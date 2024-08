Caen apoyos del pacto oficialista a candidatura de Alejandro Navarro a gobernador del Biobío

En una reciente visita a la región del Biobío, el presidente nacional de la Democracia Cristiana (DC), diputado Alberto Undurraga, afirmó que su partido no respaldará al exsenador Alejandro Navarro en la contienda por el Gobierno Regional. Esta declaración surge en medio de un clima de incertidumbre y tensiones internas dentro del pacto “Contigo Chile Mejor”, que integra al Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y la DC.

“Primero, nosotros no tenemos candidato en el Biobío. Segunda declaración, nosotros no vamos a votar por la derecha y, tercera declaración, serán los líderes regionales quienes verán cómo eso se implementa”, declaró Undurraga, según consignó Diario Concepción. El timonel de la falange enfatizó que la condición sine qua non para cualquier respaldo a candidatos es que estén alineados con la democracia en Chile y en Venezuela, un punto de fricción particularmente relevante dado el pasado apoyo de Navarro a Nicolás Maduro.

El exsenador Navarro —del extinto partido País— se postula como candidato independiente con cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y, a pesar de contar con el respaldo de este partido oficialista y de un sector de la izquierda regional, ha enfrentado resistencia de varios actores políticos. Tanto el Partido Socialista (PS) como el Partido por la Democracia (PPD) han mostrado reticencias hacia su candidatura. Y la reciente declaración del presidente de la DC añade más complejidad a la situación política en la región.

A esto se suma una controvertida fotografía compartida por la presidenta del partido Demócratas, senadora Ximena Rincón, con la diputada Joanna Pérez y su candidata a gobernadora del Biobío, Ana Araneda, junto al alcalde de Hualpén, Miguel Rivera. El tema es que el jefe comunal es militante del PPD, y, por ser parte del oficialismo, debería respaldar a Alejandro Navarro como candidato.

Hoy, junto con la diputada @joannaperezolea y nuestra candidata a gobernadora del Biobío, @anaaranedagomez visitamos al alcalde de la @muni_hualpen, Miguel Rivera. Él ha implementado importantes cambios en la municipalidad en términos de seguridad. Ha sido innovador en ser una… pic.twitter.com/7jHxSV4omQ — Ximena Rincón (@ximerincon) August 20, 2024



La foto, acompañada de elogios al alcalde por parte de la senadora Rincón, generó controversia entre los partidos de la alianza de gobierno en la región, interpretándose como una señal de apoyo a la candidatura de Araneda. Según consignó La Tercera, desde el entorno del alcalde Rivera reconocen que él no ve con buenos ojos la candidatura de Navarro, aunque, de todas formas, acatará la decisión que tome su partido.

Por su parte, de acuerdo al citado medio, Araneda sostuvo que “he realizado un llamado a la unidad del centro (…), a construir un pacto de gobernabilidad para el Biobío que nos permita avanzar. Es por ello que hemos avanzado en conversaciones y alianzas con líderes comunales y candidatos que buscan trabajar en colaboración y poner en el centro el bien común”.

El presidente regional del PPD, Pablo Ríos, confirmó que mañana se celebrará un consejo regional ampliado para definir la postura del partido respecto a la candidatura a gobernador. Por ahora, el PPD no ha definido un candidato, ya que la coalición oficialista está dividida en cuatro pactos diferentes.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra del Partido Socialista minimizó la controversia en torno al encuentro entre el alcalde Rivera y la senadora Rincón, pero subrayó la necesidad de que Navarro aclare su postura sobre Venezuela y otros temas clave para la alianza. La directiva regional de la DC también ha solicitado una reunión con Navarro para discutir estos temas, aunque aún no se ha concretado.