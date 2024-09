Desde el PC a la UDI: La transversal crítica a los dichos de JAK en Argentina

El fundador y líder del Partido Republicano vuelve a generar polémica por criticar a las autoridades de su país cuando está fuera el mismo. José Antonio Kast, al igual que otro líderes de la extrema derecha mundial, se ha hecho aparte de diferentes encuentros internacional ultraconservadores y ha aprovechado esa tribuna para criticar al Gobierno actual. Su última aparición, en Argentina, no fue bien recibida por casi todo el espectro político nacional.

“Para mí es un orgullo y un privilegio, estar ante ustedes, hablando sobre el futuro de Chile e Iberoamérica, en territorio argentino, en el comienzo de la nueva nación Argentina, una nación libre, próspera y con un tremendo futuro por delante. Gracias al presidente Javier Milei. Gracias a la Libertad Avanza. Gracias a los millones de argentinos que están apoyando este revolucionario proyecto de progreso y libertad”, dijo al comenzar su discurso de media hora.

Las repercusiones se sintieron en Chile luego de que Kast ocupara la tribuna para criticar al Presidente Gabriel Boric, y sobre todo a la expresidenta Michelle Bachelet. En sectores de la derecha se leyó ese ataque como un daño a la institucionalidad nacional y un gesto que no corresponde.

JAK, sobre el podio, dijo que Chile perdió el rumbo y que “cuando empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile, fue cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de Chile, que es Michelle Bachelet”. Sobre eso, profundizó que “fue durante su gobierno en que comenzó el deterioro y debilitamiento del sentido de autoridad, la destrucción de la certidumbre jurídica y la proliferación de la inmigración ilegal y muchas otras causas que hoy día nos tienen muy complicados. Fue durante su gobierno en que comenzaron los atentados a la libertad individual, la restricción a las libertades fundamentales. Fue en su gobierno que se iniciaron las reformas económicas y educacionales que han limitado el desarrollo y crecimiento de nuestra patria”, agregó.

Por último, Kast ironizó con que en Chile “han llegado a catalogar a algunos dirigentes políticos como expertos circenses por la cantidad de volteretas que se dan, y que han parado donde mismo con la misma cara, sin vergüenza, es decir, hay personas que son sinvergüenzas”. Esa sería la razón, dice, de que hoy se vive un “debilitamiento de la institucionalidad”.

Una critica (casi) transversal

Desde el oficialismo y La Moneda salieron a retrucarle al fundador del Partido Republicano. La ministra vocera Camila Vallejo, tras ser consultada por los dichos de JAK, dijo en un principio: “Obviamente somos un país, una sociedad que consiguió libertad a pesar de que algunos como él promovían la dictadura”.

A eso, agregó que “está bien que tenga libertad de expresar su opinión casi permanentemente al extranjero, pero no vamos a entrar en ese juego”, pues indicó que “nuestro trabajo como gobierno es seguir gobernando y es seguir promoviendo y concretando los avances que Chile espera. Nuestro país ha sido capaz de grandes avances por acuerdos políticos, pero también por empuje de la sociedad civil”.

Los dichos de Kast, entonces, según la ministra “son peleas o intentos de hacernos pelear que no llevan a ninguna parte. Nuestro foco está puesto en Chile, sus necesidades y los avances que aún están pendientes”. Es por eso que concluyó advirtiendo que “No me interesa polemizar más con el caballero”.

Figuras del oficialismo también salieron a criticar a el ex candidato presidencial republicano. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó que los dichos de Kast le parecen “un abuso, primero, porque esta afuera, debería hablarlo aquí, cuando da la posibilidad de que alguien le replique, per también esta mostrando el susto a Bachelet”.

Además, a propósito del deterioro del país al cual el líder republicano hace referencia, Carmona retrucó: “Que responda José Antonio Kast quién integró la droga como una expresión masiva dentro de Chile ¿Quién? los aparatos de seguridad y represión de la dictadura, la Dina y la CNI, para financiar sus actividades clandestinas. Así llegó”

El diputado frenteamplista Andrés Giordano indicó que “un personaje que vive de sociedades en Panamá, que no paga los impuestos que corresponden en Chile, que cuando fue parlamentario no declaró su verdadero patrimonio e intereses, que no presentó proyectos y tuvo una asistencia bajísima, que se ha dedicado a vivir de ser candidato presidencial y que es amante de las AFP, ¿por qué sigue siendo noticia?”. El parlamentario aseguró que “Chile no quiere un Milei y por eso se queda cada vez más atrás en las encuestas. Preocupémonos de lo importante, no de Kast”.

Dato que es real, pues en las encuestas tanto Evelyn Matthei (UDI), como Bachelet han repuntado, mientras que JAK cada vez parece tener menos fuerza de empuje. El parlamentario PPD, Raúl Soto, también se refirió a los dichos del líder republicano: “Parece que José Antonio Kast sufre de memoria selectiva o amnesia porque olvida una parte importante de la historia. Gran parte de la crisis de migración irregular se la debemos a las políticas que se tomaron en el contexto del Presidente Sebastián Peñera, también el deterioro institucional”.

Sobre eso, Soto expresó que “su manera de hacer política agresiva y atacando permanentemente al oponente es algo que rechazan en su gran mayoría los chilenos y chilenas y le va a terminar pasando la cuenta” y que “de republicano este señor ya no le queda nada, debería cambiarle el nombre a su partido político”.

Las críticas no se hicieron sólo desde el oficialismo, sino que personeros también de la oposición fueron críticos con Kast. La jefa de bancada y diputada RN, Ximena Ossandón, cree que las declaraciones de ex UDI no son nuevas, pues “ha sido claro en sus posturas desde hace tiempo”. Ahora, Ossandón también indica que “lo preocupante es que en lugar de centrarnos en las peleas y divisiones, debemos trabajar para resolver los problemas urgentes que enfrenta Chile hoy, como la seguridad y la economía”.

Desde a UDI, el diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores Christian Moreira, fue más critico con JAK: “La ropa sucia se lava en casa. Poco ayuda a descomprimir el clima de polarización que hay en Chile que el líder de un sector, salga a reventar al Presidente y expresidenta en una instancia internacional por más razón que pueda tener. No aporta a la imagen de Chile hacia el mundo. Ojalá estos temas se trataran internamente”.

Ahora bien, el diputado Álvaro Carter (UDI), hermano de alcalde de La Florida, salió a respaldar los criticados dichos de Kast en el extranjero asegurando que las “vueltas de chaqueta” del Presidente Boric son “brutales”. Calificó de “insólito” y “vergonzosa” los cambios de actitud que ha demostrado el Presidente Boric.