Vivanco entregó celular a Fiscalía pero pidió no revelar chats con Hermosilla a la Corte Suprema

Una intensa jornada tuvieron los abogados de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el contexto de la investigación que enfrenta la jueza tras ser declarada imputada en el caso “muñeca bielorrusa” y por sus chats con el encarcelado abogado Luis Hermosilla —actualmente en prisión preventiva por el caso de corrupción que lleva se nombre—.

Este martes, en medio de las diligencias para que Vivanco entregara su celular y computador al personal de Carabineros que colabora con la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, la defensa activó dos acciones legales significativas.

Recordemos que el Ministerio Público investiga los eventuales delitos de negociación incompatible y cohecho, tras la publicación del newsletter +Política de El Mostrador que reveló que Vivanco, cuando ocupó provisoriamente la presidencia de dicha sala del máximo tribunal, acogió el recurso de protección del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) y, sorpresivamente, dio vuelta el caso en contra de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El fallo favorable a los bielorrusos fue el 4 de julio, pero resulta que el presidente de la Corte Suprema recién colocó la causa en tabla el 5 de julio para su revisión, es decir, un día después del fallo. O sea que la instancia resolvió una causa que no estaba en tabla.

Además, una publicación del medio Ciper, expuso conversaciones entre Ángela Vivanco y el penalista Luis Hermosilla, que datan de marzo de 2018, cuando la jueza habría contactado por primera vez al abogado para obtener un puesto en el máximo tribunal judicial en reemplazo de Patricio Valdés. Luego de obtener el puesto, se registraron una serie de favores y gestiones hechas realizados por ambas partes.

Este miércoles, Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, quienes encabezan la defensa de la magistrada, presentaron dos escritos en respuesta a la solicitud del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, quien solicitó acceso a los chats entre Vivanco y Hermosilla, que fueron la base de su suspensión y de la apertura de un cuaderno de remoción en su contra.

Cabe mencionar que la resolución del máximo tribunal para remover a la imputada y suspendida jueza Vivanco apunta a seis cargos. No obstenta, aunque se menciona su intervención en nombramientos de cortes en coordinación con Hermosilla, no se incluyeron los chats que sugieren lobby y tráfico de influencias para su propio ascenso.

Los abogados de Vivanco argumentan que la solicitud del presidente de la Suprema es “irregular”, ya que —enfatizan—no se le pueden entregar a un tercero los antecedentes de una causa en la que no es parte.

A través de un escrito dirigido al pleno de la Corte Suprema y consignado por La Tecera, se solicita que se desestime la petición formalizada en la Fiscalía. Argumentan que la solicitud infringe el ordenamiento jurídico y desconoce la naturaleza del procedimiento de remoción, el cual no permite que se realicen diligencias externas por parte de la Corte Suprema.

Osorio y Manríquez recalcan que el procedimiento de remoción está regulado por la Constitución y por el Acta 108-2020 de la Corte Suprema, que no autoriza la solicitud de diligencias externas. Añaden que el procedimiento de remoción no incluye una etapa de investigación como la de un procedimiento disciplinario y que la Corte Suprema no tiene autoridad para acceder a conversaciones privadas en esta sede.

Asimismo, un segundo escrito, enviado al fiscal nacional Ángel Valencia, reafirma los argumentos anteriores y agrega que la solicitud de entrega de los chats a la Corte Suprema debe ser rechazada. Se indica que la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, establece que el tratamiento de datos personales requiere una fuente legal o el consentimiento de los titulares, lo que no se ha cumplido en este caso.

Los abogados de Vivanco piden que se declare la oposición a la solicitud de información hecha por la Corte Suprema y que se deje sin efecto el oficio que requería la entrega de los chats a la Fiscalía Nacional. Subrayan que cualquier incumplimiento de estas normas obligará a la eliminación inmediata de la información y a la indemnización de perjuicios correspondientes.