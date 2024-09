Casinos con bono de bienvenida Chile: Los 10 mejores bonos de casino en Chile 2024

Un casino en línea de primer nivel, será mejor o peor opción, según lo atractivo de su bono de bienvenida.

Y es que no hay mejor manera de atraer nuevos usuarios, que otorgándoles un incentivo que además de permitirle disfrutar de los mejores juegos, también brinde la oportunidad de obtener buenas ganancias. En nuestra búsqueda, encontramos 10 casinos online en Chile con bonos de bienvenida realmente espectaculares.

Liderando el ranking, CasiGo CL, un casino online chileno que indiscutiblemente tiene el mejor bono de bienvenida y oferta de bonos de casino en general.

Mejores casinos con bono de bienvenida de Chile

1. CasiGO CL : Casino online con mejor bono de bienvenida Chile 2024

Detalles de la bonificación:

1.100.000 CLP en 4 depósitos

375 giros gratis para Book of Dead

35x de requisitos de apuesta

Retiros rápidos

CasiGO CL, es el casino online Chile con el bono de bienvenida más atractivo y emocionante. Su paquete de bienvenida otorga hasta 1.100.000 CLP + 375 giros gratis, segmentado de la siguiente manera:

Primer depósito: 200% hasta 100.000 CLP + 100 Giros Gratis

Segundo depósito: 50% hasta 200.000 CLP + 50 Giros Gratis

Tercer depósito: 75% de hasta 200.000 CLP + 75 Giros Gratis

Cuarto depósito: 125% de hasta 500.000 CLP + 150 Giros Gratis

El depósito mínimo para disfrutar de esta bonificación es de 5.000 CLP, mientras que los giros gratis son exclusivos para la tragamonedas Book of Dead y el costo por giro es de 100 CLP.

Para retirar ganancias, debes cumplir con los requisitos de apuesta, establecidos en 35x el monto del bono recibido.

2. Europa Casino: Casino online con bono de bienvenida extendido por un año

Detalles de la bonificación:

100% hasta $100 de bono de bienvenida inicial

$2400 de bono extendido por 1 año

60 Giros Gratis todos los martes

Bono de lealtad semanal de hasta $250

Depósito mínimo de $10

Su paquete de bienvenida, consta de varios tipos de bonificación:

Bono de bienvenida del primer depósito: 100% de hasta $100

Bono de bienvenida del segundo depósito: 60% hasta $500.

Pero, al ingresar el código promocional XM5YTB3 en el depósito inicial de cada mes, podrás volver a recibir el bono de bienvenida por hasta un año, llegando a un total de $2400 de bonificación.

También puedes recibir un paquete de 60 tiradas gratis todos los martes y un bono de lealtad semanal de entre $25 y $250. Los términos del bono, incluyen un depósito mínimo de $10 y requisitos de apuesta de 35x.

3. Casino Tropez : Bono de bienvenida más alto $3000 al año + bono semanal

Detalles de la bonificación:

100% hasta $100 primer depósito

50% hasta $200 segundo depósito

$3000 de bonificación anual

35x requisitos de apuesta

$10 depósito mínimo

Al completar tu registro en la plataforma, podrás recibir un paquete de bienvenida con términos bastante justos y económicamente muy atractivo:

Bono de primer depósito del 100% hasta $100

Bono de segundo depósito del 50% hasta $200

Recibe hasta $3000 al año, ingresando el código promocional XM5YTB3 en el primer depósito de cada mes, recibiendo un bono del 100% hasta $100. Los requisitos de apuesta de la bonificación son de 30x y se activa con un depósito mínimo de $10.

Otros bonos disponibles: paquete de 60 giros gratis todos los martes y un bono de lealtad semanal que puede variar entre $25 y $250.

4. JackpotCity : Casino con bono de hasta 240,000 CLP + 60 giros gratis

Detalles de la bonificación:

100% hasta 240,000 CLP

60 Giros Gratis en Fire and Roses Joker

Participas por hasta 1,000,000 CLP cada día.

Requisitos de 35x

Depósito mínimo de $10

JackpotCity es de los casinos con bono de bienvenida Chile con una oferta de bonos ideal para los jugadores más exigentes. Lo que, sin lugar a duda, ayudará a maximizar la experiencia de juego. Solo debes crear una cuenta en JackpotCity desde su sitio web para recibir tal beneficio.

Bono de bienvenida JackpotCity: 100% hasta 240,000 CLP + 60 Giros Gratis en el juego Fire and Roses Joker.

Las características de este bono, contempla el cumplimiento de requisitos de apuesta de 35x para poder ejecutar el retiro de fondos. Con respecto a los giros gratis, se otorgan en paquetes de 10 giros gratis por un plazo de 6 días, con la opción de ganar hasta 1,000,000 CLP cada día.

5. TonyBet : Casino con bono de bienvenida de 290.000 CLP + 170 giros gratis

Detalles de la bonificación:

200% hasta 200.000 CLP

120 giros para Cowboys Gold

50% hasta 90.000 CLP como segundo bono

depósito minino 5.000 CLP

Requisito de apuesta de 35x

Con el paquete de bienvenida de TonyBet puedes obtener hasta 290.000 CLP en dinero real en tus primeros dos depósitos:

Bono de bienvenida del 200% hasta 200.000 CLP + 120 giros gratis para el juego Cowboys Gold.

