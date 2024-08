Soto y protocolo de acuerdo por reforma de pensiones: “Es una reformita a la medida de las AFP”

El diputado PPD Raúl Soto criticó el protocolo de acuerdo entre el Gobierno y la oposición para que, a más tardar enero, se despache desde el Senado la reforma al sistema de pensiones al asegurar que este acuerdo “es una reformita a la medida de las AFP y de la derecha chilena”.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Soto dijo que tiene “una visión muy crítica” del acuerdo. “Primero, creo que el acuerdo del Senado dejó de ser ya una reforma de pensiones y no es más que una reformita a la medida de las AFP y de la derecha chilena”.

Soto lamentó que este acuerdo, en su opinión, representa “un retroceso sustantivo respecto de lo que se venía conversando en los últimos años”.

Soto enfatizó que la derecha, al contar con la mayoría de los votos en el Senado, “puso de rodillas al gobierno y lo obligó a ceder al punto de entregar el corazón, el sentido mismo de la reforma de pensiones”. Esta situación, según el diputado, es preocupante porque implica renunciar a las propuestas más estructurales que se habían planteado para mejorar el sistema de pensiones en Chile.

El diputado también expresó su descontento con los plazos establecidos en el acuerdo. “No creo que sea motivo de alegría que después de tres gobiernos discutiendo una reforma de pensiones se celebre que recién se va a votar en seis meses más, en enero próximo”, señaló. Para Soto, este acuerdo no acelera el proceso con sentido de urgencia, sino que más bien lo retrasa, lo que resulta inaceptable dada la importancia y urgencia del tema de las pensiones.

Soto insistió en la necesidad de avanzar hacia “un sistema mixto que resguarde lo mejor de la capitalización individual, incorpore lo mejor de la solidaridad, y a partir de ese proceso, mejorar sustantivamente las jubilaciones de los chilenos con un cambio estructural a un sistema que ha fracasado como el sistema de AFP”. Para él, cualquier intento de reforma que no siga esta dirección corre el riesgo de ser insuficiente y de no cumplir con las expectativas de la ciudadanía.

Finalmente, el diputado advirtió sobre las consecuencias de no realizar un cambio profundo en el sistema de pensiones. “No hacerlo de esa manera me parece que va a generar una expectativa de que finalmente no se va a cumplir y nosotros tenemos el deber de advertir de aquello a a nuestro a nuestro gobierno”.