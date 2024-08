Patricia Rada: “En Los Lagos a las mujeres nos ha costado lograr espacios de representación”

La actual consejera regional y militante del Frente Amplio, Patricia Rada, busca convertirse en la primera gobernadora de Los Lagos, en un territorio -que según afirma- cuenta con pocas mujeres ocupando cargos de representación popular. “Hay 30 comunas y tenemos solo tres alcaldesas, tenemos solo una diputada, nunca hemos tenido una senadora”, señaló.

Rada apuesta por abordar las necesidades de la región con mayores estándares de probidad y transparencia, esto en medio de la investigación contra la actual administración liderada por Patricio Vallespín, quien recientemente declaró ante la Fiscalía en calidad de imputado, en el marco del caso convenios.

“Es evidente que existían espacios donde no había una adecuada fiscalización, ni un adecuado control de la gestión al interior del gobierno regional, y hoy día estos procesos nos están dando luces de dónde estaban esos espacios”, indicó.

Rada también afirmó que “es clave fortalecer el proceso de descentralización” y “seguir exigiendo desde los territorios tener más recursos y poder en la toma de decisiones”. En esa línea, agregó que es necesario avanzar “hacia que las atribuciones de las delegaciones presidenciales vayan en retroceso, disminuyendo y siendo traspasadas a los gobiernos regionales”.

Respecto a la temática de seguridad, señaló que Los Lagos “es una de las regiones que tienen tasas horribles en materia de violencia intrafamiliar y violencia contra la infancia”, por lo que el foco debe ser “más integral desde la prevención”. Y en ese sentido, hizo un llamado a “comprometerse con las cosas que efectivamente se pueden cumplir”, para no seguir perdiendo credibilidad ante la ciudadanía.

–¿Por qué decidiste postularte como candidata a gobernadora regional de Los Lagos?

-Decidí postularme como candidata al gobierno regional por el cariño que le tengo a nuestra región, a su gente, y por el potencial también que vemos en el territorio. Tenemos propuestas innovadoras para problemas históricos no resueltos, y porque además este es el resultado de un proyecto colectivo que busca, además de la unidad, que logremos tener un gobierno regional abierto, dialogante, y que sea capaz de recibir las distintas necesidades de la gente. Estas son cuatro provincias muy diferentes entre sí, entonces desde ahí enriquecer el desarrollo de la región.

-¿Cuáles serían las prioridades de gestión en una futura administración?

-Yo diría que hay que distinguir dos espacios. Por una parte, todo lo que tiene que ver con el gobierno regional propiamente tal y su gestión interna. Ahí tenemos que promover fuertemente mayores estándares de probidad, transparencia y participación ciudadana. Esto en un doble sentido, tanto en la definición de dónde se destinan los recursos, como también en la fiscalización. Y para eso hay que hacer un trabajo también con la ciudadanía y las organizaciones que es importante.

Y, por otra parte, seguir la línea que se ha trabajado en alguna medida con este gobierno regional, pero promover algunas otras, orientadas a mejorar efectivamente la conectividad en distintos puntos de la región, asegurarnos que los empleos en la región sean efectivamente de calidad y que tengan buenas condiciones. Y lograr algunos equilibrios que normalmente se han visto como excluyentes, asuntos que pueden ser a veces complementarios y que tienen que ver con la industria y el medioambiente, sobre todo.

Corrupción y el caso convenios en Los Lagos

-Siguiendo con el tema de probidad y fiscalización. El gobernador Patricio Vallespín ha tenido una gestión también empañada por el caso convenios. Hay una investigación abierta, donde de hecho declaró ante la Fiscalía en calidad de imputado. Y tú también has señalado que existen espacios débiles en materia de probidad y de control a partir de lo que ha pasado, ¿cómo eso se subsana con las herramientas que existen hoy día en el gobierno regional?

–Primero que todo, yo creo que es importante destacar que las instituciones fiscalizadoras han funcionado, tanto Contraloría General de la República, la Fiscalía Regional, el Ministerio Público, están haciendo su trabajo. Yo creo que es evidente que existían espacios donde no había una adecuada fiscalización, ni un adecuado control de la gestión al interior del gobierno regional, y hoy día estos procesos nos están dando luces de dónde estaban esos espacios. Y lo que tenemos que hacer es justamente -una vez terminados estos procesos de investigación- es buscar las formas de incluirlos en los procedimientos y los protocolos de control y gestión adecuados para que nunca más ocurran este tipo de situaciones.

Y pongo un ejemplo súper concreto y súper increíble, a mi juicio, para estos tiempos que corren. El gobierno regional hoy día no tiene un sistema que permita hacer un seguimiento, por ejemplo, a los proyectos y programas de parte del Consejo Regional. Se puede hacer a través de envíos de oficios, cuando la tecnología hoy día nos permite efectivamente contar con sistemas en que todo esto sea mucho más rápido, eficiente y transparente, por cierto.

