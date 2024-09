[Lo+leído de la semana] El secreto mejor guardado de Hermosilla: 150 millones para Piñera

– Un chat filtrado entre el abogado Luis Hermosilla y el empresario Álvaro Jalaff revela un supuesto plan para aportar 150 millones de pesos a la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2017.

– Jalaff menciona a otros empresarios palestinos como José Said y Alberto Kassis como parte del aporte.

– Los chats sugieren que este dinero no aparece en los registros oficiales del Servel.

– El grupo se reunió en la oficina de Piñera para discutir el aporte, pero no hay evidencia de que la donación se concretara.

