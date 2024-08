“La paja del ojo ajeno”: el tenso cruce entre Matthei y Vodanovic durante foro empresarial

La mañana de este jueves, el expresidente Eduardo Frei y el economista Sergio Urzúa discutieron el impacto de la empresa privada en la sociedad durante el foro de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet) “Chile necesita a sus empresas”. La actividad, que se realizó en el Hotel W de Santiago, reunió a destacadas figuras del ámbito político y empresarial, incluyendo a la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei; la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic; y el presidente de la CPC, Ricardo Mewes.

El evento se tornó particularmente candente cuando Evelyn Matthei abordó la eficiencia del sector público. “El mundo está cambiando cada vez más rápido. Hay cambios tecnológicos increíbles. ¿Quién pensaría hace 10 años que íbamos a tener un chat GPT?”, afirmó Matthei, destacando que los cambios en clima, demografía y tecnología requieren una adaptación urgente. En este contexto, la alcaldesa criticó duramente la lentitud en la obtención de permisos, señalando: “Obtener una concesión marítima son 8 años, es como para echarlos a todos. ¿Cómo puede ser que un permiso se demore 8 años? ¿Qué tropa de inútiles tenemos a cargo de eso?”.

Matthei continuó su crítica al señalar que el Estado debe modernizarse para aprovechar oportunidades en áreas como la energía verde y la desalación de agua, y que la burocracia existente está paralizando las inversiones. “Lo que uno tiene que ver es que aquí, por ejemplo, en los salmones, en la energía verde, en la desalación de agua claramente hay una oportunidad. ¿Cuáles son los problemas? Están, de alguna manera, paralizando todas esas inversiones”, afirmó.

En respuesta, Paulina Vodanovic expresó su descontento con el lenguaje utilizado por Matthei. “Yo creo que es necesaria la modernización del Estado, lo hemos dicho nosotros desde el PS, que la modernización es necesaria, es urgente, pero me molesta también, y debo ser sincera, escuchar aquí que se ve la paja del ojo ajeno y no la del propio, porque me parece que el lenguaje de Evelyn respecto a los funcionarios públicos es inadecuado”, dijo Vodanovic, quien también criticó la visión simplista sobre la eficiencia del sector público.

Vodanovic recordó su experiencia como subsecretaria de las Fuerzas Armadas y el esfuerzo realizado para priorizar proyectos en el gobierno de Michelle Bachelet. “Yo fui subsecretaria para las FF.AA., tuve la unidad de concesiones marítimas a mi mando, vi como se forzaba esa gente, como no había plata para que viajaran a las regiones a ver las concesiones marítimas”, detalló. La senadora enfatizó que la ineficiencia no solo se encuentra en el sector público, sino que también hay vicios en el sector privado, citando problemas recientes con cortes de luz causados por ENEL.

Matthei respondió a las críticas reiterando su posición sobre la organización del Estado: “Cuando hablo de que hay una inutilidad, son los que organizan básicamente, no es el funcionario el responsable. Yo he visto espectaculares funcionarios públicos, pero la organización del Estado no puede ser peor”.

El intercambio dejó claro que, aunque ambos coinciden en la necesidad de modernizar el Estado, persisten desacuerdos significativos sobre la responsabilidad y la solución de los problemas actuales.