-Desde el rol como consejera regional, ¿cómo ves el tema de los contrapesos a propósito de todo lo que ha pasado con el caso convenios? ¿Qué mejorar desde ese ámbito?

-Es interesante la pregunta, porque antes de que se tomara conocimiento del caso convenios, nosotros hicimos justamente unas preguntas a Contraloría, en distintas reuniones que solicitamos por ley del lobby, para plantear nuestra preocupación sobre el acceso a la información para efectos de ejercer la labor fiscalizadora. Porque veíamos que había dificultades para tener en tiempo real, expedito y oportuno, mucha información que nos podría haber servido para hacer un seguimiento adecuado a los distintos procesos.

Y eso creo que hoy es un tema clave, tener acceso a toda la información que nos permita a nosotros -o a quienes tengan el rol de consejeros regionales, pero también a la ciudadanía- saber en qué está cada uno de los procesos, ya sea de proyectos, programas o inversiones de distinto tipo. Desde ahí hemos también detectado varias falencias, el Consejo Regional no tiene un equipo técnico amplio, no cuenta, por ejemplo, con asesoría legal. Y esas son cuestiones que también tienen que ser mejoradas, evidentemente, para efectos de poder cumplir el rol de contrapeso que establece la ley y que hoy día está débil en la práctica por falta de algunas herramientas.

-¿Qué impacto tiene esto en la percepción ciudadana? ¿Cómo lo ves en terreno?

-Yo creo que hay una preocupación, con mucho desconocimiento, se mezclan algunas situaciones que no necesariamente tienen que ver con el gobierno regional. Eso es un trabajo que también tienen que hacer las autoridades de informar adecuadamente cuáles son los roles y hasta dónde podemos llegar. Y ahí yo creo que hay un llamado importante que hacer a todas las candidaturas, a no hacer lo que señalaba una posible candidata presidencial de prometer, prometer, prometer, sino que comprometerse con las cosas que efectivamente se pueden cumplir. Porque si no vamos a seguir desprestigiando la institución y perdiendo la credibilidad de la ciudadanía que es clave para que efectivamente podamos cumplir nuestro rol.

Creo que si bien hay preocupación, también hay espacios para mostrar cómo se han hecho algunas cosas. Nosotros hemos sido muy críticos de algunos procesos, de algunas propuestas, algunos que están judicializados, como ya te decía. Y eso también nos ha dado el espacio para que la ciudadanía confíe en el criterio que nosotros tenemos para efectos de poder cumplir con el rol fundamental del gobierno regional y del consejo regional, que es administrar adecuadamente las platas públicas.

Los gobiernos regionales en contraposición con la figura del delegado presidencial

Para la candidata hay que seguir avanzando en las atribuciones de los gobiernos regionales en desmedro de los delegados presidenciales. “Yo creo que hoy día, al menos, existe más o menos transversalidad en la necesidad de que esto siga avanzando desde las regiones”.

-¿Cómo evalúas estos primeros cuatro años de administración de los gobiernos regionales y los avances en el proceso de descentralización?

-Es clave fortalecer el proceso de descentralización y seguir exigiendo desde los territorios justamente tener, por una parte, más recursos y poder en la toma de decisiones, pero también, más generación de instancias formativas para que la gente entienda de qué se trata esto y cuál es su rol dentro de la estructura estatal y social. Desde ahí, creo que es clave también pensar en el proceso de traspaso de competencias, un proceso que está como en paralelo administrativamente y que es muy complejo de explicar en general, que evidentemente nos tiene que llevar a que todas las competencias que se puedan traspasar hacia los gobiernos regionales se realicen.

En el tema, por ejemplo, de seguridad, también es muy delicado, para efectos sobre todo de las campañas, de tener muy claros cuáles son los límites entre las delegaciones presidenciales y los gobiernos regionales. Nosotros tenemos una propuesta más integral desde la prevención, viendo la violencia como un ciclo. Esta región es una de las regiones que tienen tasas horribles en materia de violencia intrafamiliar y violencia contra la infancia. Mal podríamos esperar que las niñas y los niños en los liceos y en las escuelas no generen una vida basada también en violencia. Y es un error esperar que cuando salgan de esos establecimientos tengan una forma de convivencia completamente pacífica. Por lo tanto, esto tiene que ser también visto de una manera global.

También es importante para una región con cuatro provincias muy desafiantes geográficamente, trabajar fuertemente en la descentralización interna. Tenemos que ser capaces de que el Estado llegue a los puntos más rurales y más extremos de nuestra región para efectos de poder satisfacer la obligación de prestar servicios adecuadamente. Eso es un desafío grande, probablemente a mediano plazo, y que nosotros también en ese aspecto estamos buscando fortalecer la unidad política territorial de las provincias.

