Los sospechosos de siempre: rostros del caso Caval repiten escena en caso Hermosilla

Varias menciones a la estrecha vinculación entre Luis Hermosilla y los Chadwick aparecen en medio del expediente de la investigación relativa al primero, que van más allá de lo que esta tarde informó Ciperchile, en el sentido de que las cartolas bancarias del primero dejan en evidencia una serie de traspasos de dinero entre este y su socio y exministro del Interior Andrés Chadwick Piñera, actual presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián.

La relación de amistad y profesional entre ambos es bien conocida. Sin embargo, declaraciones de tres exempleados de Hermosilla, que mañana debería ser formalizado por lavado de activos, y que están contenidas en el expediente que se comenzó a investigar a raíz de la divulgación de un audio relativo a una conversación entre Daniel Sauer, María Leonarda Villalobos y Hermosilla, muestran que varios de los protagonistas del mayor escándalo político de la década se cruzan con algunos de quienes protagonizaron el mayor escándalo político de la década pasada, que casi le costó el gobierno a Michelle Bachelet: el caso Caval.

El primero en mencionarlo fue Mario Ramírez Soto, quien relató en su declaración (prestada el 8 de junio de este año) que “hace 24 años trabajo con los Chadwick, padre e hijo, y el exministro del Interior. En abril del año 2003, Andrés Chadwick me dice que el contador que tenía había muerto y era necesario hacer los balances de un estudio que tenían Luis Hermosilla, Andrés Chadwick y Álvaro Morales. En ese entonces comencé a trabajar con ellos, y así efectué una asesoría bastante externa, los veía una vez al año aproximadamente”.

Luego de explicar sus funciones en la empresa Asesoría e Inversiones Luis Hermosilla Ltda., detalló que los ingresos de esta “venían desde las facturaciones de sus clientes, entre ellos en el último tiempo fue Graneles del Sur”, en alusión a una de las empresas del grupo Vial, en cuyo directorio participa Gonzalo Vial Concha, dueño -entre otras empresas- de Agrosuper, y quien, en medio del caso Caval, denunció haber sido estafado por dicha sociedad, que le vendió en más de mil millones de pesos una serie de informes sobre pertenencias mineras que, según Vial, eran falsos.

Caval, por cierto, estaba formada por varios socios, entre ellos Sebastián Dávalos Bachelet (hijo de la entonces mandataria Michelle Bachelet) y su esposa de aquellos años, Natalia Compagnon. Hoy separados, Compagnon es actualmente pareja de Munir Hazbún, quien aparece vinculado con los Sauer en una gran cantidad de operaciones financieras relativas al factoring Factop.

Según Ramírez, “Herman Chadwick hijo fue asesor financiero de Gonzalo Vial para reorganizar patrimonio, y en algún minuto entró LH (Luis Hermosilla) como abogado de Herman Chadwick en el caso Caval. Al mismo tiempo, Herman contrató a otro abogado para este caso, así que LH comenzó a ejercer como director de Graneles”.

Sobre las enormes cantidades de dinero que pasaban por las cuentas de Hermosilla, su contador dijo al fiscal Orellana que “nunca tuve acceso a sus estados financieros, él nunca me dejó entrar en ese ámbito. Él se cuidaba mucho, de hecho, no le gustaba que enviara correos electrónicos, prefería que habláramos en persona. Por tanto, no tuve acceso a sus cartolas bancarias como persona natural ni sabía de sus estados financieros”.

Las platas de Graneles del Sur

Una de las dos secretarias de Hermosilla, Pamela Valencia, declaró el mismo día que estuvo cinco o seis años con el abogado y que se fue de allí en 2020. Según explicó, “cuando yo partí, Andrés Chadwick trabajaba en la misma oficina, tenían una especie de comunidad de techo. Luego él se fue como ministro y después volvió a la oficina. Cada uno veía sus propios temas; la secretaria de Andrés Chadwick no estaba presente, desconozco quién era, pero en el último tiempo que trabajé ahí, Patricia, que era otra secretaria de Luis Hermosilla, apoyaba a Andrés Chadwick”.

