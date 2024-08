Juan Pablo Hermosilla pide al Ministerio Público la llave de la caja de Pandora

Tras acusar al Gobierno de matonaje y de “golpear en el suelo” a su hermano, Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor del imputado Luis Hermosilla, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por el caso de corrupción que lleva su apellido, reiteró la advertencia que hizo esta mañana. Ahora, confirmó que ha pedido al Ministerio Público la entrega completa de una copia del teléfono de su hermano para evitar un “cherry picking” en la investigación.

“Si uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando, ábranlo entero. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”, sentenció Juan Pablo Hermosilla, tras conocerse el traslado de su hermano al Anexo Penitenciario Capitán Yáver, donde también se encuentran Daniel y Ariel Sauer, además de Rodrigo Topelberg, quien reveló que fue él quien filtró el audio que destapó el caso.

Esta tarde, en un extenso punto de prensa, Juan Pablo Hermosilla recalcó la necesidad de un análisis exhaustivo. “Todas las cosas relevantes al mismo tiempo han empezado a aparecer de a poco. Vimos la situación de un ministro de la Corte Suprema, de un fiscal regional, etc. Dentro de las legítimas atribuciones del Ministerio Público está el revisar la evidencia que recolecta y sostener investigaciones y estimar que hay indicios de posibles delitos”, indicó.

Hermosilla cuestionó la elección “arbitraria” de los elementos divulgados hasta ahora, afirmando que la información debe ser tratada de manera completa. “Lo que no es aceptable es que se estén escogiendo algunas cosas sobre otras. Para hacer eso, yo me comprometí en la transparencia. Nosotros ayer le pedimos al Ministerio Público que nos entregara copia del teléfono”, reveló.

Cabe mencionar que el ministro de Justicia, Luis Cordero, declaró que le parece “inaceptable” que el abogado a cargo de la defensa de Hermosilla “amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa”. Además, sumándose a las palabras de su par de Interior, Carolina Tohá, señaló que si el abogado defensor tiene antecedentes, “lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público”.

En respuesta a las críticas del secretario de Estado, el abogado Juan Pablo Hermosilla afirmó que dicha postura “revela ignorancia de parte del ministro de Justicia porque esos antecedentes ya están allá. Tendría razón si yo tuviera los antecedentes, pero los antecedentes los tiene el Ministerio Público”, manifestó el defensor.

“Lo que yo quiero es que hagamos este proceso en forma sana. Aquí le estoy pidiendo copia al Ministerio Público de estos antecedentes para poder hacerlo público y ponerlo todo”, subrayó, junto con sugerir nuevamente que hay intenciones políticas detrás del caso.

“Lo que yo no voy a aceptar es que aquí se siga manipulando la difusión de la información en una cuestión transversal. Que puede ser eterna y puede ser hecha con fines políticos. Y la mejor demostración de que ya no es conjetura mía el tema de los fines políticos es lo que pasó ayer con el Presidente de la República y después las declaraciones del ministro de Justicia y la ministra del Interior. Eso no es aceptable”, fustigó el defensor.

Y agregó: “Estamos en un Estado de Derecho y aquí no nos están pidiendo un favor. Estas son las reglas constitucionales. Y si colapsa este sistema y dejamos que el Poder Ejecutivo interfiera en el sistema de justicia, bueno, nos vamos todos para la casa”.

Acusación de matonaje

En el mismo punto de prensa, Juan Pablo Hermosilla, también reiteró sus duras críticas hacia el Presidente Gabriel Boric y los ministros Carolina Tohá y Luis Cordero, acusándolos de intervención política y abuso en el proceso judicial.

Comparó a las autoridades con “los matones que golpean a la gente cuando está en el suelo”, señalando que buscan réditos políticos a costa del caso. Las críticas de Juan Pablo Hermosilla surgen tras una serie de declaraciones públicas por parte del Presidente Boric y los ministros Tohá y Cordero, quienes se pronunciaron después de que su hermano Luis fuera formalizado y enviado a prisión preventiva.

El Presidente Boric, al comentar la resolución judicial que marcó el inicio formal del caso, expresó: “Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso”. La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió las palabras del Mandatario, afirmando que “lo que está diciendo es lo que dice todo Chile, que la justicia debe ser la misma para todos”. Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, criticó la petición de Hermosilla sobre la entrega del celular de su hermano y el recurso de amparo para su traslado, acusando que el abogado intenta obtener resultados en la prensa que no logró en la sala de audiencias.

Hermosilla respondió a estas declaraciones con un firme cuestionamiento. “Es fundamental que se respeten los derechos de Luis”, señaló. El abogado enfatizó que, aunque el proceso judicial sigue su curso, la “intromisión” del Gobierno en el caso podría estar violando principios constitucionales y debilitar el sistema judicial. “Esto ya parece una funa”, dijo, aludiendo a la presión pública y mediática en torno al caso.

El abogado defensor argumentó que la postura pública del Gobierno, en especial los comentarios “sarcásticos” del ministro de Justicia, socavan la independencia del Poder Judicial y violan la presunción de inocencia. “Eso debilita el objetivo que todos debiéramos tener, que el sistema salga fortalecido”, sostuvo. Hermosilla también advirtió sobre la posibilidad de tomar acciones legales contra los ministros si persiste la intervención política.