Exfiscal Cruz: “Desde la izquierda dejamos que la seguridad fuera tratada erróneamente”

En medio del debate sobre la política de seguridad del Gobierno, Andrés Cruz, exfiscal, profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Concepción y doctor en Derecho, se mostró de acuerdo con las recientes declaraciones de la senadora Paulina Vodanovic. La presidenta del Partido Socialista (PS), aunque luego matizó sus dichos en paralelo a la reacción de La Moneda, apuntó al liderazgo del Presidente Gabriel Boric en la materia.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exfiscal Cruz abordó la crítica situación del sistema de seguridad y justicia en el país, subrayando la necesidad de reformas estructurales. El académico —miembro de la extinta Convención Constitucional como independiente en cupo del PS— reconoció un problema de la izquierda en su tratamiento del tema, permitiendo que se maneje de manera inadecuada.

“Nosotros desde la izquierda dejamos esto de lado y dejamos finalmente que el tema de la seguridad fuera tratado yo creo que de manera errónea por quienes pretenden que aumentando simplemente penas esto se vaya a solucionar”, declaró. Según Andrés Cruz, la solución requiere un enfoque multidisciplinario que invite a todos los sectores involucrados.

El exfiscal respaldó las declaraciones de Vodanovic, enfatizando la necesidad de ir más allá de la creación de comisiones y modificaciones legislativas para enfrentar los desafíos actuales. Eso sí, Cruz reconoce el esfuerzo del actual gobierno, pero no duda en señalar que aún persisten falencias y defectos. “Yo lo considero mi gobierno, pero indudablemente que hay falencias, hay defectos y respecto a estas falencias y defectos hay que hacerse cargo”, comentó. En este sentido, el académico critica la tendencia a la autoevaluación positiva y la falta de acción frente a problemas evidentes.

Andrés Cruz recalcó que es esencial aplicar la fuerza del Estado cuando sea necesario para restablecer el imperio del derecho. “Finalmente, nos demoramos mucho en reconocer de que cuando es necesario hay que aplicar la fuerza del Estado”, sostuvo. Además, destacó la importancia de preparar adecuadamente a los cuerpos policiales y otros organismos encargados de la persecución penal.

En cuanto a la formación de jueces y la aplicación del “garantismo”, Cruz cuestionó: ¿Quién está formando los jueces en la academia judicial? (…) Cuando introducimos interpretaciones garantistas sobre un sistema que ya está construido sobre las bases del garantismo, se producen paradojas que obviamente rompen con lo que cualquiera de nosotros, como ciudadano y ciudadana, entendemos por sentido común”.

Cabe mencionar que el Presidente Boric, durante su gira regional en Ñuble, sin nombrar directamente a la timonel socialista, remarcó su enfoque en combatir el crimen: “A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes”.

La ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, también intervino, destacando las estrategias desplegadas por la ministra Carolina Tohá y llamando a la responsabilidad en la discusión política: “Aquí no hay medidas mágicas”, afirmó Vallejo en 24 Horas.

Por su parte, Tohá aseguró en Ñuble que no falta liderazgo presidencial en la materia: “En Chile no nos falta presencia, protagonismo, liderazgo del Presidente Boric en materia de seguridad”, sostuvo.

Vodanovic, consciente de la controversia generada, intentó aclarar sus comentarios, señalando que su intención no era criticar al Presidente directamente. En declaraciones a Radio Universo, resaltó la propuesta de reforma constitucional que hizo la Comisión de Seguridad del Senado, la cual le entregaría al Mandatario un liderazgo con mayores “facultades de coordinación interinstitucional”. Aseguró que este trabajo lo “ha liderado el Presidente”, ya que es él quien “ha dado las instrucciones para que esto vaya en ese sentido”.

A pesar de las tensiones, Vodanovic recibió respaldo dentro de su propio partido y más allá. Según consignó La Tercera, el senador Fidel Espinoza (PS) expresó su apoyo a las críticas de la presidenta del partido, abogando por avanzar en políticas de seguridad más efectivas. Asimismo, el senador Iván Flores (DC) defendió la idea de una reforma constitucional para mejorar la coordinación en la seguridad, enfatizando la necesidad de una alineación más eficaz entre los diferentes ministerios.