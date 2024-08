La estructura criminal tras los Sauer, Jalaff y su consigliere Hermosilla

En la medida en que se han ido conociendo las evidencias que posee el Ministerio Público contra de Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y su esposo, Luis Angulo, más claro va quedando que se está frente a una estructura que cumple con muchas de las características que se retratan en producciones como Buenos muchachos o la saga de El Padrino.

La familia, ante todo

El origen de la tormenta judicial, política y económica que hoy se ventila en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y que tiene tiritando a buena parte de la élite de este país es un lío de familia, nada más y nada menos, y se trata de una familia muy peculiar, pues –como si fuera una alianza de Juego de Tronos– esta se había unido por medio de un matrimonio, que juntó a dos bandos que parecen irreconciliables: palestinos y judíos. En efecto, eso sucedió cuando Daniel Sauer, actualmente recluido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, se casó con la otrora figura televisiva María Isabel Ahubert Jalaff.

Mientras Sauer es de origen judío, “Titi” Ahubert tiene ancestros palestinos, pero nada de ello fue obstáculo para que los primos más cercanos de ella, Antonio y Álvaro Jalaff, se hicieran íntimos con Daniel Sauer y su hermano Ariel, al punto que se llamaban “primos” entre ellos.

Hace ocho o nueve años la vida sonreía para todos, pues mientras los Sauer comenzaban a montar una serie de negocios, como el factoring Factop y la corredora de bolsa STF Capital, los Jalaff participaban de la propiedad del grupo Proulx, que después pasó a llamarse Patio. Como señaló a la Fiscalía Marcelo Medina –el exgerente de Patio que decidió hablar hace pocos días–, en los años 2005-2006 Patio tenía un solo centro comercial. Diez años después, era dueño de 71 centros comerciales y su valor en 2016 llegaba a los 13 millones de UF, crecimiento debido al hecho de que –señala en la declaración prestada el 8 de agosto pasado, ante el equipo de fiscales– “entraron al grupo Patio los Luksic, Elberg, junto con un nuevo gerente de administración y finanzas”.

Sin embargo, explicó Medina, “a mediados de 2018, con los bancos bien complicados con el nivel de deuda de los Jalaff, se empiezan a poner bien restrictivos en dar nuevas líneas de financiamiento”, ante lo cual Antonio Jalaff “comienza a emitir facturas a Factop, sin tener respaldos de servicios de ventas (ideológicamente falsas)”.

Dicha decisión, acusa, no la tomó por inspiración divina, sino porque “la mecánica y sugerencia de esta opción vino directamente de Daniel Sauer, quien le explicó la operatoria y cómo lo hacía él en sus contabilidades a Antonio”.

Luego, detalló, “Antonio nos instruyó hacerlo, y nos dio indicaciones de no dejar registro contable, tal como le había dicho Sauer que tenía que hacer”, incluso pese a que en 2022 Medina pidió a un abogado tributario (Patricio Silva) un informe en derecho que fue entregado a los Jalaff, en el cual el experto les indicó que “efectuar la emisión de esta clase de documentos podría ser constitutivo de delito” y que el Servicio de Impuestos Internos (SII) considera que se trata de documentos ideológicamente falsos.

Como se explicó en el primer día de formalización, esa línea de crédito, con la cual los Sauer empezaron a apalancar a sus “primos” Jalaff, tenía a su vez varias “sublíneas”, entre ellas, las que beneficiaban a Luis Hermosilla y a Villalobos y Angulo.

Cuando el buque comenzó a hundirse inexorablemente, hacia 2021, pues ya no había de dónde sacar más fondos para seguir manteniendo el fastuoso nivel de vida de los Sauer, los Jalaff, Hermosilla y Villalobos, entre otros, la desesperación comenzó a campear y una evidencia de ello son los chats que Medina tenía con Álvaro Jalaff, en los cuales este le pide dinero, mucho dinero, pero no solo para él.

Por ejemplo, en uno de ellos, fechado el 29 de noviembre de 2021, le dice que “necesito llenar mis líneas para fin de mes”, luego de lo cual agrega “y luego pasarle la plata a mi vieja” y también “debería ver cómo pasarle UF 10.000 al Dani” (en referencia a Daniel Sauer).

