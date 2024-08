Gobierno anuncia aumento salarial a Carabineros tras muerte de sargento que hacía “pituto” en fiesta

En la sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de este miércoles, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó un aumento en las remuneraciones para Carabineros a partir del próximo año. Durante la reunión, Tohá detalló medidas que el Gobierno implementará para enfrentar la delincuencia, abordando también el empadronamiento de extranjeros y su control en casos de orden de expulsión.

El anuncio se da tras la muerte del sargento 2° de Carabineros, Rodrigo Puga Herrera, mientras realizaba un “pituto” en sus horas de descanso, como guardia de discoteca en la fiesta “Dame” del Teatro Caupolicán.

Respondiendo al emplazamiento del diputado UDI Henry Leal, Tohá subrayó que la propuesta de aumento salarial para Carabineros es parte del compromiso del Presidente Gabriel Boric, anunciado previamente en su Cuenta Pública. Según la ministra, el incremento se concretará tras la aprobación del Presupuesto, con la presentación de dos leyes: una para modificar la asignación de riesgo y otra para mejorar la carrera de Carabineros, incluyendo un nuevo incentivo al desempeño.

“El compromiso que tomó el Presidente, es lo que se va a hacer. Él dijo después de que se aprueba el Presupuesto y con cumplimiento tributario -porque esto implica mucha plata- se van a presentar dos leyes”, declaró Tohá en la instancia parlamentaria.

En cuanto al programa de empadronamiento de extranjeros, la ministra respondió a las inquietudes planteadas por el diputado RN Andrés Longton. Tohá desmintió afirmaciones sobre la regularización masiva de migrantes empadronados, aclarando que “si se aplica la medida que la ley nos autoriza de regularización, el grupo objetivo van a ser los empadronados”, y subrayó que aún no se ha tomado una decisión definitiva al respecto.

La secretaria de Estado resaltó la situación de personas que no están regulares en el país y por lo tanto no pueden trabajar regular. “Son personas que llegaron a Chile arrancando un país donde no tienen para comer. Están en Chile y viven. De alguna manera trabajan irregular, es verdad”, reconoció. Entonces, preguntó: “¿qué queremos? ¿que sigan irregular?”.

Según la titular de la cartera de Interior y Seguridad Pública, hay 30 mil personas con decreto de expulsión. “La mayoría de ellos lleva más de 5 años con el decreto cursado”, detalló.

“Entonces, ¿vamos a contarnos el cuento de que vamos a expulsar a 30 mil?”, cuestionó Tohá, llamando a aunar un criterio común respecto a los expulsados. “Creo yo, que deberíamos ponernos de acuerdo con el tema de la expulsión, en el sentido que, el número de expulsión es menos importante que el perfil del expulsado”, aseguró, señalando que las policías buscan a los extranjeros con antecedentes conocidos con tal de aumentar las cifras.

Finalmente, la ministra adelantó que se llevará a cabo una reunión entre las comisiones de Seguridad de la Cámara y del Senado en Cerro Castillo para discutir nuevas estrategias en materia de seguridad.