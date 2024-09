Fiscalía anuncia apelación tras arresto domiciliario de Daniel Jadue y RN emplaza a Boric

“Muy contento, por fin se restableció el derecho”, fueron las primeras palabras del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien, hoy, luego de tres meses en prisión preventiva por el llamado caso Farmacias, deja el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras la modificación de sus medidas cautelares.

Acompañado de su pareja, la abogada Anjuli Tostes, y rodeado de adherentes y militantes del Partido Comunista que coreaban “justicia y libertad para Daniel”, Jadue salió del recinto —donde hoy se encuentra el expoderoso abogado Luis Hermosilla— y se dirigió a la comuna de La Reina, donde cumplirá con la nueva cautelar.

Y es que este lunes el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exjefe comunal y reemplazó la medida de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total, prohibición de contacto con coimputados y arraigo nacional. La decisión no dejó conforme a la Fiscalía, que anunció una apelación. En paralelo, desde Renovación Nacional emplazaron al Presidente Gabriel Boric para que se pronuncie sobre el fallo, cuestionando si tendrá el mismo tono que esbozó sobre el Caso Hermosilla.

Jadue es investigado por el Ministerio Público como autor de los delitos de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco. El caso, donde el edil no es el único imputado y que también ha salpicado al alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, se centra en la compra y venta de insumos para enfrentar la pandemia del Covid-19 por parte de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), de la cual Daniel Jadue es representante legal.

El traslado del exalcalde fue publicado en su propia cuenta de Instagram, a través de una transmisión en vivo. “Estoy muy contento con este fallo, porque no dio por acreditado la comisión de ningún delito ni mi participación en ellos“, aseguró el edil recoletano. En la misma línea, sostuvo su inocencia en los delitos que se le imputan en el marco del caso Farmacias. “Ahora a demostrar mi inocencia”, aseveró.

“Solo lamentar todo el mal trato de todos los que sean ufanados, los que han festinado con la perdida de libertad de cualquier ser humano”, expresó Daniel Jadue.

Quien celebró el cambio de medidas cautelares fue el concejal y actual alcalde de la comuna, Fares Jadue. “Estamos muy contentos, se acaba la medida desproporcionada contra Daniel Jadue. Hoy vuelve a su casa para estar con su familia. Tengo la certeza que desde hoy podrá concentrarse en su defensa para demostrar su total inocencia”, aseveró.

Fiscalia apelará

Quienes no quedaron satisfechos con la modificación de medidas cautelares del exalcalde de Recoleta fue la Fiscalía, desde donde anunciaron que apelarán a la decisión judicial. En las afueras del Centro de Justicia, el fiscal Marcelo Cabrera, de la Fiscalía Centro Norte, dijo que no comparte ni está de acuerdo con el fallo del tribunal.

“Entendemos que hoy día no se han entregado por la defensa antecedentes nuevos, la mayor parte de los antecedentes son antecedentes que ya constaban las revisiones anteriores, y por lo tanto, no hay antecedentes nuevos”, acusó el persecutor. De hecho, el fiscal Cabrera aseguró que fue el Ministerio Público el que presentó información nueva.

“Los antecedentes nuevos que nosotros otorgamos y que se presentó por parte de la Fiscalía tienden a dar incluso mayor verisimilitud en cuanto a la participación, a cómo se gestaron las estafas, los cohechos”, señaló. Y agregó que incluso dieron cuenta de “declaraciones de personas que la defensa en algún momento cuestionó de que no existían o que era poco probable que los fuéramos a hallar”.

En esa línea, el persecutor anunció la presentación de acciones judiciales. “Existen los canales formales, los canales legales que nosotros vamos a operar, que fundamentalmente es un recurso ante la corte para revertir esta situación”, detalló.

Emplazamiento al Presidente Boric

Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, enfatizó que la prisión preventiva es una “medida excepcional en nuestro sistema procesal penal”. A su juicio, ahora, el exalcalde Jadue quedó con una medida “tremendamente intensa” que tiene que ver con un arresto domiciliario total.

