Ni el visto: Defensoría acusa a senador Bianchi de ignorar mensajes por crisis infantil en su región

Síntesis generada con OpenAI

El senador Karim Bianchi criticó la inacción del Senado y la Defensoría de la Niñez ante el aumento de explotación sexual infantil en Magallanes, pidiendo una sesión especial que aún no se ha convocado. Bianchi acusó a las autoridades de indolencia y de no abordar el grave problema. La Defensoría, por su parte, afirma que Bianchi no respondió a sus intentos de coordinación. A pesar de estos desafíos, se han presentado querellas y se están realizando investigaciones sobre casos de explotación sexual infantil en la región, incluyendo fiestas clandestinas y actividades delictivas.

Desarrollado por El Mostrador