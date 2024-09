“Me alegro”: Presidente Boric reafirma postura sobre encarcelamiento de Luis Hermosilla 

“Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”. Con esa frase, el pasado 27 de agosto, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación del abogado que actualmente se encuentra en prisión preventiva, formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Hoy, el Mandatario reiteró sus dichos, luego de que su alocución diera pie a la arremetida de la defensa del imputado penalista —liderada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla—contra La Moneda.

El Presidente Boric reafirmó sus declaraciones, este lunes. “No tengo, al respecto, ninguna preocupación, más que el respeto a que las instituciones hagan el trabajo como corresponde y, en ese sentido, reitero y confirmo lo que ya he dicho. Yo me alegro de que una persona que se creía todopoderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona”, insistió tras participar en una actividad en la Cineteca del Centro Cultural Palacio La Moneda.

Desde la sede del Ejecutivo, el Jefe de Estado expresó que no le “afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que, no sé, a los poderosos no se les puede tocar”.

Boric: “Jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso”

La semana pasada, el defensor Juan Pablo Hermosilla acusó una persecución política por parte del Gobierno en contra de su hermano. Esto, tras confirmar la petición al Ministerio Público para acceder a una copia del teléfono del expoderoso abogado.

Sin embargo, la alocución del Presidente Boric, en su forma, tampoco tuvo una buena evaluación por parte del oficialismo, ya que habría permitido que el hermano y abogado de Luis Hermosilla, intentara politizar el caso y posicionara al penalista como una víctima de persecución.

“Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle ‘actúe de tal manera’, ni pública ni privadamente. Acá lo que yo manifesté es que hay un señor que se creía todopoderoso, que creía que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos, que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile”, acotó Gabriel Boric.

Para el Jefe de Estado, esta posición coincidiría con “todo sentido común”, insistiendo a la vez que “hay algunos que se les trata o que se les ha tratado históricamente con una mano distinta (…) y yo como gobierno, como Presidente de la República seguiré sosteniendo sin ningún tipo de resquemor, respetando, por cierto, que no quepa ninguna duda, respetando totalmente la independencia de los poderes del Estado, el Congreso, el Poder Judicial y el Ejecutivo que cumple su rol”.

“Lo que yo quiero y me interesa hacer velar desde un punto de vista de Estado es que en Chile no hayan privilegios. La gente está cansada de los privilegios injustos”, concluyó el Presidente Boric.

Pese al emplazamiento previo por parte de diputados de RN, el Mandatario no se refirió a la decisión del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, que hoy acogió la solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y reemplazó la cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, prohibición de contacto con coimputados y arraigo nacional, en el marco del caso Farmacias.

Cabe mencionar que el Presidente Boric participó este lunes de la exhibición del documental del director Pablo Perelman en honor al político chileno Gabriel Valdés Subercaseaux, quien fue canciller y senador, además de ocupar otros cargos políticos de alta relevancia durante su vida, y parte fundamental en la creación de la Falange Nacional, que derivó en la creación de la Democracia Cristiana.