No obstante, el diputado Longton puso el foco en que ahora esperan un pronunciamiento del Presidente Gabriel Boric, recordando las palabras del Mandatario sobre el caso del abogado Luis Hermosilla. Recordemos que el Presidente Boric sostuvo que “acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”.

“¿Va a salir celebrando que salió el alcalde Jadue de la cárcel y que está en arresto domiciliario total? Porque estamos acostumbrados a que el Presidente comente los fallos judiciales, cosa que no le corresponde hacer. Pero si lo va a hacer, que no haga ningún tipo de excepción, porque aquí estamos hablando de delitos graves, de cohecho, falsificación de instrumentos públicos, malversación de caudales públicos. Tan graves como los que se le imputan también al señor Hermosilla. Por lo tanto, esperamos que el Presidente no haga ninguna distinción, precisamente porque el alcalde milita en un partido de su coalición”, declaró el diputado Longton.

Nosotros, añadió el legislador RN, “vamos a ser responsables”.

“Vamos a respetar la autonomía, la independencia de los poderes del Estado, y en ese sentido creo que es lo más prudente que podemos hacer, entendiendo que estamos hablando de delitos muy graves y que el tribunal dio su fundamento y entre ellos tiene que ver con que el señor Jadue ya no es alcalde en ejercicio y por lo tanto no puede seguir cometiendo, al menos desde el punto de vista de su cargo, los delitos con los cuales se le imputaron”, cerró el parlamentario.

Se sumó a las críticas el también militante de RN, el diputado Jorge Durán, quien de hecho es diputado de la comuna de Recoleta. “La verdad que me resulta preocupante esta medida adoptada por el Poder Judicial, pero a diferencia del Partido Comunista que cuestiona, que critica y que trata de torcer la mano del Poder Judicial, en mi caso la respeto”, expresó.

El diputado Durán manifestó que, en derecho, lo que corresponde es que los poderes del Estado no estén haciendo “cruce”, entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. “Y en este caso la justicia ha operado y es respetable y veremos todas las instancias de apelación que se puede hacer para que efectivamente, a mi consideración, en el futuro el señor Jadue continúe en prisión preventiva”, concluyó.

Cabe mencionar que desde la UDI no se han pronunciado sobre el cambio de medidas cautelares del exalcalde Jadue. Anoche, en conversación con CNN Chile, el senador de RN y presidente de la Cámara Alta respaldó al exministro Andrés Chadwick (UDI), quien ha sido mencionado en el caso de Luis Hermosilla. El senador García afirmó que “no me parece que sea una persona que esté inmiscuida en asuntos turbios”.

Defensa de Jadue: “Hoy avanzamos un poco más hasta la justicia”

El registro de la salida del exalcalde de Recoleta camino a cumplir arresto domiciliario, fue acompañado por declaraciones de su defensa. El abogado Juan Carlos Manríquez, recalcó que “la decisión del tribunal devuelve la completa dignidad, honestidad e integridad a Daniel Jadue, y ha dicho que él no se ha llevado ningún peso para su casa”.

“No hay ningún antecedente serio que permita decir que Jadue cometió una estafa, administró deslealmente Achifarp, tomó decisiones pensando en un interés diferente al de la comuna y que por último causó un perjuicio. Todo eso el tribunal hoy día lo dejó en duda. O sea, Jadue es, como siempre dijimos, inocente”, reiteró el defensor.

El exdiputado comunista y parte de la defensa de Jadue, Hugo Gutiérrez, afirmó que el tribunal “fundamentó debidamente el principio de proporcionalidad, de conformidad, tanto al pacto de San José de Costa Rica y a la actual Constitución, que garantiza que toda medida que se aplique a una persona tiene que ser de una manera proporcionada”. Y aquí, añadió, “ya se había pasado lo proporcional, lo racional, y es obvio que se había pasado”.

“Hoy avanzamos un poco más hasta la justicia. Vamos a seguir en la lucha”, sentenció Gutiérrez.