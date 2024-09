Elizalde descarta conversaciones con Luis Hermosilla: “Lo conozco por medios de comunicación”

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó tener algún vínculo o mantener conversaciones vía WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla.

Al respecto, señaló que en el tiempo en que trascurrieron los chats analizados él era senador y no ministro, y que en las elecciones para elegir al fiscal nacional “siempre” apoyó al gobierno, absteniéndose de votar por Ángel Valencia, dada una amistad que mantienen desde hace varios años.

“Conforme lo acreditan mis votaciones, apoyé siempre las propuestas del Presidente de la República”, dijo, para explicar que “en la primera votación voté a favor del señor José Morales, en la segunda votación voté a favor de la señora (Marta) Herrera, y en la tercera votación, cuando se habían rechazado las dos propuestas anteriores, me abstuve”.

Sobre su relación con Valencia, aseguró que los une “una amistad desde los tiempos en que éramos estudiantes. Fui explícito, y desde ese punto de vista me pareció prudente, razonable y responsable abstenerme”.

“Por el contrario, los dos candidatos que se presentaron anteriormente, voté a favor de ellos porque era la propuesta que realizaba el gobierno y obviamente yo como senador oficialista apoyo al gobierno”, argumentó.

“Señalé que me iba a abstener porque no quería generar ningún tipo de suspicacia o confusión o mala interpretación respecto de la decisión que se estaba tomando. Dije claramente, fui explícito al respecto. Dije, conozco al señor Valencia, tengo la mejor opinión profesional de él y como nos une una amistad desde mucha data, no voy a votar por él”, sostuvo.

Sobre posibles conversaciones con Luis Hermosilla, el ministro Elizalde fue enfático: “No tengo intercambio de WhatsApp con Luis Hermosilla, no tengo su teléfono. Jamás hemos intercambiado WhatsApp”.

En ese sentido, explicó que el abogado lo menciona “en un WhatsApp que envía a otra persona, donde queda totalmente claro que su candidato para fiscal nacional era José Morales y no Ángel Valencia. Y bueno, yo no me tengo por qué hacer cargo de los WhatsApp que envía una persona que está privada de libertad, con prisión preventiva, en razón de una investigación que se origina en una grabación en donde él mismo reconoce que ha cometido delitos”.

Finalmente, sobre Hermosilla, dijo que “es una persona a la cual yo conozco por los medios de comunicación y me tocó, cuando se votó la acusación del exministro (del Interior, Andrés) Chadwick, ahí bueno, verlo en el hemiciclo, conforme al rol que estaba desempeñando en esa función”.