Cordero vs. Hermosilla: ministro acusa que recurso de amparo se sostiene en un presupuesto ilegal

“Vamos a ejercer nuestras acciones legales en contra del Gobierno, para evitar que se politice el caso (…) Vamos a presentar un recurso de amparo. Esto depende del Ministerio de Justicia y se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente”. Esa frase le pertenece a Juan Pablo Hermosilla, abogado de su hermano Luis, quien hizo famoso el apellido familiar por el también llamado caso audios. El defensor, en Radio Infinita, disparó contra el Ejecutivo a propósito de que la justicia le otorgara prisión preventiva a su hermano en Santiago 1.

El expoderoso abogado y amigo cercano del exministro del Interior Andrés Chadwick, fue a parar a prisión luego de ser formalizado por delitos tributarios, soborno y cohecho. Por delitos económicos, se acostumbra que los investigados y condenados vayan a parar al penal Capitán Yáber, sin embargo, Hermosilla fue a parar a Santiago 1, lo que motivó el recurso de amparo -y la crítica- que formuló el defensor Juan Pablo Hermosilla para que su hermano sea trasladado al penal en el que está el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue y los hermanos Sauer, también involucrados en el caso Hermosilla.

En esa línea, el abogado insistió en que habría una persecución sobre su hermano: “Si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales y ministros, le pedían favores a Luis Hermosilla. Esto se ha transformado en una cacería de brujas”.

Ante estas acusaciones el ministro de Justicia y de DD.HH., Luis Cordero no esperó para su arremetida. En primer lugar aclaró que “hasta ahora, el señor Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile, y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado”. Sobre el recurso de amparo, Cordero aprovechó de asesorar al abogado defensor: “Creo que don Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción. No puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala de audiencias. A mí lo que me parece relevante es que los argumentos se expresen en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación”.

En le recurso de la defensa de Hermosilla se lee: “Adicionalmente, en insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile y personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente”.

Sobre eso, Cordero indica que Juan Pablo Hermosilla “reconoce en su recurso de amparo una comunicación ilegal”. Esto, porque según declara el ministro “a él no le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado, respecto del cual el único organismo competente para este fin es Gendarmería de Chile y el juez de garantía”.

En síntesis, explica el ministro de Gobierno, que los contactos son “son impropios y constituyen ilegalidades”, es decir, que “que el amparo se basa en un presupuesto que es completamente ilegal”, sostiene Cordero.

Otra arista que trató de instalar el abogado de Luis Hermosilla, fue que el Presidente Gabriel Boric estaba ejerciendo una presión política sobre el caso luego de sostener, una vez declarada la prisión preventiva para el abogado, que “la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”. Incluso, la defensa aseguró que tomaría acciones legales.

Cordero también desestimo esta afrenta y explicó que la frase del Presidente de la República “se refiere a un debate público”. En ese sentido, “construir eso sobre la base de una presión pública me parece sencillamente inadmisible”, dijo el ministro y agregó que “la pretensión del abogado Juan Pablo Hermosilla es que ninguna autoridad se pudiera referir a este tema. Eso es completamente insólito cuando lo que se debate, vuelvo a insistir, es lo que no se logró como éxito en la sala de audiencia, y no se debe tratar de buscar en los medios de comunicación”.

Revisa el amparo presentado por la defensa de Luis Hermosilla en el siguiente link.

Amparao Luis Hermosilla

Revisa el informe de Gendarmería de Chile sobre el lugar de detención del Luis Hermosilla en el siguiente link.

Informe Gendarmería al 4to Tribunal de Garantía

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.