Leonarda Villalobos y Daniel Sauer revelan a fiscalía rol de Hermosilla en licitación de Enel

En sus últimas declaraciones judiciales en el marco del caso Hermosilla, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer revelaron información que, hasta ese momento, no estaba en manos del Ministerio Público y que podría abrir un nuevo hilo de investigación: las supuestas gestiones que habría realizado Luis Hermosilla para que una firma del empresario Munir Hazbún –ligado a negocios de educación y dueño de la Hacienda Santa Martina– se adjudicara una licitación de Enel.

En su declaración ante la fiscalía el 18 de julio, en particular, mencionaron a Syner SpA, una empresa del sector eléctrico en la que Hazbún ingresó formalmente a mediados de 2022.

Según publicó Ciper, Leonarda Villalobos afirmó que “Luis Hermosilla me pidió a principios de enero de 2023 que actuara como mediadora en la relación comercial entre él y Munir Hazbún, para que este último le pagara los honorarios adeudados por su defensa en una causa penal. Durante este proceso, me di cuenta de que los honorarios no correspondían a eso, sino que estaban relacionados con pagos realizados debido a la adjudicación de una licitación de Enel a la empresa Syner”.

Villalobos también mencionó que Alberto Sauer, al abordar el tema de la licitación, le informó que “Luis Hermosilla era amigo de Herman Chadwick”, quien fue presidente de Enel hasta abril pasado y es hermano de Andrés Chadwick, exministro del Interior y socio de Hermosilla. A pesar de estas relaciones, no se encontraron más referencias a Herman Chadwick .

El primer indicio relacionado con esta situación fue aportado por Daniel Sauer, socio de la empresa de factoring Factop, durante su testimonio frente al Ministerio Público. En junio pasado, Sauer reveló un intercambio de mensajes por WhatsApp con Hermosilla en abril de 2022, donde mencionaba que “Munir Hazbún tenía un negocio con la empresa Syner SpA y Enel que requería la intervención de Luis Hermosilla para concretarse”. De acuerdo con Ciper, Sauer detalló que se necesitaban facturar $150 millones en dos facturas, de 80 y 70 millones cada una, para este negocio.