“Sobre Graneles del Sur -explicó- y Gonzalo Vial, a este último lo vi aparecer por primera vez en la época del caso Caval. En primera instancia, ellos estaban vinculados por la investigación penal del caso Caval, luego Luis Hermosilla se desempeñó como parte del directorio de la empresa, como asesor”.

La secretaria histórica de Luis Hermosilla, en tanto, Patricia Reyes (que incluso es mencionada al inicio del polémico audio) prestó declaración el 9 de julio y en la ocasión indicó que llevaba 25 años trabajando con el penalista.

Respecto de Gonzalo Vial, afirmó que “me lo presentaron en una oportunidad, yo sabía que era cliente de don Luis, pero además eran cercanos, todo esto en el tiempo del caso de Caval. Posteriormente, sé que Luis Hermosilla se relacionó con Graneles del Sur y desde momento es que relacioné a Graneles con Gonzalo Vial”.

Agregó que “en cuanto a los recursos provenientes de Graneles, a mí me instruían hacer facturas una vez al menos a esta empresa, y ellos hacían la transferencia, el monto aproximado era de 2.000 UF, al comienzo se pagaban en una sola transacción, pero con el tiempo comenzó a parcelarse este pago. Estos ingreso constituían el ingreso más importante de la oficina”.

El negocio con Enel

Otro testimonio relevante en el caso es el de Munir Hazbún, quien relató el 25 de julio ante la fiscalía que tuvo como su abogada particular a María Leonarda Villalobos y que, producto de una serie de querellas de que él fue objeto por parte de su exesposa, “mi amigo Alberto (Sauer) me recomendó contratar los servicios de Luis Hermosilla, quien entiendo era abogado de los Sauer desde antes”.

Según detalla, solo lo tuvo como abogado por cerca de ocho meses, cambiándolo por otro debido a los pocos avances que veía en sus causas, y señala que respecto de Villalobos terminó su relación laboral con ella en mayo de 2023.

En el interrogatorio, le preguntaron por los pagos efectuados por Villalobos a Renato Robles (funcionario de la Tesorería General de la República, que debe ser formalizado mañana por cohecho), ante lo cual señaló que “le puedo señalar al señor fiscal que dichas transferencias son para el pago a la Tesorería para obtener el alzamiento de un embargo, que según ella se mantenía incluso después de cerrar un convenio full y el pago de la primera cuota”.

Agregó que “según lo que ella (Villalobos) me informó, faltaba un saldo de reajuste que se tenía que pagar en el tribunal que alzaba el embargo, lo cual después me di cuenta que era totalmente falso”.

También dijo que “respecto a si sabía de la existencia de Renato, la verdad es que yo nunca conversé con alguien de Tesorería de ese nombre; por el contrario, siempre pensé que ella lo inventaba, igualmente los mensajes que me enviaba como pantallazos”.

Hazbún también estaba relacionado con los Chadwick por otro lado: por medio de la empresa de ingeniería Syner SpA, de la cual era socio y que trabajaba para ENEL, la hoy cuestionada eléctrica cuyo directorio fue presidido hasta inicios de este año por Herman Chadwick Piñera, hermano del exministro y padre de Herman Chadwick Larraín, síndico de quiebras que fue condenado civilmente por la compra de unos terrenos de Machalí que Caval adquirió con un crédito que les concedió Andrónico Luksic.

Sin embargo, al referirse al negocio de la electricidad, en la misma declaración, Hazbún argumenta otro motivo respecto de por qué tomó como su abogado a Hermosilla, asegurando que en realidad Alberto Sauer y sus hijos le recomendaron “contratar a Luis Hermosilla, porque este tenía buena llegada en Enel. Es así que a principios de 2022 me reuní con Luis Hermosilla y le encargué gestiones para el pago de los servicios adeudados de ENEL a Syner. Estas gestiones son independientes del contrato por servicios profesionales que celebré con Luis Hermosilla, que solo decía relación con la representación de este en mis causas penales y de familia”.