Los chats también revelan que hasta ese momento aún primaban las fidelidades familiares. Uno de ellos, de Sauer a Jalaff (quien se lo reenvió a Medina), evidencia que se llamaban “primos” entre ellos, pero el siguiente avanza la relación a otro nivel. En esa conversación Sauer se excusa con Jalaff por no poder pasarle más dinero. Luego de las explicaciones, le dice “si tú eres un hermano, te amo y lo sabes, te cuido siempre las espaldas, pero te juro que no sé qué hacer (este) tema está complicado!! Besos, te quiero”.

El consigliere

Como en toda estructura de este tipo, hay un consigiliere, un consejero que por lo general es un abogado y que, aunque no tiene vínculos sanguíneos con la familia para la cual trabaja, es casi parte de ella, como sucedía con Tom Hagen, el muchacho de origen irlandés que Vito Corleone recoge de la calle y termina convertido en su más preciado consejero, en El Padrino.

En los mismos chats se muestra cómo Jalaff se preocupaba por entregar dinero a Hermosilla, al consigliere que compartía con los Sauer, y se preocupaba al máximo de ello. El 4 de enero de 2022, preguntó a Medina: “¿Puedes ver los 10 de Hermosilla?”, en referencia a 10 millones de pesos, luego de lo cual le manda su clave (“solo para ti”, le dice) de su caja fuerte personal. Tres días después, le preguntó: “Qué pasó con los 10 palos de Hermosilla??”, agregando que “estoy quedando como el loli”.

Frente a ello, Medina le respondió que “le dije a Luis que Dani Sauer se lo llevaría. Deja ver qué pasó”, tras lo cual especifica que “le pasamos la plata ayer”.

Como lo indicó este jueves en la audiencia de formalización el fiscal Miguel Ángel Orellana, “para entender cabalmente el conocimiento que Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura criminal y su plan criminal, hay que analizar la posición que tenía dentro de él. Anticipamos desde ya que su vinculación más estrecha no es con los señores Sauer. A los señores Sauer los conoce recién el año 2017, a instancias de los señores Jalaff”.

Orellana, a continuación, precisa que Hermosilla “con los señores Jalaff tiene una relación que va mucho más allá, que excede con distancia de la relación abogado-cliente. Es un amigo. Por los antecedentes recabados durante el desarrollo de la investigación, se considera un hermano, que no solo está interesado en los asuntos procesales o jurídico-técnicos de las actividades profesionales o personales de los señores Jalaff, sino que también lo está en sus resultados económicos. Y además aprovecha, en definitiva, la bonanza o el éxito, y sufre con los problemas económicos de los señores Jalaff. Pero, por sobre todo, el exceso de la labor de Luis Hermosilla respecto de los señores Jalaff, tiene que ver con su rol de consejero, consejero en el más amplio sentido de la palabra. Y que incluye los ámbitos vinculados con la actividad delictiva, consejero tradicional, desde el punto de vista incluso del análisis histórico que se hace de organizaciones criminales”.

Otro chat, esta vez de Hermosilla con Antonio Jalaff, ilustra lo anterior, cuando el primero le pregunta: “¿Puedes ser mi suplente en el directorio de Patio?”, ante lo cual el consigliere no duda en responder que “para mí sería un honor, tendría que estar de acuerdo Álvaro”.

Tras ello, Antonio Jalaff le dice que por supuesto que su hermano estará de acuerdo, pero que “antes tengo que hablar contigo. ¿Quién más que tú?”, le expresa.

Otra muestra del grado de imbricación entre ellos es el diálogo que sostuvieron luego de que Antonio Jalaff le prestara su avión privado para ir a Pucón, tras lo cual el abogado le dijo “Toñito, exquisito el avión, un espectáculo”, a lo que Jalaff –usando el mismo tono incluso cariñoso de Sauer– le contesta “para ti sí, lo que quieras, siempre”.

Nuestro hombre en…

Todo esquema delictivo, ya sea en el cine o en la vida real, requiere de funcionarios corruptos, de distinto nivel, ya sean políticos, policías o personas pertenecientes a los aparatos del Estado que, fundamentalmente, sean capaces de influir en la toma de decisiones acerca de los negocios de “la familia” o, sobre todo, proveer de información útil.

De a poco las investigaciones, realizadas a partir del audio donde el mismo Hermosilla decía –sin inmutarse– que “estamos haciendo una huevá que es delito”, han ido revelando que esa red de sujetos cooptados, ya sea por dinero o por otros motivos, era muy amplia: terminó con el anterior jefe de la PDI formalizado por revelación de secretos, debido a los “datos” que este le mandaba a Hermosilla, de quien creía ser amigo, como lo dijo él mismo y como lo evidencian sus chats: “Luis, ¿te espero a tomar onces? Un churrasquito podría ser. ¿Te parece a las 19.30?”, le escribía el recién asumido director de la PDI –luego de que su antecesor, Héctor Espinosa, terminara su mandato también acusado de corrupción– a su nuevo amigo.