Bono del segundo depósito del 50% hasta 90.000 CLP + 50 tiros gratis para Big Bass Bonanza. Código promocional: SECONDDEP.

El depósito mínimo de estos bonos es de apenas 5.000 CLP y un requisito de apuesta de 35x. Al ser cliente recurrente, también puedes solicitar un Bono de Recarga del 50% hasta 90.000 CLP + 50 giros gratis para el juego Big Bass Bonanza, usando el código: RELOAD.

6. Spin Casino: Bono de bienvenida extendido por tres depósitos

Detalles de la bonificación:

$1000 de paquete de bienvenida

10 giros gratis por 5 días

Depósito mínimo $10

Requisito de apuesta 35x

Plazos de hasta 7 días

El paquete de bienvenida de Spin Casino suma hasta $1000 de bono exclusivo + 10 giros gratis diarios, divididos de la siguiente manera:

1° bono: 100% hasta $400

2° bono: 100% hasta $300

3° bono: 100% hasta $300

Los giros gratis se entregarán por 5 días hasta sumar 50 tiradas gratis para el juego 9 Mask of Fire. La información del bono incluye requisitos de apuesta de 35x, depósito mínimo de $10 y un plazo de 7 días para reclamar el bono

7. RojaBet: Casino de Chile con paquete de bienvenida más completo

Detalles de la bonificación:

Bono de 1.000.000 CLP

150 giros gratis

Depósito de 5.000 CLP

Requisitos de apuesta de 35x

7 días para reclamar el bono

El paquete de bienvenida de RojaBet es de 1.000.000 CLP + 150 giros gratis, divididos de la siguiente manera:

Primer depósito: 100% hasta 200.000 CLP + 50 giros gratis

Segundo depósito: 75% hasta 300.000 CLP + 50 giros gratis

Tercer depósito: 50% hasta 500.000 CLP + 50 giros gratis

El depósito mínimo para acceder a esta oferta de bonificación es de 5.000 CLP, con requisitos de apuesta establecidos en 35x y 7 días de plazo para aceptar el bono.

8. Bodog: Casino con mejor bono de bienvenida en criptomonedas

Detalles de la bonificación:

200% hasta USD 1.500

100 giros gratis

reembolso del 1.5% semanal

Depósito mínimo $10

Requisito de apuesta: 30x

Bodog es una robusta plataforma que no necesita mayor presentación, al igual que su oferta de bonos casino para sus nuevos jugadores. Quedando establecida de la siguiente manera:

Bono del 200% hasta USD 1.500 en tu primer depósito.

100 giros gratis para los juegos Gold Rush Gus y The Cite of Riches.

Y, por si fuera poco, si el depósito lo realizas con criptomonedas, obtendrás un bono de reembolso del 1.5% semanal.

9. Magic Red: Casino con el bono de bienvenida más grande

Detalles de la bonificación:

Bono máximo de $75,000

Depósito mínimo de $7,500

Requisito de apuesta de 40x

Oferta válida por 24 horas

Solo para nuevos jugadores

Su oferta de bienvenida, se basa en un Match Up con un bono máximo a recibir:

Bono de hasta $75,000 con tu primer depósito

El depósito inicial para acceder a esta bonificación es de $7500, con un requisito de apuesta de 40x el monto del bono recibido. La oferta, sólo estará disponible por 24 horas.

Preguntas Frecuentes sobre los casinos con bono de bienvenida en Chile

¿Cuáles son los tipos de bonos de bienvenida en casinos online de Chile?

Los tipos de bonos de bienvenida en casinos online chilenos, van a variar según el sitio o casino que elijas. Aun así, suelen tratarse de bonificaciones similares, generalmente:

Bonos sin depósito: Son otorgados justo después de completar el registro sin necesidad de realizar un depósito previo.

Bonos por depósito: Se otorgan al realizar un depósito mínimo y por lo general, duplica o triplica el monto del depósito realizado.

Bonos de reembolso: Te otorgan un porcentaje del dinero real que hayas perdido, frecuentemente de 10 al 50%.

Tiradas gratis: Son un paquete de tiradas para un juego de tragamonedas en específico, suelen ser 20, 50, 100 o 200 giros gratis.

¿Qué son los requisitos de apuesta de un bono de bienvenida?

Los requisitos de apuesta es el número de veces que debes apostar el monto del bono recibido antes de poder retirar las ganancias.

Por ejemplo, si recibiste un bono de dinero real por $100 y el requisito de apuesta es de 30x, debes apostar un total de $3000 para retirar las ganancias.

¿Se puede recibir un bono de bienvenida sin depósito sin tener que registrarse?

No, no se puede recibir un bono de bienvenida sin depósito sin tener que registrarse. Los bonos no son un regalo como tal, son un incentivo para promover el registro de usuarios en el casino.

Por lo tanto, debes crear una cuenta y cumplir con ciertos requisitos para poder recibir este tipo de bonificaciones.

¿Cuál es el mejor bono de bienvenida en casinos online de Chile?

El mejor bono de bienvenida en casinos online con dinero real de Chile es el de CasiGo CL, el cual te otorga 1.100.000 CLP + 375 giros gratis en tus primeros tres depósitos.

Además de ser un casino online con cualidades que aseguran la mejor dosis de diversión posible con juegos y funciones realmente sorprendentes.

