los encuestados es muy baja respecto de la calidad del servicio entregado, más allá de que en sus inicios la crisis se haya desatado por razones de fuerza mayor. Preguntados los participantes sobre “¿Cuál es su grado de confianza en las empresas eléctricas de Chile?”, respondieron: Bastante confianza, 4,6%; Algo de confianza, 17,7%; Poca confianza, 40,8%; Muy poca o nada de confianza, 32,1%; No Sabe, 4,8%.

Las causas de la crisis las comparten el Gobierno y las empresas. El 48,6% opina que es la mala calidad del servicio de parte de las eléctricas, y el 33,8% opina que es la falta de fiscalización del Gobierno. Un 14,7% opina que se debe a contingencias climáticas inmanejables, y un 2,9% dice No saber.

La encuesta es un sondeo de carácter nacional realizado por SignosAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador, entre los días 5 y 10 de agosto de 2024. Corresponde a una encuesta probabilística de 1248 encuestas con un error muestral total de 2,8 puntos porcentuales, aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia.

A continuación, puedes hacer clic en el link para ver la Encuesta Signos 10 de agosto de 2024 completa.