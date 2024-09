Presidente Boric lideró cumbre de seguridad en Cerro Castillo: oposición valoró franqueza

Más de tres horas duró la cumbre de Seguridad que encabezó el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de Cerro Castillo y que contó con la participación de varios de sus ministros y parlamentarios oficialistas y de oposición de las comisiones de Seguridad de ambas cámaras.

La reunión que encabezó el Mandatario, quien estuvo acompañado de los ministros del Interior, Carolina Tohá; de la Segpres, Álvaro Elizalde; y de Justicia, Luis Cordero, además de subsecretarios de las referidas carteras, tuvo foco en medidas para enfrentar la crisis de seguridad en el país, y su vinculación con el tema migratorio y el crimen organizado.

En la instancia, Boric se dio el tiempo para escuchar durante varios minutos las propuestas de la oposición, lo que fue destacado por los mismos parlamentarios a la salida de la jornada. Uno de ellos fue el diputado Henry Leal (UDI), quien detalló que, junto con su par Jorge Alessandri, le entregaron una propuesta al gobierno, afirmando que “el Presidente se ha comprometido a respondernos”.

“Quiero ser optimista que el Presidente va a recoger nuestra propuesta. Tal vez no para perseguir a los 30 mil indocumentados que están con expulsiones pendientes, pero al menos concentrarse en los más peligrosos”, indicó.

“Hoy día en esta reunión, si hay que sacar alguna lección, es que se ha instalado con mucha fuerza, en todos los sectores políticos, que la migración es el principal problema de los chilenos. Que gran parte de la delincuencia tiene que ver con los migrantes, que pasamos de 4 mil extranjeros presos en las cárceles a tener 9.000 hoy día. Y por lo tanto ahí hay un problema importante”, añadió.

Otro de los que asistió fue el diputado Diego Schalper (RN), quien calificó la instancia como una “reunión franca, directa, que hacía falta”, indicando que “es necesario centrarse en los delincuentes que tienen órdenes de expulsión pendientes, en los más peligrosos en un primer momento. Eso tiene que ser una prioridad”.

“Desde el comienzo hemos estado en una dimensión propositiva, lo que pasa es que ser propositivo no es antónimo de ser firme y de ser exigente con el gobierno. Nosotros somos exigentes, somos frontales, pero al mismo tiempo siempre hemos sido propositivos porque tenemos claro que el problema de la delincuencia es un problema de Estado, pero por lo mismo le exigimos al gobierno que le ponga la velocidad que necesita”, enfatizó.

El senador DC Iván Flores, quien además lidera la comisión de Seguridad Pública en la Cámara Alta, manifestó que “después de esta reunión, algunas actitudes y condiciones van a cambiar. Yo creo que tanto desde el Ejecutivo, del Gobierno, como del propio Congreso Nacional. Hubo distintos momentos en la reunión, esta es una reunión privada, sin teléfono, en donde tuvimos la oportunidad de hablar con claridad”.

“El Presidente de la República merece escuchar opiniones, gusten o no gusten, pero son la realidad que nosotros estamos recogiendo a las 16 regiones de Chile. Y en ese contexto, creo que no solamente el Presidente las ha recogido bien, sino que no me cabe la menor duda que se van a girar algunas instrucciones para poder empezar a conversar más”, agregó.

En esa línea, Flores destacó que la cita “superó todas las expectativas respecto de la actitud del Presidente de la República. Deberían aprender a escuchar como lo hizo el presidente de la República. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie puede sentirse campeón de que su postura es la única que debe prevalecer. Yo creo que aquí hay que empezar a escuchar más y empezar a trabajar un poquito más también el conjunto”.