La unidad de los municipios creemos que es clave para efectos de seguir desarrollando y potenciando las distintas provincias, y pensar un poco más en grande, poder salir de los presupuestos municipales de manera colectiva.

-La eliminación de la figura del delegado presidencial finalmente quedó en un segundo plano para el Gobierno…

-Yo diría que hay una reacción natural a lo que han sido los casos convenio, fundaciones, en que hubo una mala gestión, entendiendo que hay investigaciones en curso. Hubo una reacción natural a esa falta de control, y que significó justamente un uso inadecuado de esos fondos. Y por lo mismo, creo que también hay que ganarse la confianza y demostrar que somos capaces de hacer un uso adecuado, responsable y eficiente de los recursos públicos. Fue un retroceso, pero nos genera también las oportunidades de seguir creciendo con mejores estándares de probabilidad,

como te decía al principio, evitando que esos espacios que estaban carentes de control sigan existiendo. Y que hoy día tengamos un sistema mucho más confiable y cerrado para efectos de generar las administraciones que se necesiten.

Promesas electorales en el olvido

-¿Cuáles son los grandes temas que afectan a la región de los Lagos? ¿Cómo se desarrolla esto en campaña en relación a las competencias y lo que puede ofrecer o no el gobierno regional?

-Nosotros no estamos prometiendo cosas que no vamos a poder cumplir, porque justamente creemos que hay que fortalecer la confianza en las instituciones, en todas, no solamente en el gobierno regional, en el consejo regional, en la Fiscalía, en la Contraloría, en todas las instituciones que intervienen acá en la gestión administrativa regional.

En particular en mi caso, que he sido muy enfática también en esto en mi rol de consejera regional, el tema de la violencia es un tema que sí o sí tiene que administrarse y prevenirse de manera integral, porque tiene una serie de consecuencias, incluso los empleos de calidad. Al alero de una serie de circunstancias hemos visto que la normativa ha ido mejorando para efectos de resguardarlos como lugares seguros también. Pero no solo respecto al trabajo interpersonal que pueda darse ahí, sino que también respecto al desarrollo.

En términos de empleo, la región de los lagos tiene desafíos muy significativos asociados al maritorio, a todo el desarrollo de la industria del mar, las vedas, temporalidades que son naturales, y que tenemos que ser capaces de buscar puntos de equilibrio.

Desde esta candidatura estamos planteando algunas propuestas bien innovadoras que hemos visto en otros países que funcionan y que dan respuesta también a estos espacios, como por ejemplo, la industria de las algas. Creemos que ahí también hay un espacio que potenciar y promover, que tiene atribuciones desde económicas y laborales. Entonces vemos que hay posibilidades que la región de Los Lagos establezca un liderazgo en industrias que hoy día están presentes, pero en un nivel muy disminuido, y que nos pueden permitir justamente sopesar esos espacios de temporalidad en que el maritorio no puede generar algunos recursos para los pescadores artesanales, las pescadoras, aquellas personas que realizan actividades conexas a la pesca. Así poder generar un espacio que nos permita tener un adecuado nivel de vida y ojalá mantener a las personas en un permanente escenario laboral adecuado.

-Finalmente, ¿cuál es el foco de perspectiva de género en tu campaña?

-Lo veo muy desafiante. Creo que esta es una región donde a las mujeres nos ha costado lograr espacios de representación popular. Con decirte que hay 30 comunas y tenemos solo tres alcaldesas, tenemos solo una diputada, nunca hemos tenido una senadora. Esperamos tener una primera gobernadora en el próximo periodo. Entonces, sin duda es un desafío también, quizás sociocultural, en este sentido.

Creo que es importante evidenciarlo porque además, desde esa perspectiva, nosotros impulsamos la creación de la comisión de género, que actualmente hoy día la presido yo en el consejo regional, y desde ahí hemos podido evidenciar situaciones que estaban silenciadas y completamente ignoradas. Por ponerte un ejemplo, el primer programa de prevención de violencia intrafamiliar que se ha financiado por parte del gobierno regional, entiendo que a nivel nacional, incluso partió acá, orientado hacia hombres potenciales agresores. También de la mano de eso generamos un programa para mejorar la convivencia escolar, que también lo vemos como una continuidad de pasar de la casa a la escuela.

Y desde ahí hemos estado tratando de visibilizar muchos temas, como por ejemplo la cantidad de violencia sexual contra la infancia que tenemos en la región. Todos temas tabúes en general para un espacio, muy masculinizados en su momento. Y hoy día esos temas se están abriendo, se están abarcando, estamos tratando de tomar acciones concretas para efectos de disminuirlos.

Yo espero ser la primera gobernadora regional de Los Lagos, pero espero serlo no por un hecho histórico, sino que pretendo también que seamos muchas más las mujeres que tengamos la posibilidad de tomar espacios de toma de decisiones y desde ahí visibilizar situaciones que han estado anteriormente invisibilizadas.