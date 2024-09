Caso Hermosilla y los poderosos de siempre: hasta ahora, la élite ha optado por guardar silencio

Al caso Hermosilla no lo para nadie. Sus protagonistas: los poderosos de siempre. Y es que el escándalo afecta a quienes viven o construyen su éxito estableciendo relaciones con personajes como Luis Hermosilla, que no le hacen asco a operar al límite o cometiendo delitos. Eso sí, es verdad que gran parte de los involucrados son personas con poder económico, político, social, pero eso no quiere decir que todos los poderosos operen de la misma manera. Eso contribuye a que este caso siga los cauces legales y a que los “otros poderosos” impulsen el fin de estas prácticas. Hasta ahora, la élite ha optado por guardar silencio.

No importa lo que hagan los Hermosilla. No será la incontinencia verbal de Juan Pablo Hermosilla la que dará larga vida a este caso que involucra a importantes miembros de las élites económica, política y judicial de Chile. Existe mucha información disponible y el caso está recién en proceso de investigación con libre acceso de las partes a la causa.

Los chats más leídos del país.La semana pasada funcionarios de la Fiscalía entregaron a las partes interesadas una versión de los mensajes de WhatsApp en un archivo WinZip, para que enfrentaran la información que entregará el clan Hermosilla.

Fin del monopolio del poder. Existen numerosos autores (Steven Levitsky, Moisés Naím, entre otros) trabajando el fenómeno de la pérdida de poder de las élites y este caso es una prueba de ello. Todos coinciden en que las redes sociales han contribuido a la disminución de poder del establishment, que antes usaba grandes conglomerados periodísticos (televisión y prensa escrita, principalmente) para orientar las discusiones de sus países. La atomización de las fuentes de información mermó el poder de contención que tenían las élites.

La traición. El cientista político y profesor de la UC, Juan Pablo Luna*, marca otro punto importante que impediría controlar o encauzar este caso: «Estamos frente a un sistema político en que se rompieron las lealtades mínimas y cada uno está jugando a corto plazo, orientado a buscar su buen posicionamiento. Todo esto en un ambiente de desconfianza y molestia por la inseguridad, precariedad económica, mal clima político. Esto dificulta a cualquier sector la posibilidad de blindarse».

Caso Vivanco. El pormenorizado relato de la participación de la ministra Ángela Vivanco en el caso de los bielorrusos es una muestra del cambio que está produciendo el mayor acceso a nuevas fuentes de información (en este caso, el portal del Poder Judicial), los efectos del cambio en la manera de comunicarnos (WhatsApp) y, por qué no, la disposición de actores relevantes a traicionar círculos de poder para su subsistencia.

*NOTA: En octubre aparece el nuevo libro de Juan Pablo Luna, ¿Democracia muerta? (Planeta, 2024), donde aborda el actual escenario que enfrentan las democracias.