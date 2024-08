Senadora Sepúlveda y protocolo por pensiones que parte hoy: “Permite destrabar la discusión”

Este miércoles la Comisión de Trabajo del Senado retomará la discusión de la reforma previsional en el marco del nuevo protocolo de tramitación negociado entre Gobierno y oposición, el que establece principios de acuerdo y metodología legislativa, con el objetivo de despachar la reforma en enero 2025 de su segundo trámite constitucional.

La senadora independiente e integrante de esta comisión, Alejandra Sepúlveda, destacó que “el procedimiento es muy importante, porque permite destrabar la discusión”. Y puntualizó que, si bien el protocolo “no significa que exista acuerdo” en los nudos más relevantes, sí permite tener garantías en cuanto al cumplimiento de los plazos.

-¿Cuáles son sus expectativas respecto al debate de este nuevo protocolo? ¿Quedó conforme con la metodología y plazos establecidos?

–Después de cinco meses en la Comisión de Trabajo, e insistiendo prácticamente el último mes en todas las sesiones de los miércoles para que votáramos en general, además con todo el proceso hecho, las audiencias, la comisión de expertos, etc., yo creo que hoy día estamos en un buen pie técnico para poder tomar las decisiones que se deban tomar.

Hay un buen ánimo a partir de este protocolo de acuerdo, sobre cómo vamos a tratar los temas y algunos principios que son fundamentales para iluminar la discusión, pero no quiere decir que exista acuerdo. En ese sentido, el procedimiento hoy día es muy importante, porque permite destrabar la discusión y, si no estamos de acuerdo, tendremos que votar y se verá cuántos votos tiene cada una de las posturas que están en discusión.

Otro punto importante es que hoy día hay un acuerdo que, además, es ratificado por la Sala del Senado, no solo sobre este referéndum que significa ir votando en general y en particular, ratificando al final de la discusión, sino que además tiene fecha de término. Como comisión tenemos que cerrar a finales de diciembre, luego pasa a Comisión de Hacienda, y la tramitación final en la Sala en el mes de enero. Esos plazos para nosotros son muy importantes.

-¿Qué le parece que las votaciones en el Senado finalmente hayan quedado para después de las elecciones?

-Primero, tener la garantía de los plazos es algo que para nosotros es muy importante, pensando en lo que pueda ocurrir en el transcurso de estos meses. Yo creo en la palabra empeñada, creo en los acuerdos que se toman y, de hecho, los vamos a estar chequeando para que se cumplan en los tiempos. Y para eso, si es necesario hacer dos sesiones o más sesiones para despachar esto a tiempo, es lo que yo espero que se cumpla en la comisión. Pero hay un buen trabajo que se ha realizado y, bueno, ahí estarán después las decisiones que cada uno tome.

–Respecto a esos grandes temas en los que todavía no hay consenso, ¿cómo ha evolucionado la discusión hasta ahora, por ejemplo, sobre esta nueva propuesta de distribución del 6%?

-Persisten los mismos dos temas más complejos de abordar, como la separación de la industria, que es algo en lo que no hemos tenido acuerdo. Creo que sí hay acuerdo en la licitación de la cartera, es decir, la licitación de aquellos nuevos que entran al sistema, pero también los antiguos. Lo que permite además disminuir lo que tiene que ver con las comisiones que se les pagan todos los meses a las AFP, pero también incorporar más competencia. Ese es el sentido de la separación de la industria: el cómo incorporamos más competencia al sistema.

Entonces, separamos las funciones de administración y de inversión, donde en la parte de inversión puedan incorporarse más instituciones, para de esa forma crear más competencia y hacer más rentables los fondos, que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Creo que ahí hay algo que vamos a tener que estudiar, la licitación de stock y cómo incorporar más competencia en la inversión.

Y el segundo gran tema es la distribución del 6% del empleador. Lo importante aquí es preguntarse qué es lo que vamos a financiar y cuál es el rango de financiamiento. Por ejemplo, el 1% para nosotras las mujeres, donde tenemos una diferencia de un promedio de 15 % en las jubilaciones entre hombres y mujeres. Bueno, ¿el 1% nos alcanza para efectivamente disminuir o acabar con esa desigualdad? ¿O con ese porcentaje no vamos a llegar al 15%, sino que al 10%? Eso es lo que para mí es importante, o sea, si voy a colocar un 1% en un sistema de seguro social, ¿cuánto nos alcanza?, ¿qué significaría incorporar 2 o 3%? Es decir, qué significa en términos efectivos en el aumento de las pensiones, esa es la discusión que tenemos que dar más allá de la distribución.