A este le envió información de causas muy sensibles, todas vinculadas con la derecha política: las relativas a las de los exalcaldes Felipe Guevara y Raúl Torrealba, la del casino Enjoy y la quizá más delicada de todas, pues involucraba al expresidente Sebastián Piñera, acerca de minera Dominga.

Por supuesto, el tráfico de información no era algo nuevo para Hermosilla. Un chat de él con Álvaro Jalaff, de 2016, deja en claro cómo operaba y cómo se movía la cocina política de la derecha chilena (con “SP” se refieren a Sebastián Piñera y “ACH” pareciera ser Andrés Chadwick):

–Álvaro Jalaff: Porfa, llámame. Tema Piñera. Voy en 35 confirmados a la comida y muchos que quieren venir. Tengo que coordinar contigo. Muchas cosas. Es el martes 3 en la casa a las 8 pm.

–Hermosilla: Lo sé, me lo comentó ACH, que me pidió que lo acompañara. SP está en llamas.

–Jalaff: Obvio, wn, te mueres la convocatoria. Hablemos mañana. Es un gran evento y una gran cosa para ti. Voy a hacer un cóctel. Tengo confirmado ya 35 compadres.

–Hermosilla: Tenemos que planificar bien la puesta en escena. Tiene que ser todo el mérito para ti. Yo hablé con ACH para que haya un reconocimiento público para ti.

–Jalaff: No es necesario. Lo importante es que haya un reconocimiento secreto con SP. Y que podamos trabajar juntos. Eso me gustaría a mí. Te juro que eso es mucho más importante que un reconocimiento público.

–Hermosilla: El reconocimiento es para tu relación con tus pares. Ok. Para que sepan de tu poder.

–Jalaff: Ok, lo que tú digas –finalizaba el chat, en el cual Hermosilla hacía gala de una de sus mejores técnicas de seducción, como dicen todos quienes lo conocen: ensalzar a su interlocutor, como lo hizo con Jalaff, convenciéndolo de que era alguien poderoso.

Otro hecho semejante –como lo informó ayer El Mostrador– es uno fechado el 6 de junio de 2020, relativo a un posible financiamiento de BancoEstado para las empresas de los Jalaff. Dicho chat se inicia con el envío de una nota de prensa, de parte de Álvaro Jalaff a Hermosilla, en la cual se informaba que Sebastián Sichel –actual candidato al municipio de Ñuñoa– había sido nombrado como presidente de BancoEstado.

–Álvaro Jalaff: ¿Esto es bueno para nosotros?

–Luis Hermosilla: Demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH. Cuando quieras. Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguro.

Hermosilla le dio el teléfono de Sichel, porque Jalaff quería pedir 11 millones de dólares (“nada”, según él). Sin embargo, le fue mal en las gestiones, lo que comunicó a su consigliere, quien le respondió del siguiente modo:

–Luis Hermosilla: Entiendo que te llamó ACH, lo hizo a petición mía, atendida las malas noticias. Sé que va a ser otra conversación. Hemos hecho todo lo que hemos podido con ganas y con cariño e interés. Lamento el resultado. Te hemos apoyado a mil. Y lo seguiremos haciendo donde sea.

–Jalaff: Nada que agradecer. También te echo de menos…

Cabe destacar que ayer en la tarde, luego de la audiencia de formalización donde se leyó ese chat, Sichel dijo por medio de su cuenta de X que “presentaremos acciones legales contra el Sr. Hermosilla. Como señala fiscal y chat, no se aceptó llamadas ni crédito. No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado”.

Además de contar con la “amistad” del director de la PDI entonces en funciones, Hermosilla recibió también información privilegiada desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Tesorería General de la República (TGR), por medio de los funcionarios que fueron sobornados por María Leonarda Villalobos, según confesaron a los fiscales los propios cohechados, Patricio Mejías y Renato Robles.

Esta jornada se espera que el Ministerio Público termine de exponer los antecedentes que, a su juicio, fundamentan la necesidad de que Hermosilla, Villalobos y su esposo, Luis Angulo, queden en prisión preventiva, y se estima que la formalización podría extenderse hasta el martes de la próxima semana, dado que falta que expongan los querellantes, así como las defensas de los tres imputados.