-Otro tema que ha trascendido es el protagonismo del ministro Mario Marcel para destrabar la negociación. Por ejemplo, el senador Felipe Kast afirmó que “cuando entra Marcel efectivamente logra cambiar el clima”, y que la ministra Jara ha polarizado la discusión. ¿Es así efectivamente, a su juicio?

-No es así, el senador Kast no ha estado en la comisión, entonces no tiene información más fina sobre esto. El ministro Marcel siempre ha estado, no es que esté ahora al final, ha estado permanentemente en la negociación. Pero quien ha liderado, desde el punto de vista temático y de las posturas del Gobierno, ha sido sin duda la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, que además ha tenido una paciencia infinita.

Creo que ha habido un complemento entre ambos ministros y, claro, la ministra Jara tiene que colocar la postura, no sé si más dura, pero más técnica desde el punto de vista de cuáles son los pros y los contras de determinada situación o distribución de lo que pueda ocurrir. Entonces, insisto, creo que se complementan ambos ministros, esa es la gracia de que puedan ir dos ministros y que los dos entiendan la importancia de hacer esta reforma.

Entonces, creo que Kast se equivoca, no ha estado en el proceso completo, porque ambos ministros han tenido un tremendo liderazgo. Además, recordar que la ministra Jara sacó varios otros proyectos de ley, precisamente en esta legislatura, como las 40 horas, por lo que reducir el liderazgo de la ministra es un error.

-¿Cómo responde a las críticas de algunos diputados oficialistas que han acusado de resignación al Senado con este nuevo protocolo, respecto a lo que era el proyecto original? ¿Cómo manejar esa disconformidad pensando en que en enero la reforma vuelve a la Cámara?

-Creo que lo que hay que valorar hoy día es el acuerdo metodológico y de los tiempos de tramitación. Eso es lo más lo más importante. Todavía nadie puede hablar de contenidos, porque no existen. Si bien tenemos acuerdos, lo que efectivamente va a ver la Cámara son las votaciones en particular que nosotros vamos a realizar. En ese sentido, una de las labores que precisamente tenemos que hacer, como senadores y senadoras de Gobierno, es ir conversando también con nuestros diputados y diputadas, porque la idea es que sea vinculante, que podamos tener cierto grado de vinculación y reflexión también con la Cámara.

Ahora, solo recordar que aquí lo importante es entender que tenemos que ir avanzando. A algunos nos gustaría que fuera más rápido, nos gustaría haber tenido el 6% en el seguro social y haber distribuido esto para poder mejorar las pensiones lo antes posible. Pero no tenemos mayoría, y eso nos significa tener realismo para enfrentar la situación. O nos quedamos sin nada y tenemos lo mismo que tenemos hoy día, o trabajamos por la posibilidad de ir subiendo paulatinamente las pensiones. Pero no podemos cometer el mismo error que se cometió en el Gobierno de la expresidenta Bachelet, de haber tenido el 3-3 y haber votado en contra. Yo creo que los máximos hoy día, por el realismo que tenemos, al no contar con mayoría, tenemos que enfrentarlos y eso significa tratar de ir mejorando las pensiones en la medida que tengamos los votos y las coincidencias. Y espero que sea además vinculante con la Cámara.

-¿Cómo vio la polémica que se generó por la minuta de la Asociación de AFP y el rol de la industria en el debate?

-Espantosa esa minuta, porque lo que hace es repetir permanentemente el “no, no y no” frente a todo. Cuando los recibimos, también en la comisión ellos se negaron a todo sin ninguna propuesta. Yo creo que la única propuesta que salió en ese minuto fue aumentar la edad de jubilación, pero nada más.

Además, decir a la Asociación de AFP que siempre las puertas están abiertas institucionalmente, no con minutas que salen del sombrero de un mago. El Congreso está abierto permanentemente, puede ser de forma presencial, pero también a través de oficios o cartas que pueden ser enviadas a la comisión y que serán leídas con la mayor rigurosidad que corresponda. Pero esto de trascendidos que lleguen a autoridades, a senadores o senadoras, por esta vía sin membrete, sin firma, me parece muy irresponsable.